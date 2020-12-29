Ситуация в Беларуси: по-прежнему платоМинистерство здравоохранения Беларуси дает официальную статистику по заболеваемости коронавирусом. По предоставленным данным, за последние сутки в Беларуси зарегистрировали 1 841 новых случаев COVID-19, а выписали из больниц 1 385 пациентов, перенесших коронавирус.Официально, за период пандемии в республике умерли 1 394 пациента с COVID-19. Исходя из этой цифры, за сутки в Беларуси умерли 9 человек с коронавирусом. За весь период в стране зарегистрировали 188 тыс. 588 человек с положительным тестом на ковид, а выздоровели 167 тыс. 421 пациент.Замминистра здравоохранения Беларуси высказался о плато, снижении заболеваемости и вакцинеЗамминистра здравоохранения, главный государственный врач страны Александр Тарасенко рассказал, когда в Беларуси может начать снижаться заболеваемость COVID-19.- Об этом, конечно, говорить еще рано, но думаю, что Беларуси уже удалось выйти на плато. В зависимости от того, как пройдут праздничные дни, уже можно будет говорить о постепенном снижении заболеваемости, - подчеркнул Тарасенко.По его словам, антикоронавирусные меры по-прежнему остаются.- И соблюдение дистанции, и масочный режим, и минимизация контактов, а также посещение общественных мест по-прежнему остаются в силе. Многие люди жалуются, что ношение маски – неэффективная мера, но это не так. Многие переболевают ковидом в скрытой форме. И для того, чтобы человек не являлся источником, необходимо носить маску, - заявил Тарасенко.- Вакцинация в Беларуси начнется не позже I квартала 2021 года. На данный момент уже ведутся переговоры с Россией и другими странами. Но с уверенностью можно будет сказать не ранее I квартала. Безусловно, мы ожидаем, что это может произойти и раньше. К примеру, уже в первой декаде января, но это лишь вариант, - заявил Тарасенко.Помогает ли корень солодки при коронавирусе, выяснили ученыеГлицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, способна уничтожать коронавирус. К такому выводу пришли ученые из университетской клиники в Эссене (Германия).Группа ученых сделала экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл и изучила его в ходе экспериментов в лаборатории. Экстракт разводили в различных пропорциях (0,002-4 мг/мл) и добавляли в пятидесятипроцентные инфекционные дозы коронавируса. В результате водный экстракт корня солодки дал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл. Это меньше, чем в чае из этого растения. Авторы научной работы предположили, что такой напиток может давать позитивный эффект при лечении COVID-19.Во время других исследований глицирризиновой кислоты были также доказаны ее противовоспалительные свойства. При этом нужны еще исследования, чтобы подтвердить терапевтический эффект этого компонента корня солодки при коронавирусе. На данный момент известно, что вещество безопасно и легко переносится организмом.Норки с коронавирусом погибли зря?Весной сначала в Нидерландах, потом в США, Канаде, Дании и других странах ЕС истребляли норок на зверофермах, потому что тем передался ковид и начал быстро мутировать. Медики опасались, что от норок к людям может передаться более опасный штамм.Похоже, норки погибли зря. Если судить по результатам исследований, которые провел доцент Университета префектура Акита в Японии Томокадзу Кониси, анализ геномов тех штаммов вируса, которые были широко распространены среди норок, показал, что они или реже заражают человека или вообще не встречаются среди людей.Штаммы коронавируса, которые попали к людям от норок и начали распространяться в конце лета, сейчас почти полностью исчезли из популяции, а доля смертей от COVID-19 при этом выросла. То есть они были менее заразны и угрожали человеку меньше, чем те вариации вируса, которые начали циркулировать среди людей недавно, пишет ТАСС.Возможно, «норковые» разновидности ковида можно будет использовать при создании вакцины, считает Томокадзу Кониси.ЧТАЙТЕ ТАКЖЕАдам Мицкевич умер в Турции от холеры, а поэтесса Цётка - на Щучинщине от тифа.Сейчас мир накрыла пандемия коронавируса. Но человечество с такими масштабными напастями уже сталкивалось. Мы вспомнили биографии известных белорусов, которых не пощадили пандемии прошлого (читать далее...)В Полоцке умер 35-летний священник, который занимался восстановлением старинного храма. У него был диагностирован коронавирус (подробности)