В БеларусиМинздрав Беларуси 29 декабря опубликовал статистику о распространении коронавируса: за сутки число выявленных случаев COVID-19 прибавилось на 1 816 пациентов, примерно столько же выписали из больниц - 1 836 человек.То есть число всех зарегистрированных с начала пандемии случаев составило 190 404. По данным с начала года, выздоровели 169 257 пациентов, перенесших COVID-19. Официально, число умерших за минувшие сутки пациентов с коронавирусом вновь достигло 10 случаев. Всего за время распространения инфекции в Беларуси умерли 1 404 пациента с COVID-19.Количество тестов, выполненных за минувшие сутки, составило 4 тыс. 555. А всего в стране уже провели 3 млн. 937 тыс. 864 теста.Массовая вакцинация населения от коронавируса началась 29 декабря в БеларусиПрививать белорусов будут российской вакциной против коронавируса «Спутник V».– Минздрав Республики Беларусь, Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной. Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь, – рассказали в Минздраве Беларуси.По словам министра Дмитрия Пиневича, первыми вакцину получат медработники, педагоги и специалисты, которые вынуждены много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольная.В Минздраве добавили, что Беларусь стала первой страной, где стартует широкая вакцинация препаратом «Спутник V». Следующий этап – выпуск готовой формы вакцины в Беларуси.«Спутник V» – это двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19. Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S – белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.В какой атмосфере у вируса меньше шансов? Отвечают ученыеНаучно-популярный журнал «Машины и механизмы» печатает результаты исследований, которые проводил специалист по аэрозолям Аджит Ахлават в июле 2020 года. Исследования показали, что заразнее всего коронавирус в условиях низкой температуры и низкой влажности воздуха. Соответственно, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в помещении, надо увлажнять воздух, утверждают ученые.«Частицы коронавируса в таких условиях впитывают меньше влаги, из-за чего дольше остаются в воздухе, что повышает вероятность их вдыхания человеком. Кроме того, частицы вируса становятся более устойчивыми при снижении температуры и уровня влажности: как и частицы вируса гриппа, они «укутаны» в жировой слой – липидную оболочку – которая помогает им выживать при «путешествии» от носителя к носителю. При высоких температурах эта оболочка высыхает быстрее, а более влажный воздух разрушает структуру оболочки, инактивируя вирус», - пишет издание.Если в квартире или офисе сухой воздух, имеет смысл воспользоваться увлажнителем воздуха или обыкновенным распылителем, и шансы вдохнуть вирус у человека уменьшатся.Названо неожиданное долгосрочное последствие коронавирусаПациенты с длительным COVID-19 назвали необычные последствия перенесенного заболевания. Те, кто перенес «атяжной коронавирус» рассказали, что одним из симптомов у них была паросмия – это восприятие несуществующих запахов. Многие из таких пациентов признавались, что ощущали «отвратительный» запах рыбы, серы, либо же «сладковатый неприятный запах».По словам главы британской ассоциации отоларингологов профессора Нирмала Кумара, этот побочный эффект связан с тем, что SARS-CoV-2 – нейротропный вирус.– Он поражает нервы в области нёба – это как шок для вашей нервной системы, – пояснил Кумар.Эксперт добавил, что в Великобритании тысячи людей, переболевших коронавирусом, теряли обоняние на долгое время, а затем этот симптом у некоторых сменялся паросмией.Специалисты посоветовали страдающим от этих симптомов «тренировать обоняние»: вдыхать запахи розы, лимона, гвоздики по 20 секунд ежедневно, так оно постепенно восстановится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдам Мицкевич умер в Турции от холеры, а поэтесса Цётка - на Щучинщине от тифа.Сейчас мир накрыла пандемия коронавируса. Но человечество с такими масштабными напастями уже сталкивалось. Мы вспомнили биографии известных белорусов, которых не пощадили пандемии прошлого (читать далее...)