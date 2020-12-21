Выборы президента и протестыЭлекторальная кампания выдалась яркая. За главный пост страны боролись пять кандидатов. А подписи за выдвижение претендентов собирали 15 инициативных групп (некоторые - с огромными очередями), а изначально заявления подали 55 человек.Среди тех, кому ЦИК отказал в регистрации, - экс-глава правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, собравший, по данным штаба, рекордные для альтернативных Александру Лукашенко претендентов 425 тыс. подписей (правда, Центризбирком подтвердил лишь около 166 тыс.), и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Последний выехал из Беларуси. А Бабарико до регистрации задержали (вместе с сыном Эдуардом). По заявлению КГК, он пытался воздействовать на свидетелей, снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов. Эти задержания вызвали первые акции протеста - цепи солидарности.Однако представители названных претендентов - Мария Колесникова и Вероника Цепкало (супруга Валерия) - включились в гонку в объединенном штабе Светланы Тихановской. Во время кампании их называли Три Грации. Напомним, Светлана «из-за любви» выдвинулась вместо супруга-блогера Сергея Тихановского, оказавшегося в конце мая за решеткой. На сегодня его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, препятствиях в работе ЦИК, разжигании вражды. В тюрьме еще до выборов оказался также ряд оппозиционеров - например, Николай Статкевич и Павел Северинец.Выборы прошли 9 августа. ЦИК утвердил итоги: Александр Лукашенко - 80,1%, Светлана Тихановская - 10,12%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%, а проголосовало 84,28% избирателей. Но уже с вечера 9 августа в стране начались многотысячные протесты несогласных с итогами выборов (а позже еще и с действиями силовиков, подавлявших протесты). Поначалу ежедневные, сопровождавшиеся отключением интернета, постепенно они перешли в формат воскресных маршей - сначала по центру городов (они сопровождались отключением мобильного интернета и закрытием части станций метро в столице), в ноябре - декабре - по районам и дворам. Наибольшую активность проявляли минчане.Маршам, как правило, соппутствовали задержания (за одно воскресенье, бывало, и до 1000 с лишним человек), после которых люди получали в основном административные наказания. Также в конце августа начались попытки отзыва депутатов горсоветов и Палаты представителей, но ни одного народного избранника так и не отозвали.Вскоре после выборов Светлана Тихановская покинула страну. Теперь она в Вильнюсе, регулярно встречается с европейскими лидерами, обсуждая белорусскую повестку. В Минске же 14 августа оппозиционеры создали Координационный совет для диалога и передачи власти от руководства страны. Вскоре Генпрокуратура возбудила дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти. По этому и другим делам задержали юриста Максима Знака, Марию Колесникову и ее адвоката Илью Салея, медиатора Лилию Власову и ряд других участников КС. Многие члены президиума совета к тому времени уже выехали за границу. Сейчас в СИЗО остаются Знак и Колесникова. Напомним, последняя, глава штаба Бабарико, утверждала, что ее вынуждали уехать из страны, а на белорусско-украинской границе порвала свой паспорт.В декабре Генпрокуратура возбудила второе уголовное дело на членов Координационного совета и Светлану Тихановскую. Их обвиняют в создании экстремистского формирования и руководства им, в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.Параллельно с протестами шли акции за президента (первая состоялась на площади Независимости с участием Александра Лукашенко 16 августа), а в регионах работали официальные диалоговые площадки. Неформальную же («Круглый стол демократических сил») смог организовать задержанный после выборов один из координаторов сбора подписей в штабе Бабарико политолог Юрий Воскресенский. Правда, большинство оппозиционных политиков ее не признало. Кстати, Воскресенский вышел из СИЗО КГБ после октябрьской многочасовой встречи там Александра Лукашенко с членами Координационного совета и другими оппозиционерами (в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико и Сергеем Тихановским, по-прежнему находящимися за решеткой).Мерами для консолидации белорусов в сложный период власти называли референдум по конституционной реформе и перераспределение полномочий президента. А к концу года Всебелорусское народное собрание, созыв которого намечен на 11-12 февраля 2021-го, Александр Лукашенко предложил сделать конституционным органом.Запуск Белорусской АЭС и инфляция не по прогнозуБюджет на 2020-й был впервые долгое время запланирован с дефицитом в 995 млн рублей, но в итоге года вышло порядка 3 млрд. Одна из причин - Россия пока не компенсировала Беларуси проведение налогового маневра в нефтяной сфере, когда мы лишились возможности покупать их нефть без пошлины и не возвращать пошлины на нефтепродукты, полученные из РФ. Вообще, Александр Лукашенко не раз говорил: Россия хочет продавать Беларуси нефть по ценам выше мировых. Соседи это отрицали. Но к 2020-му стороны не пришли к консенсусу, и поставки российской нефти падали, а мы закупали сырье у других стран.Из-за пандемии коронавируса практически остановилась туротрасль, просел общепит, многие бизнесы закрылись или работали в ноль. В поддержку вышел указ президента, он отсрочил уплату налогов и аренды.Как только из-за вируса стали закрываться границы стран (Беларусь весной их не закрывала, но сделала это с 21 декабря, как сообщали официально, из-за распространения «короны») и обвалились мировые цены на нефть, курс доллара в стране вырос на 15% за три недели. Напомним, в январе за доллар нужно было отдать в среднем 2,12 рубля, теперь курс порядка 2,58 рубля.По итогам года нас ждет рекорд по инфляции с 2016-го: в ноябре годовой показатель уже дорос до 6,6%, а по планам не должен был превысить 5%. Премьер-министр Роман Головченко (назначенный тоже в 2020-м) сказал, что в нынешнем году эта цифра, скорее, достижение. Ну а причины по году вполне ясны. Вдобавок возросли расходы на помощь больницам и медперсоналу, на надбавки медикам, работающим с ковидными пациентами. Кстати, за счет этих денег сфера медицины подросла в рейтинге годовых зарплат.После выборов президента белорусы заметно больше стали снимать из банков свои заначки, а валюты только в августе купили на $622 млн. Подавление протестов привело, с одной стороны, к охлаждению отношений с Евросоюзом и трем пакетам санкций против наших чиновников (в том числе Александра Лукашенко) и ряда предприятий. (На них, как сообщает белорусский МИД, идут ответные меры.) Была и волна забастовочных инициатив. А заметная часть работников прибыльной IT-сферы стала выезжать в соседние страны, которые оперативно предложили белорусам выгодные условия.Зато в 2020-м Белорусская АЭС начала выдавать первую энергию. Сейчас реактор первого энергоблока работает примерно на треть мощности, но по плану должен выйти на полную загрузку (ввод в промэксплуатацию) в феврале 2021-го.Вакцина от COVID-19 и борьба с коронавирусомВ январе наши медики говорили, что у белорусов больше шансов заразиться обычным гриппом, чем китайским вирусом. Но 27 февраля официально объявили о первом заболевшем в Беларуси. Им стал иранский студент БНТУ. А 31 марта в стране умер первый человек с коронавирусом - заслуженный артист Виктор Дашкевич из витебского Коласовского театра. Вообще, Витебск весной оказался одним из эпицентров борьбы с заразой.В апреле - мае больницы перепрофилировали под помощь пациентам с COVID-19. Но летом уровень заражений пошел на спад. Однако начало осени ознаменовалось второй волной ковида: количество заболевших за день к декабрю добралось до 1900 случаев. Врачи говорят: теперь затрагивает вирус больше пациентов не старшего возраста, как в первую волну, а куда моложе.Всего в Беларуси «корону» диагностировали примерно у 190 тыс. пациентов, умерло с таким диагнозом около 1400 (все данные - Минздрава). Добавим, что в сентябре в Беларуси начали испытывать на ста добровольцах российскую вакцину «Спутник V». А перед Новым годом сообщалось: в 2021-м добровольно привьют всех желающих.Много новостей было связано и с кадрами. Кроме нового министра (Владимира Караника, отправленного возглавлять Гродненщину, сменил Дмитрий Пиневич), затронула сферу здравоохранения и ситуация с акциями протеста после выборов. В акциях несогласия с итогами голосования и против насилия участвовали и действующие медики, и студенты вузов. В итоге, сменились ректоры большинства медуниверситетов, с некоторыми врачами, задержанными на протестах, не продлили контракт. Также уже не работают директор РНПЦ «Кардиология» профессор Александр Мрочек, глава РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Наталья Конопля и другие специалисты высокого класса.А сейчас в СИЗО КГБ находится врач столичной больницы скорой помощи Артем Сорокин. Он сбросил журналистке TUT.BY Катерине Борисевич (тоже задержанной) данные о нулевом содержании алкоголя в крови Романа Бондаренко, умершего после стычки с неизвестными в столичном протестном «Дворе перемен» и ставшего одним из символов протестов (наряду с погибшим в августовских событиях Александром Тарайковским).Волонтерство и взаимопомощьВ апреле, когда первая волна коронавируса была в разгаре, волонтеры шили маски и защитные костюмы, развозили средства индивидуальной защиты по больницам. Многие заведения общепита бесплатно кормили медиков. Появилась инициатива BYCOVID19, которая собирала деньги на разнообразную помощь врачам.В июне в квартирах 770 тысяч минчан из кранов пошла маслянистая вода, которая странно пахла. Пока власти разбирались, можно ли ее пить, и подгоняли цистерны с водой, минчане снова мобилизировались. В телеграме появились многотысячные чаты, где предлагали людям из Фрунзенского и Московского районов (именно там был эпицентр проблем) привезти воду или заехать к ним в душ. Похожая ситуация была и в ноябре, когда без воды и отопления остался столичный район Новая Боровая. Неравнодушные белорусы привозили к подъездам воду бутылями и приглашали местных к себе в душ и предлагали постирать вещи.А когда за участие в протестных акциях после выборов сотни человек задерживались, их близким снова помогали волонтеры. Они объясняли, как искать человека, что передать в изоляторы и чем помочь оказавшимся не на свободе.Долгие каникулы и перенос ЦТВ апреле из-за коронавируса в школах на три недели затянулись каникулы. Затем в классы в IV четверти пришло менее половины учащихся (особенно в городах), хотя понятия дистанционки-удаленки в образовательном законодательстве нет. Тогда аттестовать непосещавших занятия решили по итогам прошлых четвертей. Из-за переносов выпускные экзамены, ЦТ, подача документов в вузы начались примерно на две недели позже, чем обычно.Сфера образования оказалась в центре страстей после выборов. Например, учителя - члены избирательных комиссий жаловались на буллинг со стороны тех, кто сомневался в результатах на участках. Последние же возмущались, когда ожидавших протоколов с итогами голосования отправляли по домам силовики, они же кое-где выводили педагогов, работавших в комиссиях, в день выборов из школ.А когда в Беларуси начались акции протеста, в школы приходили на беседы об ответственности за участие в них сотрудники органов внутренних дел. Также были инициативы рассказывать детям об истории в годы Великой Отечественной войны бело-красно-белого флага, ставшего символом протестов.В сентябре Минобразования озвучило проект: соединить ЦТ и экзамены за 11-й класс в единый национальный экзамен (возможно, с 2022 года). Среди других инициатив, которые предложил обсудить госорган, - делать ли обязательным факультатив «Основы православной культуры» и отменять ли как учебный предмет астрономию.Высшая мера и приговор замглаве СовбезаВ 2020 году самый суровый приговор получили братья Костевы (им 19 и 21 год) из Черикова: за убийство учительницы их приговорили к смертной казни. К высшей мере за убийство стариков, которых сожгли заживо в своих домах, в начале года приговорили 29-летнего Виктора Скрундика. Но позже Верховный суд отменил приговор, дело направили на новое рассмотрение.Один из громких процессов первой половины 2020-го - суд по делу о коррупции в отношении 16 фигурантов, в том числе экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина. Он получил 12 лет лишения свободы. Другие обвиняемые - от штрафа в 135 тыс. рублей до 7,5 года лишения свободы, троих освободили в зале суда.Аварий с таким количеством жертв, как в ДТП под Борисовом 17 мая, где погибли 6 человек, в Беларуси не случалось 10 лет. А в конце июля госСМИ сообщили, что в санатории под Минском задержали 33, предположительно, бойцов ЧВК Вагнера - в основном, россиян. В СК заявили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. По другой версии, бойцы направлялись в третью страну. В августе задержанные вернулись в Россию, обвинений им не предъявляли.В последние месяцы года постоянно рассматривали дела, связанные с протестами после выборов - судили в основном за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сопротивление милиции. Фигурируют в уголовных делах о массовых беспорядках и шесть журналистов. Еще трое - подозреваемые по другим статьям, связанным с протестным движением. Всего, по данным правозащитников лишенного регистрации центра «Вясна», за 7 месяцев с начала избирательной кампании заведено больше 900 уголовных дел в отношении участников выборов и протестующих, а с 9 августа задержали около 31 тыс. человек.Все в онлайне и раскол КупаловскогоИз-за коронавируса добрая часть культурного года прошла под знаком онлайн-мероприятий: театры выкладывали записи спектаклей, музеи - видеоэкскурсии. Так и не дошли до белорусского проката исторический фильм «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской и лента «Купала».Как сообщалось, из-за эпидемиологической обстановки за день до открытия отменили кинофестиваль «Лістапад». Жалобами на победу одной фирмы и отменой итогов тендера госзакупок обернулась попытка экранизации книг современных писателей Андруся Горвата («Радзіва Прудок») и Виктора Мартиновича («Сфагнум»), а также ленты об олимпийском чемпионе Александре Медведе. А вот белорусско-российский 8-серийный байопик о Владимире Мулявине снимать начали.Люди творческих профессий и целые коллективы участвовали в протестах после выборов президента в августе, записывали обращения к силовым структурам. За несколько месяцев появились сотни песен об актуальных событиях. Также после августа 2020-го кадровые потери понесли несколько театров. Самая громкая история - по сути, раскол в Купаловском. После досрочной отставки гендиректора Павла Латушко большая часть труппы решила уволиться, осталось 13 человек. И пока ушедшие артисты занимаются видеопроектами, оставшиеся проводят кастинги на вакантные места и готовят новую «Павлинку».В сентябре в Минске появилась первая мемориальная доска Василю Быкову. А в ноябре на Восточном кладбище Минска перезахоронили прах одного из классиков белорусской литературы Змитрока Бядули, перенесенный из Уральска (Казахстан).Среди потерь года - ушедшие от нас артисты Белла Масумян, Галина Толкачева, Любовь Румянцева, режиссер Борис Луценко, дирижер Михаил Дриневский, художники Валерий Шкарубо, Владимир Басалыга, Сергей Малишевский, композитор Валерий Иванов, рок-музыканты Юрий Наумов и Руслан Владыко, не вышедший из комы после нападения в 2019-м…Посты звезд и артисты на ОкрестинаГод для шоу-бизнеса был аховый. Начиная с марта, концертов, особенно коммерческих, практически нет. Из-за пандемии отменили все фестивали и даже open air, кроме «Славянского базара». А под занавес года многие организации отказались от корпоративов - значит, и с праздничным чесом артисты пролетают. Но трудности заставили многих проводить онлайн-концерты, быть солидарными.Во время избирательной кампании многие телеведущие, артисты, спортсмены высказывались в соцсетях («постились», как назвал это Александр Лукашенко) о событиях в стране - задержаниях на акциях протеста, о ситуации вокруг магазина Symbal.by и др. После этого, а также после событий 9 - 11 августа некоторые из них потеряли работу на ТВ, у них отменялись концерты.А спустя какое-то время после первых протестных маршей известные артисты и телеведущие побывали в ИВС на Окрестина. Сначала к суткам за участие в несанкционированных протестах приговорили телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Следом сроки в 12 - 15 суток получали участники дворовых концертов (еще один тренд протестных месяцев после выборов 9 августа) - Александр Помидоров, Владислав Новожилов, Павел Аракелян, группа «Рэха», Илья Черепко-Самохвалов из «Петли Пристрастия», поэт Дмитрий Строцев... 42 дня просидела за решеткой «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова.Отмена Олимпиады и Соболенко с Алимбековой в топ-10Впервые в истории летние Олимпийские игры не отменили (такое случалось во время войн), а перенесли. Пока на 2021-й, да еще и с выросшим на $3 млрд бюджетом - до $15,8 млрд. Не состоялся и футбольный Евро, который впервые ожидался в 12 странах. Пока турнир перенесен на год, а в марте УЕФА решит, заполнять ли трибуны или запретить посещение матчей.Затронула политика и спорт. После протестов часть спортсменов организовали свое объединение и подписали письмо против действий властей. В ответ появилось письмо спортсменов, поддерживающих власть. А в декабре почти всему президиуму Национального олимпийского комитета запретили посещать события комитета международного (в том числе и Олимпиаду). На это возглавляющий НОК Александр Лукашенко сказал, что на «банду» из МОК надо подавать в суд.Но было и за кого порадоваться. Так, Арина Соболенко выиграла три турнира и вернулась в топ-10. Виктория Азаренко набирает прежние кондиции и занимает в рейтинге уже 13-е место. Неожиданно порадовала биатлонистка Динара Алимбекова. Впервые в карьере она выиграла гонку Кубка мира. Сейчас Алимбекова - в десятке лучших биатлонисток мира.В чемпионате Беларуси по футболу судьба золота решилась в последнем туре. Борисовский БАТЭ не переиграл минское «Динамо» и довольствовался серебром, а солигорский «Шахтер» победил «Минск» и во второй раз в истории стал чемпионом.