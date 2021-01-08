В новом 2021 году коронавирус пока не унимается. В Беларуси, по официальным данным, продолжает сохранятся стабильная планка по регистрации новых случаев COVID-19: по данным за 7 января в республике за сутки выявлено 1 838 пациентов с ковидом. К большим выходным многих выписали домой - 2 395 человек. В то же время еще 9 смертей пациентов с «короной» признал Минздрав. За сутки выполнили 23 тысячи 733 теста. А всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано уже 206 796 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 188 789 пациентов, умерли 1 489 человек.Что еще произошло за сутки: новый штамм коронавируса - уже на подступах к Беларуси. Мутировавшая «британская» инфекция SARS CoV-2 (VOC) выявлена в Латвии, в больнице Огре - это город в центральной части республики, в 250 километрах от границы соседней Беларуси. Стало известно, что новым штаммом ковида заразились и пациенты, и врачи огрской больницы. А в целом новый штамм коронавируса нашли уже в 22 государствах Европы.Новости из Минска для тех, чьи родные и близкие сидят в изоляторе на Окрестина: там прекратили принимать передачи для задержанных, официальная причина - коронавирус.Не утешает статистика соседних стран. В Украине по состоянию на 7 января лабораторно подтверждены уже более 1 млн случаев COVID-19, причем за минувшие сутки - почти 9 тыс.Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541. Общее количество инфицированных достигло 3 млн 332 тыс. 142.А в Латвии правительство ввело комендантский час по выходным до 25 января. Он будет действовать с 15 по 17 января и с 22 по 24 января. В это время жителям страны запрещено выходить на улицу с 22 часов вечера до 5 часов утра. Правда, этот запрет не распространяется на отдых на природе при условии соблюдения положенной дистанции. В странах западной Европы не легче.В Чехии зафиксирован новый суточный максимум заразившихся - 17 тыс. 668 человек. А в Испании число подтвержденных случаев коронавируса превысило 2 млн. В целом число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 735 тыс., превысив 85,92 млн.Есть и неплохая новость: лабораторные исследования подтвердили, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР.Читайте также:Стало известно, на какой день восстанавливается обоняние после коронавируса