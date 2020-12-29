«Мы сами иногда удивлялись, что программа Союзного государства выполняется более успешно, чем это было ранее, - сказал Рапота о крупных проектах 2020 года. - Может быть, потому что люди ни на что не отвлекаются… Год был отмечен интересными событиями. Мы открыли Ржевский мемориал. Это знаковое для нас событие. Ржевская битва по своим масштабам и потерям была больше, чем Сталинградская. Нам удалось открыть этот мемориал. И мы считаем, что тем самым выполнили свой долг. Это самый большой, самый крупный памятник советскому солдату. Именно солдату». Также он отметил плодотворную работу в Бресте: «Если брать культурный аспект, ещё один крупный проект - реставрация Брестской крепости. Там очень большие работы сделаны по расширению музейной экспозиции, очень много души вложено, получилось очень здорово. Это теперь действительно большой музейный комплекс».Григорий Рапота напомнил, что в 2021 году будет отмечаться 800-летие Александра Невского:- Александр Невский был первым автором Союзного государства, когда он женился на внучатой племяннице, на Серафиме Полоцкой. И с её отцом был заключён союз. Фактически между Беларусью и Россией.Что до будущего, то Григорий Рапота рассказал о проекте в Арктике:«Прорабатывается идея создания научно-технического парка высоких технологий в условиях Арктики для привлечения технологических разработок россиян и белорусов. Если кто-то примет ещё участие, это будет приветствоваться. Это может быть и разработка материалов, которые функционируют в условиях низкой температуры, и энергетических установок, и строительных материалов, и даже пищевая промышленность, и ещё много чего».Интеграцию в рамках Союзного государства он объяснил так: «Если объяснить это просто, то надо сделать так, чтобы россияне чувствовали себя как дома в Беларуси, а белорусы - в России. Причём во всех жизненных ситуациях. Единое энергетическое пространство, единое транспортное пространство. Согласованная промышленная политика».