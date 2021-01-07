ОРВИ, прививки, насморк, холодные ноги и гельминты: врач-педиатр отвечает на главные вопросы о детском иммунитете и здоровье

Здоровье ребенка - та тема, которая всегда вызывает у родителей тревогу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть страхов «Комсомолка» попыталась развеять, задав вопросы своих читателей врачу — доценту кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Елене Кишкурно.

Болеть в детском саду — нормально, делать прививки — обязательно

— Моему сыну два с половиной года, и скоро он пойдет в детский сад. Как подготовить организм ребенка к новым условиям и как укрепить его иммунитет?

- Первая и самая главная рекомендация — привить ребенка согласно национальному календарю прививок против всего, чего только возможно. Вакцинация защищает нас от самых опасных заболеваний — тех, которые могут привести к инвалидизации и смерти. Обратите внимание на такой момент: от гриппа желательно привиться всей семье, а ребенку — от пневмококковой инфекции.

Вторая составляющая частых болезней ребенка — это стресс, который дети испытывают от дошкольного учреждения. Высокая тревожность проявляется в их поведении: например, в детском саду ребенок может есть, спать и играть только в одиночестве. А мы понимаем, что нервная и иммунная системы работают во взаимосвязи. Следует больше проводить времени с малышом.

Поэтому в детском саду поначалу ребенок будет болеть в любом случае — и это нормально. Так приобретается активный иммунитет. Важно, чтобы болезни не стали затяжными и хроническими. В этом может помочь врач-педиатр, который пропишет специальные препараты — с ними период адаптации к детскому саду пройдет легче. А дальше ребенок, перенося так называемые детские болезни, подойдет к взрослому возрасту с уже тренированным иммунитетом.

— Получается, если ребенок не ходил в детский сад, то болезни настигнут его в начальной школе?

- Обязательно, потому что иммунитет мы приобретаем активно. С этой проблемой столкнулись в свое время скандинавские страны: там маленькие дети вплоть до школы находились в стерильных условиях и очень редко болели, в том числе респираторными инфекциями. Зато пик заболеваний настигал их позже и даже стал отмечаться рост детских онкологических заболеваний. Так что переносить инфекции для ребенка закономерно — это тренирует иммунитет. Главное, чтобы количество заболеваний за год не переходило норму (а таковая установлена педиатрами для детей разного возраста).

— Надо ли сейчас, в период пандемии делать плановые прививки от кори, дифтерии и других? Ведь любая прививка чревата осложнениями и тем самым снижением иммунитета...

- Кроме COVID-19 существует масса других инфекционных заболеваний, опасных и угрожающих жизни. Потому, если ребенок здоров, лучше следовать плановому календарю прививок. За вакцинацией приходите в специально отведенное время -- день здорового ребенка. Обязательно следуйте социальным рекомендациям: надевайте маску, обрабатывайте руки на входе в поликлинику, держите дистанцию в полтора метра от других посетителей. Пандемия -- однозначно не повод откладывать плановые прививки.

— Что полезного можно сделать для здоровья маленького ребенка в сезон заболеваний и вирусов?

- Сделать можно две вещи. Первое – уменьшить контакты с вирусоносителями. Этому нас научила пандемия: нужно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, увлажнять слизистую носа. Второе — поддерживаем иммунитет. Этому способствуют прогулки, отсутствие стресса, нормальный сон. Если малыш часто болеет, иммунитет поддерживают специальные препараты, которые принимаются курсом и назначаются педиатром, исходя из возраста ребенка и его массы тела.

Витамины разные нужны. Но особенно — D3

— Ребенок ест очень однообразную еду и не хочет пробовать ничего нового. Нужно ли в этом случае давать витамины?

- Основа питания — это белки, жиры и углеводы в определенном соотношении, а витамины уже входят в состав потребляемых продуктов. Так что ребенку, который ест достаточно овощей, фруктов и мяса, витаминов обычно хватает. Но если детский рацион — это булочки, чипсы и сосиски с макаронами с утра до вечера, есть повод принимать поливитаминный комплекс.

Но хочу обратить особое внимание: как бы правильно ни питался ребенок, c сентября по май в наших широтах он будет испытывать недостаток витамина D. Восполнять его дефицит важно: витамин D участвует в нормальной работе иммунной системы и даже помогает легче переносить коронавирусную инфекцию. А солнца — естественного источника этого витамина — у нас мало: в Беларуси наблюдается всего 29 солнечных дней в году. Поэтому возьмите за правило принимать витамин D курсом — в осенне-зимний период, весной и иногда даже в начале лета.

— Как узнать, есть ли дефицит витаминов в организме ребенка, и какие анализы для этого нужно сделать?

- Дефицит или достаточный уровень витаминов выявляет анализ крови. Сдают такой в коммерческой лаборатории: например, можно узнать о содержании в организме витаминов D, C, B12 и фолиевой кислоты. Но еще до лабораторных исследований указать на проблему может врач-педиатр, который знает клинические проявления нехватки витаминов. Допустим, если не хватает витамина B, то будут кожные проявления, например, хейлиты -- воспаления уголков губ, или неврологические симптомы. Если не хватает витамина С, то родители жалуются на кровоточащие слизистые и десны ребенка и т.д.

- У моей дочки постоянно холодные ноги. Значит ли это, ее организм испытывает нехватку чего-то?

- Причин у холодных ног бывает много. Во-первых, влияет возраст: все дети раннего возраста — склонны к пониженному давлению. Во-вторых, есть особый тип кровообращения — гипокинетический, когда кровоток идет медленнее, это наследственное. В-третьих, влияют эндокринные причины — например, недостаточная выработка гормонов щитовидной железы. Но чаще причина возрастная: ребенку нужно просто больше двигаться и меньше сидеть в айпэде. Чем дети активнее, тем лучше у них обстоят дела с кровообращением и сердечно-сосудистой системной. Если же у мамы остаются поводы для беспокойства, лучше показать ребенка специалистам — педиатру, кардиологу и эндокринологу. Иногда детям показаны особые стимулирующие препараты, но принимать их можно только по рекомендации врача.

Не давайте слизистым ребенка «засохнуть»

— У моего сына каждый осенне-зимний сезон проблемы с носом: он постоянно заложен. Помогают сосудосуживающие капли, но пользоваться ими больше 5-8 дней нельзя. Других симптомов простуды нет. Как поддержать иммунитет ребенка?

- Часто использовать сосудосуживающие препараты, действительно, нельзя. Такие капли работают на основе альфа-адреномиметиков и сужают сосуды слизистой для того, чтобы снять отек слизистой носа и ребенок мог дышать. Если часто использовать капли, нарушается питание слизистой, происходит ее истончение. И со временем эти капли всё равно перестанут помогать.

Если нет отделяемого из носа и нет аденоидов, стоит показать ребенка ЛОРу — вероятны местные аллергические реакции, с которыми хорошо справляются кортикостероиды. При нерешаемой проблеме с аденоидами. частых отитах врач будет рекомендовать аденотомию. А вот то, что проблема с носом дает знать о себе в осенне-зимний период, может быть связано с пересушиванием слизистой. В этом случае увлажняйте нос раз в один-два часа солевыми растворами невысокой концентрации (до 1%).

— Можно ли промывать ребенку нос каждый день солевым раствором? Сам ребенок говорит, что без этого не может высморкаться.

- Предположу, что корень проблемы здесь тот же – низкая влажность в квартире. Как итог у ребенка возникает ощущение сухости и корочек в носу. Но постоянных жалоб на это быть не должно: в норме ребенку не нужно всё время высмаркиваться. Поэтому позаботьтесь поддержанием влажности воздуха — на уровне 45-50%. Второй момент — во время отопительного сезона хорошо увлажняйте слизистую . Важно, чтобы слизистые оболочки функционировали полноценно, вырабатывали секреторные иммуноглобулины,слизь и защищали от проникновения вирусов.

Но в целом, увлажнять слизистую носа в отопительный сезон — это хорошая привычка. Особенно на фоне подъема инфекционной заболеваемости, когда ребенок часто бывает вне дома. Нужно ли это делать постоянно? Летом, когда влаги в воздухе достаточно, скорее нет. А вообще надо полагаться на свой организм и не помогать ему навязчиво, когда этого не требуется.

— У моего сына при простуде всегда очень сильный насморк. Врачи советуют три дня наблюдать, а если начинаются зеленые сопли — значит, присоединилась бактериальная инфекция и нужны антибиотики. Это действительно так?

- Насморк, которому больше трех дней, антибиотиками вообще не лечат, если не появились другие симптомы (головная боль, температура, изменения в анализах крови). Безосновательный прием антибиотиков разрушает здоровую флору ротовой полости и полости носа, которая в норме сама вырабатывает защитные факторы. Если флора подавляется — должной защиты у организма нет. Поэтому в данном случае лечение антибиотиками не приветствуем.

Вообще, когда наш пупсик ходит в детский сад, сопли — это нормальная реакция. За счет «текущего» носа вымываются вирусы и бактерии, с которыми ребенок сталкивается в большом количестве. Кроме того, в самой слизи содержится много секреторного иммуноглобулина А — он тоже защищает организм. Если сопли становятся зелеными, это совсем не говорит о бактериальном процессе. Например, на каком-то этапе это может быть вирусный процесс. В этой ситуации промывать нос — грамотно. Использовать местные антибактериальные препараты, если доктор-педиатр посчитает необходимым, — тоже правильно. Но перед этим лучше провести посев флоры, чтобы знать, откуда каждые три недели берутся зеленые сопли. И не забываем про вакцинацию от пневмококка и гриппа!

Здоровому кишечнику — гигиенический образ жизни

— Сыну полтора годика. Примерно с года начались расстройства стула: ходит два-три раза в день. Сдавали кучу анализов: и на дисбактериоз, и на глисты, и на стафилококк — ничего серьезного не нашли. Разные препараты с полезными бактериями для кишечника тоже не помогают. Гомеопатию пробовали длительно -- пока результата нет. Может, это общая проблема с иммунитетом у ребенка?

- В первую очередь у ребенка надо исключить врожденные заболевания кишечника -- например, непереносимость глютена или белков коровьего молока. Назначает такие анализы гастроэнтеролог. Далее стоит задуматься о приеме мультипробиотиков. Третий момент: ребенка нужно внимательно обследовать на хронические паразитозы — например, лямблиоз, бластоцистоз кишечника, гельминтозы могут вызывать частые диареи.

Но единожды пролечить паразитоз мало: от этой напасти не существует пожизненного иммунитета. Поэтому обязательно меняем образ жизни. В частности, не пьем воду из крана, моем овощи и фрукты кипяченой водой, следим за домашними животными и своими руками перед едой особенно. Если образ жизни не менять, то ребенок снова заразится паразитами в считанные дни. Из-за этого создается ощущение, что неустойчивый стул у него круглогодично. Но начать лечение стоит все-таки с консультации гастроэнтеролога, чтобы исключить врожденные заболевания.

— Как только ребенок пошел в садик, начались проблемы с глистами-острицами. Я постоянно с ними боролась: таблетки, частая смена постельного белья, проутюживание трусиков и постели, таблетки всей семье. Врач-инфекционист сказала, что всему виной слабый иммунитет кишечника. Как помочь ребенку?

- Проблема энтеробиоза остро стоит во всем мире, не только в Беларуси. Основной метод борьбы здесь — это превентивная эмпирическая дегельминтизация, когда специальные препараты принимает не только ребенок, но и вся семья 1-2 раза в год в профилактической дозе (особенно в эндемичных районах страны).

Но вторая составляющая борьбы с энтеробиозом — это, опять же, образ жизни. Острицы относятся к контактным гельминтам, поэтому высок риск самозаражения. Избежать этого можно, если четко соблюдать гигиенические правила: мыть руки после туалета - обязательно, менять ежедневно нательное белье во время дегельминтизации, коротко стричь ногти, закладывать тампоны с вазелиновым маслом в перианальную область ребёнка, где ночью размножаются острицы. А особого иммунитета против этих паразитов не существует. Чтобы их победить, достаточно прервать порочный круг заражения.

Когда от болезни нет специфического лечения

— В этом году дочка пошла в первый класс, но больше половины занятий пропустила из-за болезни. Проблемы начались еще в детском саду: с тех пор она перенесла пневмонию четыре раза. Год назад сделали прививку от пневмококка — и через две недели заболели пневмонией. Сейчас по результатам КТ с легкими все хорошо, но иммунолог выявил снижение т-клеточного иммунитета. Аллергии ни на что нет. Под вопросом —гастроэнтерологический рефлюкс. А пока ждем точный диагноз, хочу уточнить: может ли это быть причиной болезни? Если нет, то что делать дальше?

- Дело в том, что пневмонию могут вызывать разные патогены. От пневмококка ребенка привили — это хорошо. Но кроме него возбудителем могут стать различные вирусы, хламидии, респираторные микоплазмы и так далее. Поэтому дополнительно к пневмококку стоит прививаться ежегодно от гриппа .

Но в первую очередь, нужно исключить врожденный дефект звена иммунитета (первичный иммунодефицит). Пройти такое исследование можно в Центре первичных иммунодефицитов при РНПЦ Детской онкологии, гематологии и иммунологии, куда направляет врач-педиатр. Если врожденный дефект исключат, то волноваться не надо: у ребенка может быть просто «замедленный старт» работы иммунной системы. Со временем она, как и другие дети, будет вакцинироваться, ходить в школу и выработает устойчивость к инфекциям. Но сперва — исследование на иммунодефицит, изучением истории болезни и всех показателей иммунограммы. Может, ребенок принимает антибиотики каждый месяц? Тогда никакого здоровья не будет, ведь антибиотики разрушают флору кишечника, а в кишечнике содержится 80% иммунокомпетентных клеток организма. В общем, нужна очная консультация со специалистом.

— А что делать тем, кто уже заболел вирусной инфекцией? Как взять курс на поправку?

- Для большинства респираторных инфекций, который сегодня циркулируют, нет специального лечения. Потому рекомендации для заболевших будут универсальными.

В первые дни болезни принимайте препараты, помогающие иммунитету справиться с вирусом. Врач их выписывает с кратностью приема по три или четыре раза в сутки, дальше назначается поддерживающая доза. Не забывайте об обильном питье, приеме жаропонижающих и постельном режиме (известно, что грипп нужно "вылежать" не менее пяти дней). Помещение, в котором находится больной, обязательно проветривайте, увлажняйте в нем воздух, почаще делайте влажную уборку. Если соблюдать эти рекомендации, шансы победить болезнь быстро увеличиваются многократно.