Уже не первый год институт цвета Pantone ( Pantone Color Institute) объявляет о лидирующих цветах в одежде. Например, цветами уходящего 2020-го года по их версии были яркий коралловый и классический синий.Как происходит выбор? Сотрудники института ищут те оттенки, которые будут отражать настроения общества, помогут дизайнерам в создании их коллекций одежды и решений для интерьеров. Обычно работа начинается еще весной. Просматриваются показы дизайнеров, мониторятся социальные сети, в частности Instagram. Популярные, стильные инфлюенсеры становятся носителями основных идей, идущих от потребителей. С помощью такого анализа, определяются предпочтения, от которых и отталкивается команда Pantone.«На наш выбор влияет множество факторов, – пишет Pantone. – Причем, все чаще в этот выбор вмешиваются новые технологии и разработки, которые влияют на фактуры и материалы, а соответственно на цвет».Следующий шаг - поиск названия для выбранных оттенков. Это всегда интересные ассоциации, как из каталога с косметикой, где красная помада, не просто имеет красный цвет, а, например, «цвет пьяной вишни». Так и здесь, пользуясь ассоциативным методом, находится эмоциональная привязка к цвету. Например, свежая зелень (greenery) – цвет 2017 года, сияющая орхидея (radiant orchid ) - 2014, изумрудный (emerald) – 2013, мандариновый (tangerine tango) – 2012. И таких невероятных названий много.А вот трендовыми цвета наступающего 2021 года названы дуэт спокойного серого и радостного желтого.Именно такой выбор стал отражением надежды, которые мир возлагает на новый год. Пандемия и изоляция заставили людей по новому посмотреть на ценности семьи, важность личного пространства, жизни здесь и сейчас. Привычная картина мира с огромным выбором и постоянной гонкой за новыми возможностями были поставлена на паузу, при том внезапно. Последние десятилетия цветами года Pantone становились насыщенные, сочные оттенки, способные оживить, удивить, вдохновить. Так почему же серый в этот раз, такой обычный и для многих даже скучный? Потому что больше всего на свете мы хотим вернуться к привычной жизни.Стабильность и сила, внутренняя стойкость, вот, что дает нам оттенок серого и позитивное мышление, оптимизм, новаторство, веру в свои силы - нагрузка «радостного желтого». Такая комбинация должна помочь расширять горизонты, отдаваться творческому процессу и мыслить смело.Что касается модной индустрии, то сейчас есть великолепная возможность добавить цвета в свой гардероб, обновить привычные образы.Какие же варианты внедрения серого и желтого оттенков? Если они пока не ваши фавориты, но очень хочется следовать за модным течением, то начните с аксессуаров. Это могут быть небольшие вкрапления желтого в ваш образ в виде перчаток, сумок, ремней, шейных платков и шапок. Серый цвет станет прекрасной альтернативой привычному в зимний период черному, а также синему. Он является базовым и цветом ахроматом и станет отличной основой для экспериментов с желтым, ведь самыми эффективными будут лаконичные и яркие сочетания именно этих двух цветов.ВАЖНО ЗНАТЬPantone (Пантон) — всемирно известная организация, авторитет в области цвета и поставщик цветовых схем и передовых технологий точной передачи цвета для тех, кто на профессиональной основе занимается печатью, производством цветных красок, тканей и пластика, цифровыми технологиями, модой, архитектурой, дизайном. Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, в том числе моду, интерьер, рекламу, кино. Институт признан во всем мире как ведущий источник информации о цвете.