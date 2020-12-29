Давно в прошлом времена, когда на главной площади города можно было просто поставить какую-нибудь елку и нацепить на нее детские игрушки. Теперь модно делать из новогодней елки арт-объект! Который бы задавал праздничное настроение и мелькал во всех соцсетях. В последнее время многие берут за эталон елку в Вильнюсе. Разве что ленивый ее не сфотографировал для инстаграма! Что ж, посмотрим, как в этом году выглядит новогодняя елка на главной площади в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве и Гомеле.Вам какая больше всех нравится?Брест: «Поколение 35+ оценило»В Бресте главная новогодняя елка располагается на площади Ленина. Это живая елка на каркасе. В этом году у нее две фишки. Первая - ее украсили в ретро-стиле: большими лампочками и немного странными игрушками.– Сделали ее в жанре \\"елка нашего детства\\" (именно так называется установленная иллюминация!) с элементами аутентичности последних десятилетий прошлого века. От нее веет домашним уютом и настоящим неповторимым хвойным ароматом... Поколение 35+ это оценило, - так презентует главную елку Бреста председатель горисполкома Александр Рогачук.Вторая особенность брестской елки - около нее установили фигурки домиков - макетов старых домов Бреста.А еще около елки на площади стоят деревянные домики с праздничными сувенирами, глинтвейном, блинами и другими угощениями.Гродно: елку поставили рядом с фарным костеломГлавную новогоднюю елку Гродно в этот раз перенесли на Советскую площадь - здесь может поместиться ярмарка с новогодними товарами и угощениями.От макушки гродненской елки расходятся в стороны лучи-гирлянды. Конечно, это не похоже на небо из разноцветных огоньков, но все равно смотрится нарядно. А еще елка в Гродно хорошо смотрится на фоне фарного костела - одной из визитных карточек города.Минск: главная елка страны рядом со сверкающими инсталляциямиГлавная елка Минска, которую заодно называют и главной елкой страны, установлена на Октябрьской площади. Это искусственная елка на каркасе.В этом году ее изюминка в том, что она украшена работами победителей городского конкурса на лучший эскиз елочной игрушки.Пиксельная подсветка, светящиеся инсталляции вокруг... В цифрах украшение столичной елки и Октябрьской площади выглядит так: более 120 светодиодных гирлянд и сетка на елке из 20 тысяч лампочек. Достаточно для того, чтобы сделать темные бесснежные вечера более яркими!Витебск: 33-метровая и стройнаяГлавная новогодняя елка Витебска стоит на площади Победы. Ее высота - 33 метра! Витебская елка традиционно вытянутая, как шпиль. Возможно даже она может посоревноваться за звание если не самой высокой елки в стране, то уж точно самой стройной!Украшена елка без особых изысков, а венчает ее пятиконечная звезда. Рядом с елкой есть светодиодные шары и другие инсталляции и новогодние аттракционы.Могилев: высокая и живаяГлавная елка Могилева стоит на площади Ленина. Это высокая - более 35 метров каркасная конструкция, собранная примерно из 150 живых елочек. Затейливым украшением могилевские не заморачивались. Свою новогоднюю красавицу украсили огоньками и снежинками. Просто, но смотрится нарядно.Гомель: елка с диодным экраномГлавная новогодняя елка Гомеля на площади Ленина выглядит, как идеально ровный конус, вся поверхность которого - это пиксельная гирлянда. Так что на гомельской елке можно хоть мультики показывать! Елка светится разными цветами и показывает разные фигуры, узоры и надписи. На макушку водрузили красную пятиконечную звезду.Вокруг гомельской елки установлены разные композиции и палатки с сувенирами и вкусностями.Какая из этих елок кажется вам самой красивой и оригинальной?