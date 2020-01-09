Композитор Эдуард Ханок: Когда рухнул СССР, мы выступали за кусок свинины

Эдуард Ханок и в свои 80 чувствует себя бойцом. Фото: личный архив

Эдуарду Семеновичу, народному артисту Беларуси, в этом году стукнуло 80 лет, но он по-прежнему бодр и полон планов. Собирается в январе издать книгу-исповедь. Об этом и многом другом «Комсомолка» и расспросила маэстро.

- Правда, Эдуард Хиль впервые исполнил «Потолок ледяной» не под Новый год, а пораньше - к 8 Марта. Но я только выпустился из Московской консерватории и не готовил себя к песенной профессии, в итоге моя аранжировка вышла неудачной. А уже перед Новым годом Хиль сделал ее по своему вкусу - тогда песня прогремела на весь Союз. На мое счастье, в конце 1971-го создали фестиваль, который мы сейчас знаем как «Песня года». Туда вошли в основном классики, ну и трое новобранцев - Олег Иванов с песней «Товарищ», Владимир Ивасюк с «Червоной рутой» и ваш покорный слуга. А вообще, в разные годы мои песни семь раз становились победителями «Песни года».

С Эдуардом Хилем, благодаря которому песня «Потолок ледяной» прогремела на весь Союз.

«Потолок ледяной» здорово изменил мою жизнь. Я жил с женой в Кривом Роге и сразу из двухкомнатной квартиры переехал в четырехкомнатную двухэтажную на берегу Днепра в Днепропетровске. Вот что означало в СССР попасть в «Песню года» на ЦТ!

- Наверное, и авторские были хорошими?

- Можно сказать, я был самым богатым автором в БССР! В лучшие времена от 2000 до 5000 рублей в месяц - тогда зарплата у многих была 120! Таких авторских у нас больше никто не получал. Потому все рухнуло вместе со страной, был период, когда авторские сильно уменьшились. Правда, позже оказалось, что их присваивал себе глава Российского авторского общества. Но сейчас авторских хватает, чтобы прожить почти полгода. Да и привык я к достаточно скромному образу жизни.

- Вы знаете, какие именно песни приносят вам доход?

- «Потолок ледяной», «Малиновка» - все капает потихоньку: в основном это скачивания в интернете.

- А артисты жалуются, что у них из-за коронавируса сейчас нет денег…

- Потому что они привыкли жить на широкую ногу, а доходы рухнули. Я иногда хожу в филармонию на концерты - в зале 50 зрителей. О какой коммерческой составляющей может идти речь? Я помню времена, когда СССР рухнул, и мы выступали за кусок свинины. Других вариантов не было. В то время я потерял много денег. Но такой ситуации, как сейчас, еще не случалось. А если за второй волной коронавируса придет еще и третья - тогда пиши-пропало.

Эдуард Ханок у ног Примадонны. Слева от Аллы Пугачевой Стас Намин, справа – Илья Резник. Фото: личный архив

- Государство могло бы помочь шоу-бизнесу в это тяжелое время…

- Согласен. Хотя бы не приглашать российских звезд за большие гонорары на «Славянский базар», а дать возможность выступить своим. Вообще, раньше была ответственность ЦТ за развитие советской эстрады. Поэтому если появлялся в союзных республиках интересный ансамбль, как «Ялла» или «Песняры», артистов поддерживали.

В дружбу не верю

- Расскажите про новую книгу.

- Она выйдет в январе в издательстве «Ковчег», будет называться «То ли еще было. Исповедь композитора-песенника». Это первая часть. В прологе я написал, что нахожусь под покровительством «матушки-природы», и тому, кто меня тронет, рано или поздно придет… «ханок». Я и рассказываю о том, что происходило с людьми, которые меня обижали.

- Но ведь на Хиля, когда он пел в шутку «а из окон Ханок синий-синий», вы не обижались?

- Нет, конечно. Я и сам так шучу! Помню, вручал Носкову премию «Овация» и сказал со сцены: «По открытому мной закону волны всем звездам рано или поздно приходит «ханок». Так что звезды у нас, к сожалению, временные, а Ханок, к счастью, вечный». А в зале, между прочим, сидела Пугачева.

- Ну она-то вашими высказываниями о себе не была довольна. Особенно тем, что в книге «Пугачевщина»…

- Алле Пугачевой это до лампочки. Интриги раздували люди вокруг нее. Я пишу в книге: пусть Пугачева еще спасибо скажет, что я ее упоминаю. Даже Раймонд Паулс сказал: беда ее в том, что она не стала мировой величиной. Если потомки признают, что открытая мной теория волны - ценная вещь, Пугачева войдет в историю как первый человек, которому сделали волнограмму.

- Раз уж заговорили об обидах - не хотите «перевернуть страницу» с Ядвигой Поплавской и забыть о конфликте?

- Это исключено. Как я могу помириться, если человек фактически вычеркнул меня из жизни? Еще в 2006 году Тихановичу и Поплавской дали народных артистов, организовали их сольный концерт на «Славянском базаре», куда пригласили Пахмутову, Лученка, а меня, автора их главных песен, не позвали и даже не объявили. И такое бывало не раз. Так что мириться я уже ни с кем не хочу. В старости важна не популярность, а уважение. Тиханович с Поплавской радовались каждой песне - «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завiруха», «Счастливый случай». А потом они выстрелили, и Ханок стал лишь автором пяти песен...

- У вас с Солодухой тоже отношения не очень?

- У нас отношения такие: спасибо, что поет мои песни. А более близких у меня ни с кем и нет. Дружба бывает в песочнице, да и то с нюансами. Во взрослом возрасте начинаются отношения, полезность. И даже с Пугачевой, хотя много раз бывал у нее дома и чаи пили, я не заводил близкую дружбу. Правда, до 1983-го все было иначе - поток гостей у меня дома было не остановить. А потом перестал выпивать - и никого в дом не пускаю. Сейчас мне достаточно просто приходить в филармонию пообщаться. Иногда у меня берут автограф, разговаривают - это приятно.

Эдуард Ханок вместе с семьей (слева направо): внук Богдан, внучка Ярослава, дочь Руслана, внук Кирилл и жена Евлалия Ивановна - украшали именную елочку у Филармонии.

Москву люблю, но в Минске жить легче и дешевле

- Политика в этом году разделила белорусов. Есть ли среди ваших друзей такие, с кем перестали общаться из-за политических разногласий?

- В политической жизни я не участвую. Считаю себя аналитиком, а не политиком. Не готов сгоряча принимать решения - за белых я или за красных. Знаю, чем все закончится, но не хочу говорить, чтобы мои слова против меня не обернулись.

- Вы говорили мне как-то в интервью, что президент сделал вас человеком. Сейчас с этим согласны?

- Я ему благодарен за то, что он сделал меня народным артистом Беларуси, это я имел в виду.

- Какую свою песню считаете лучшей?

- «Служить России», она всегда звучит 9 мая на День Победы в Москве. А в 2016 году министр обороны России Шойгу объявил ее гимном молодежной Юнармии.

- Вы сейчас в Минске живете?

- Да, я понял, что мне больше нравится тут, здесь мои родные. Благодаря внучке Ярославе я научился работать на компьютере, так что новую книгу набирал сам. Если что-то не понимаю, звоню ей или внуку Кириллу. А Москву я тоже люблю и приезжаю туда, если приглашают на съемки. Но зачем мне там жить, если никуда не нужно пробиваться. Пока жил в Москве, не вылезал с правительственных мероприятий с участием Путина. Были творческие встречи, без конца колесили по стране. Как-то за один месяц предвыборной гонки я заработал $30 тысяч! А сейчас мне это все уже не нужно. В Минске жить легче, да и дешевле. У меня шикарная четырехкомнатная квартира рядом с парком Победы. Участок под дачу отдал зятю - грядки вообще не мое, машину - тоже, езжу на городском транспорте.

Дебют дочери Светланы, 1985 год, Минск. Фото: личный архив

- Как дела у вашей дочери Светланы (у Эдуарда Семеновича есть еще дочь Руслана и сын Алексей, а также три внучки и два внука. - Ред.), ее помнят как певицу?

- У нее все хорошо, работает в Министерстве эмиграции в Израиле. Была не так давно в Баку, Киеве с лекциями. Музыкой, слава богу, не занимается. Со временем я понял, почему – она певица советского времени, органично смотрелась бы в 60 - 70-х.

- Она приезжает в Минск?

- Да, но нечасто. И я был один раз в Израиле, мне все понравилось. А раз, потому что я не езжу без дела, а тогда у меня была творческая встреча со зрителями. И Светлана на ней тоже была, кстати, пела «Прекрасную даму».

Эдуард Ханок с женой в гостях у дочери Светланы в Израиле. Фото: личный архив

Я не отношу себя к звездам. Но знаете, в чем хитрость жизни? Хорошо звезде, когда она взлетает. Но потом неизбежно падение. Говорят же артисты: когда наступает забвение, хочется разбить телефон - никто не звонит, никому ты не нужен. А я по-прежнему балдею от жизни, особенно от встреч с молодежью. Я нащупал такую форму общения, что после творческого вечера они воспринимают меня своим: после напевания своих песен мы поем их (современные) - эффект потрясающий. Короче, у них в голове не укладывается, что 80-летний знает все их песни, а потому и прихожу к ним Тютькиным, а ухожу - Бастой.

Золотая свадьба. С женой Евлалией Ивановной. Фото: личный архив

ТОП ПЕСЕН ХАНКА

«Вы шумiце, бярозы»

«Малиновка»

«Я у бабушки живу»

«Завіруха»

«То ли еще будет»

«Ты возьми меня с собой»

«Потолок ледяной»

«Здравствуй, чужая милая».

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