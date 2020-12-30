Если бы еще год назад кто-то сказал, что без защитной масок мы не будем выходить из дома, – не поверили бы. А теперь маска – самый важный аксессуар, без которого в метро не пустят и в магазине не обслужат и, похоже, что она останется с нами еще надолго. Многие носят обычные одноразовые медицинские маски, но есть и те, кто ищет и находит что-то интересное для защиты себя и других. Наш сегодняшний мини-обзор о топовых дизайнерских защитных масках.Мода, дизайнеры быстро откликнулись на новый запрос общества. Известные дома мод и локальные бренды стали создавать различные варианты защитных масок - от подходящих для повседневных образов до нарядных и вечерних. Благодаря таким дизайнерам как Burberry и Off-White маски превратились из необходимости в статусный символ, открывая возможности для экспериментов с тканями от шелка до кожи ягненка.Чем больше ограничений за последние 10 месяцев возникало для привычного досуга, тем больше опций предлагали дизайнеры для стильного образа.Так, например, белорусский бренд MUA представил весной этого года маски с цветочным принтом, а к новогодним праздникам создал вечерний вариант.Любители минимализма всегда могут найти для себя белые и черные варианты масок, различные по плотности.Если же хочется добавить оптимизма и креативности в повседневность обратите внимание на маски с различным принтами.Еще одна тенденция, появившаяся в ношении маски пришла из политики. Когда маска совпадет по цвету с костюмом. Такой образ стал популярен благодаря спикеру палаты представителей США Нэнси Пэлоси и президенту Словакии Зузане Чапутовой.Кроме цветочных мотивов и точного совпадения с цветом всего образа, в топ популярных масок входят маски с цепочками для временного ношения их на шее, а также маски из шелка или сатина. По своей фактуре они легко впишутся в гардероб, подойдут под многие комплекты.КСТАТИВо время «испанки» люди тоже носили маскиНе в первый раз в истории человечества медицинская маска становится первым средством от распространения болезни при эпидемий. Маски использовали и используют врачи во время операций, а во время «испанки», в 1918 году, маски вошли в обиход и простого населения. В наше время, еще до пандемии коронавируса, маски активно носили в азиатских странах, в том числе и для того, чтобы защитится от смога.