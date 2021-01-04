Протесты, коронавирус, Лукашенко, Колесникова, купаловцы, силовики: 2020 год в 20 снимках фотокорреспондента «Комсомолки» Павла Мартинчика

Марш Свободы в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Протесты у Дома правительства.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Больного Covid 19 привезли в больницу.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Увольнение труппы Купаловского театра.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Силовики в ожидании протестующих у Дворца Республики в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Силовики и участница протестного марша на проспекте Независимости в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Митинг в Минске на проспекте Независимости.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Радуга над Минском.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Девочка в Ботаническом саду в парке сирени.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Протестная акция на ступенях филармонии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Акция протеста у Дворца Независимости.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Красивый забег. Минск. 5 марта 2020 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Подсчет голосов на выборах президента Беларуси.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Марш Мира и Независимости. Минск. Проспект Независимости.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Марш Мира и Независимости. Минск. Проспект Независимости.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Акция в поддержку Марии Колесниковой. Минск.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ушедшие актеры Купаловского театра выстроились на сцене в сцепку после открытой репетиции спектакля "Тутэйшыя".
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Задержания на Марше студентов 01.09.2020
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мария Колесникова пришла поддержать учителей на акции солидарности у филармонии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Митинг в поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости 16 августа 2020-го.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Разгон демонстрантов 09 августа 2020 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Силовики опустили щиты у Дома правительства.
Фото: Павел МАРТИНЧИК