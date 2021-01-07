Четырехлетняя Юля Моисеенко потерялась в электричке Минск-Осиповичи 1 октября 1999 года. В поезде она ехала с папой. Тот уснул, а когда открыл глаза – дочки рядом уже не было. Родители Юли обращались в милицию, пытались искать девочку сами, выслушивали от знакомых, что надо смириться. В августе 2019 года дочка Людмилы Ивановны и Виктора Сергеевича нашлась в российской Рязани, за 650 км от дома. Чудо случилось благодаря парню 24-летней Юлии, Илье: он нашел в интернете информацию о пропавшей в Беларуси 4-летней девочке, чьи поиски продолжаются до сих пор.Потом была первая смс Юли папе: «Здравствуйте, я Юля, можно с вами связаться в вайбере?», волнительная встреча в Пуховичском РОВД и анализ ДНК, который точно все подтвердил. В Беларуси Юля заново познакомилась не только с родителями, но и со старшим братом и сестрой.Сейчас, спустя полтора года после той встречи, Юлия по-прежнему живет в Рязани, где ее вырастила опекунская семья. Девушка воспитывает пятилетнюю дочку, недавно вышла замуж за того самого парня, который помог ей найти семью.«Сейчас на сердце счастье, а не горе и боль»Виктор и Людмила Моисеенко в гостях у дочки еще не были. Они живут в деревне Удога Чериковского района, с Юлей держат связь по телефону и интернету.- Юля приезжала в августе на папин день рождения, - рассказывает Людмила Ивановна. - Тогда уже были закрыты границы, но мы выслали справки, что она наша дочь – ей удалось приехать вместе с внучкой и зятем. Гостили у нас неделю. Сейчас по телефону общаемся, Юля смс-ки шлет, фотографии присылает. Со всеми общается: с племянницами, с двоюродными сестрами.Как наша жизнь поменялась? Камень с души упал! Мы 20 лет жили с надеждой. Нам говорили, что ее уже нет в живых, мол, всякое могло случиться, но мы не слушали. В нашей душе она всегда была жива. Сейчас на сердце счастье, а не горе и боль. Живем теперь не с тревогой о том, где нам ее найти, а спокойно: она уже с нами.Последний раз с дочкой Людмила Ивановна говорила на Новый год – обменялись поздравлениями.- Все нормально у нас, все хорошо. Она называет меня мамой. Конечно, все немного не так, как со старшей дочкой. Правильно, нас не было рядом в Юлином детстве. Наверное, она немножко стесняется. Она у нас скромненькая.Женщина говорит, что в детстве Юля была сильно привязана к папе, и сейчас у них особая связь.- Она и раньше от папы не отходила, и сейчас: «Папа, папа». Папу ждет в гости, потому что у него новый паспорт, ему проще приехать. Но с коронавирусом все отложилось. Юля сама в аптеке работает, переживает, чтобы все здоровые были.«Предлагали в Рязань переезжать, но я не хочу, я белоруска»То, что семья пережила за эти 20 лет, Людмиле Ивановне до сих вспоминать нелегко.- Следователи к нам ездили, подозревали, что мы что-то с Юлей сделали. На детекторе лжи нас проверяли. Дитенок, 4 годика – всякое может быть. Сколько мы пережили! Такое не дай бог и врагу пережить. И у Юли камень с души упал: она думала, что ее бросили в Рязани, не знала даже, что белоруска. А сейчас она знает, что ее родители живы-здоровы, находятся в Беларуси.Первое время после того, как Юля нашлась, мама каждый день отправляла ей смс с пожеланиями доброго утра. Сейчас переписываются реже.- Она и работает, и учится, времени не так много. У нас телефоны простые, поэтому Юля по интернету обычно сестре пишет. А звонить в Россию недешево: у меня на новый год было 15 рублей на телефоне: минут 6-7 поговорила – и 3 рубля осталось.Юля с мужем и шестилетней дочкой живет в своем доме.- У них там еще дом стоит дедушки или бабушки – Юля нас звала переезжать. Но я не хочу, я белоруска. А там – как жизнь повернется. Я очень рада, что у нас все так закончилось. Пусть все дети, которых сейчас ищут, найдутся. Юля выросла с хорошими людьми, две профессии имеет, внучка пусть берет пример с мамы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мама пропавшей 20 лет назад в электричке девочки: «Я как будто сейчас, в 46 лет, снова родила дочь»Родные люди общаются каждый день, пытаясь наверстать упущенное, а на Новый год родители из Беларуси поедут в Рязань, к нашедшейся дочке и внучке (Читать далее)Юля Горина, которая нашла семью 20 лет спустя: «Всю жизнь думала, что родители меня бросили»Пропавшую девочку искали в Беларуси, а она жила в России (Читать далее)В МВД рассказали, как 20 лет искали пропавшую Юлю, и почему в России ее не удалось найтиДевочка, которая потерялась в электричке Минск-Осиповичи, была объявлена в межгосударственный розыск (Читать далее)