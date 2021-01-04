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Общество4 января 2021 14:56

Протесты, коронавирус, Лукашенко, Колесникова, купаловцы, силовики: 2020 год в 20 снимках фотокорреспондента «Комсомолки» Павла Мартинчика

Вспоминаем события и лица 2020-го в снимках, сделанных нашим фотокором
Павел МАРТИНЧИК
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Марш Свободы в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты у Дома правительства.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больного Covid 19 привезли в больницу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Увольнение труппы Купаловского театра.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики в ожидании протестующих у Дворца Республики в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики и участница протестного марша на проспекте Независимости в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Митинг в Минске на проспекте Независимости.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Радуга над Минском.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девочка в Ботаническом саду в парке сирени.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестная акция на ступенях филармонии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция протеста у Дворца Независимости.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Красивый забег. Минск. 5 марта 2020 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подсчет голосов на выборах президента Беларуси.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марш Мира и Независимости. Минск. Проспект Независимости.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марш Мира и Независимости. Минск. Проспект Независимости.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция в поддержку Марии Колесниковой. Минск.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ушедшие актеры Купаловского театра выстроились на сцене в сцепку после открытой репетиции спектакля "Тутэйшыя".

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задержания на Марше студентов 01.09.2020

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мария Колесникова пришла поддержать учителей на акции солидарности у филармонии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Митинг в поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости 16 августа 2020-го.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разгон демонстрантов 09 августа 2020 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики опустили щиты у Дома правительства.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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