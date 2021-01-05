«Я пазваню табе з трамвая!»Поэт Янка Сипаков рассказывал, что Рыгор Бородулин имел привычку всюду опаздывать. В ожидании на него начинали злиться, однако он умел куда хочешь и откуда хочешь дозвониться. И это в то время, когда мобильных телефонов не было в помине.- Я ўжо еду! - сообщал Бородулин по телефону.- А адкуль ты звоніш?- З тралейбуса!Поэт Ганад Чарказян вспоминал, как не раз слышал от Бородулина:- Я пазваню табе з трамвая!Эта фраза, которая однажды вырвалась у Бородулина, стала присказкой не только у него, но и у его друга Владимира Короткевича. Сергей Законников сыронизировал по этому поводу:Быў дамабільнікавы час…Рыгор сустрэцца забывае.Тэлефануем, а ў адказ:«Я еду… Вам званю з трамвая!»Цяпер жа што - трамвай, аўто!Званкі ня дзівяць нават з лесу.Але не ўсім вядома, хтоСтаў бацькам гэтага прагрэсу.ШоферБородулин вспоминал, как самоуверенный шофер, возивший первых начальников Ушачского района, с гордостью объяснял номер машины ВТП - «важу толькі паняў».Покушение на Нила ГилевичаВторая книга прозы Владимира Арлова «Дзень, калі ўпала страла» вышла в 1988 году невероятным тиражом - более 22 тысяч. Книгу оформил знаменитый художник Петр Драчев: на черном переплете он «открыл» белое окно с названием, которое и пронзала красная стрела. Как вдруг книга, которая продавалась всего какую-то неделю, мгновенно исчезла с полок книжных магазинов — вечером была, а утром следующего дня не осталось даже экземпляра!Уже днем стало известно, что книгу вернули в типографию из-за «националистической» обложки - виной всему было бело-красно-белое окно. «Пусцяць пад нож», - сказали опытные коллеги. Владимир Арлов был в отчаянии, тем более что была еще свежа история с детской книжкой народных сказок, весь тираж которой был отправлен под нож только за то, что художник нарисовал на башне замка небольших размеров национальный флаг.Чем закончилась та история, рассказал сам писатель:«Нечае звыклае паўсюль бачыць крамолу хворае вока, апрача бел-чырвона-белай вокладкі, угледзела, што пушчаная мастаком (пэўна ж, у змове з самім Арловым) страла працінае ў назве кнігі не абы-якія літары, а Н, І, Л, А. Разам яны складалі імя першага сакратара праўленьня Саюзу пісьменьнікаў Ніла Гілевіча.Дачуўся пра гэтае адкрыцьцё сам Ніл Сымонавіч ці не, было дакладна не вядома (пэўна ж нехта пастараўся), але мне пачало здавацца, што шаноўны паэт касавурыцца й думае: я яму дапамог на працу без прапіскі ўладкавацца, а ён мяне - стралой…Аднак з календара зьляталі лісткі ўжо новага 1989 году. Цягнік перабудовы дапоўз да Беларусі. У нейкім кабінэце вырашылі пазбегнуць скандалу і на макулятуру кнігу не адпраўляць. А вось вокладку паліграфістам загадалі перафарбаваць. Белае вакно ўручную запэцквалі якімі заўгодна іншымі колерамі - ад ліпуча-залацістага да такога, што, здавалася, калупнеш і запахне…»Перекрашенная таким образом книга «Дзень, калі ўпала страла» вернулась-таки в магазины. А художник Петр Драчев, оформляя новую книгу Владимира Арлова «Пяць мужчын у леснічоўцы», взял реванш и украсил ее в тех же самых тонах. Однако запрещать ее никто уже не стал, поскольку бело-красно-белый флаг в то время был уже государственным.«Экстермист»1988 год. После того, как Владимир Арлов опубликовал в московской «Литературной газете» статью «Когда краснеет Клио» о проблеме исторической памяти, а вернее - беспамятства белорусов, в белорусской печати мгновенно появились оглобельные отклики. В в редакцию «Литгазеты» из Минска посыпались директивные письма, в которых авторы с учеными степенями и почетными званиями трафаретными фразами «разоблачали» Владимира Арлова, утверждая, что он ввел в заблуждение всесоюзную общественность, и требовали принять к автору соответствующие меры.Особенно дорого было Арлову то, что слово «экстремист» сразу два автора писем написали с одной и той же ошибкой - «экстермист».Как Петрусь Бровка правил Янку БрыляЯнка Брыль вспоминал анекдотичные по своей боязливости замечания Петруся Бровки о его романе «Птушкі і гнёзды»: «Ну, навошта табе любавацца іхнім пейзажам?», «А гэтага зрабі сволаччу!»Шутка от БровкиРыгор Бородулин, заглянув в гости к Петрусю Бровке, снимает в прихожей обувь.- Навошта разуваешся? - спрашивает хозяин.- Як у храм заходжу! - торжественно отвечает гость.- Гэта толькі ў мусульманскім храме разуваюцца, - парирует Бровка. - А ў царкве шапку здымаюць!«Доигрался?»В тот день председателю Гостелерадио Генадзю Буравкину исполнилось 45. Пришел он на работу, сидит-думает, как спланировать вечер и кого позвать в гости, как вдруг звонок по ВЧ - то есть по правительственной связи- Что? - строго спрашивает первый секретарь ЦК КПБ Тихон Киселев. - Доигрался?Внутри Буравкина все аж сомлело. Он начинает лихорадочно вспоминать, что прошло не так на телевидении, за которое он отвечает головой. Киселев тем временем снова спрашивает, но уже более примирительно:- Доигрался?.. Сорок пять стукнуло! Прими мои искренние поздравления!- Тихон Яковлевич, как вы меня напугали! - искренне признался Буравкин. - А я уж думал, что-то случилось!- Конечно, случилось! - довольно рассмеялся Киселев. - Сорок пять - это тебе не шуточки! В гости приглашаешь?СтатьяИз книги «Літаратура як лёс» Зиновия Пригодича:«А было і такое. Запрашае неяк Ціхан Якаўлевіч Бураўкіна да сябе ў кабінет і далікатна, нават крыху вінавата просіць напісаць яму артыкул для саюзнай газеты пра сучасную вёску, яе радасці і беды. Генадзь Мікалаевіч напісаў, перадаў. Стаў чакаць рэакцыі. Праз тыдзень зноў запрашэнне зайсці.Селі за стол. Перад Кісялёвым бураўкінскі рукапіс.- Што, не спадабалася? - пытаецца Генадзь Мікалаевіч.- Ды не… Якраз наадварот. Усё добра. Але… але хто мне паверыць, што гэта я напісаў?І нечакана пытаецца:- Ты можаш яго крыху папсаваць?- Ціхан Якаўлевіч, наконт папсаваць у вас тут майстроў многа.- Што ёсць, то ёсць, - засмяяўся Кісялёў. - Ладна. Ты не будзеш пярэчыць, калі я аддам свайму памочніку, хай ён крыху прыгасіць лірыку?- Калі ласка.На тым і рассталіся».Чего боялся Буравкин- Як кажа мой сябра, я не так баюся вашых пытанняў, як сваіх адказаў, - смеялся Буравкин в ответ на предложение журналиста и друга Зиновия Пригодича об интервью.Почему?Музыкант Авенир Вайнштейн рассказал, как в начале 1990-х годов пригласил в Минск с творческими вечерами актера Зиновия Гердта - знаменитого конферансье Апломбова из «Необыкновенного концерта» Театра кукол Образцова и исполнителя роли Паниковского в «Золотом теленке».Последний концерт состоялся перед самым отъездом в Москву и длился более трех часов. Авенир Вайнштейн сидел в первом ряду как на иголках и периодически жестами показывал Гердту, что, мол, пора закругляться, опаздываем! Однако Зиновий Ефимович, казалось, не обращал абсолютно никакого внимания - благодарная публика не отпускала его со сцены, и великий актер был в ударе.Когда встреча, наконец, закончилась, Гердта едва не под руки бегом проводили на поезд. И уже на железнодорожном перроне, не успев как следует попрощаться, Зиновий Ефимович неожиданно спросил:- Веня, а почему вы все время отвлекали меня во время концерта?«Кругом стены!»Вторая половина 1990-х. В Минск приехал знаменитый артист Роман Карцев. Организатор его гастролей - известный джазмен и композитор Авенир Вайнштейн, важный седой мужчина, - представляет популярному артисту журналиста газеты «Имя»:- Это лучшая и единственная газета, какую тут можно читать! Это оппортунистическая газета! - неожиданно добавляет он.- А почему вы шепотом это говорите? - Карцев спрашивает в тон ему шепотом.Авенир Давыдович выдерживает паузу, обводит глазами комнату Дома офицеров, а затем все так же не повышая голоса говорит:- Кругом стены! Все подслушивают!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ ИСТОРИИ:Как Стефанию Станюту в Польшу не пустили, а Петрусь Бровка вернулся в прошлоеКак Адамович спасал фильм \\"Иди и смотри\\", а Азгур разбивал свои скульптурыАвтор «Василия Теркина» считал себя белорусом и хотел назвать автобиографию «Пан Твардовский»Как Короткевич не хотел подавать руку Кучару, а Якуб Колас - Лукашу Бендэ: живые истории о нашей литературе«Пришел домой и сжег статью в печке»: как Аркадзь Кулешов чуть дорогу Сталину не перешелЛитературные анекдоты: как Короткевич в тюрьму просился, а Арлов прокурору стихи читал«Быков - Бородулину: «Ты ўжо друкуешся ў раздзеле «кулінарыя». Расцеш!»: исторические анекдоты о великихКак Быков водку «Сівыя коні» выпустилВольф Мессинг пророчил Короткевичу: «Избегать частых застолий, особенно с врагами»