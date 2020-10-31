Ведущий химиотерапевт Минздрава: Во время пандемии пациент с онкологией - самый уязвимый

Может ли коронавирус быть спусковым крючком для возникновения рака, почему к нам едут лечиться русские и украинцы и что делать, если человеку совсем плохо - «Комсомолке» рассказал руководитель группы химиотерапии, профессор Эдвард Антонович Жаврид. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОСЬЕ «КП»

Эдвард Антонович ЖАВРИД - руководитель группы химиотерапии, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Госпремии БССР. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова - с 1966 года. Основатель научной школы химиотерапевтов-онкологов. Под его руководством подготовлены 21 кандидат и 8 докторов наук. Автор более 900 научных и научно-методических работ, 7 монографий, 56 патентов на изобретение. Член Европейского общества онкологов (ESMO), член Белорусского общества онкологов (БОО).

- Эдвард Антонович, с приходом пандемии многие спорят, может ли коронавирус запускать разные болезни, в том числе рак?

- Теорий возникновения рака довольно много. Вирусная, иммунологическая, гормональная, вирусно-генетическая, молекулярно-генетическая.

Например, у людей, перенесших гепатиты (а это вирусная этиология), риск возникновения рака печени выше, чем у тех, кто гепатитом не болел.

Но и тут есть свои сложности. Есть очень нехороший вид рака - плоскоклеточный, это опухоли головы и шеи. Чаще всего он бывает в носоротоглотке. Считали, что его вызывает вирус папилломы человека. Но оказалось, что если в опухоли содержится вирус, то она более чувствительна к лучевой и химиотерапии. Парадокс.

Уверенно могу сказать одно: рак не возникает в здоровом органе. Например, у человека остеомиелит, появляются остеомиелитические свищи, начинается воспалительный процесс в кости. Чаще это случается на конечностях. При длительном, периодически обостряющемся воспалении в этих свищах может возникать рак.

Так что существует и теория воспаления - как одна из причин рака.

Но какая бы ни была причина возникновения рака, это никак не сказывается на результате. Допустим, узнали - вирус. И что? В одном органе один вирус, в другом - другой, третий. Что первично?.. Причина появления рака не влияет на результат лечения, от ответа на этот вопрос ничего не изменится.

- Вначале женщины волнуются, опухоль растет, но чувствуют они себя нормально - кому-то надо детей выучить, кому-то еще что-то успеть... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что касается пандемии, онкологический пациент самый уязвимый. Коронавирус вообще сказывается на здоровье: плановые операции прекращаются, люди страдают.

Допустим, приходит пациент с начальной стадией рака, но у него коронавирус. Ему еще может помочь операция, а ее откладывают из-за ковида. А когда вирус уходит - операция уже бессмысленна, человека уже не вылечить.

- Все происходит так быстро?

- Есть виды опухолей, где течение молниеносное. Утром здоровый человек идет на работу, а вечером он уже в реанимации. Есть такие суперагрессивные лимфомы.

Но не только коронавирус, любая инфекция - вирусная, бактериальная, длительное воспаление - ведет к возможному перерождению клеток и возникновению рака.

Вклад же коронавируса в заболеваемость злокачественными заболеваниями может быть оценен лишь через несколько лет. Но то, что коронавирус отбросит развитие цивилизации на несколько лет, а может, и десятилетий - уже очевидно.

Пока нет и намека на то, что коронавирус идет на спад, к сожалению, количество заболевших растет, экономика страдает, ВВП падает.

- Как думаете, шведский и белорусский варианты жизни при пандемии победили закрытые границы?

- На мой взгляд, образец для подражания - Китай. Все в масках, дистанцируются, заведения закрыты - очень дисциплинированный народ. Возможно, все дело в гигантских штрафах. Но болеют у них меньше.

Так что элементарные средства профилактики работают: носить маску, но не два дня подряд, а максимум час-два. В магазин - в маске и перчатках. Потому что до сих пор непонятно - у переболевших стойкий иммунитет или можно заболеть повторно?

Мне кажется меры, избранные нашим министерством здравоохранения, верные. Опыт показал, что закрытие заводов ничего не дало. Экономика должна функционировать, ВВП - расти, а люди обязаны соблюдать меры безопасности. До тех пор пока не появится коллективный иммунитет. Он появится, в истории человечества была масса эпидемий с многомиллионной гибелью населения. И выжили. Вопрос в том, будут ли работать вакцины? Пока про это ничего нельзя сказать.

«Почти в половине случаев после избавления от инфекции хеликобактер исчезает и лимфома желудка»

- В странах Восточной Европы и в Японии почему-то часто страдают раком желудка. Одна из причин возникновения этого рака - инфекция хеликобактер. Если в желудке есть эта инфекция - возникает лимфома желудка, злокачественная опухоль.

И уже стало стандартной практикой, что если имеется поражение желудка лимфомой - обязательно определяют наличие хеликобактера. Если есть - надо проводить антихеликобактерное лечение. И почти в половине случаев лимфома исчезает. Никаких других лекарств против такой лимфомы нет - обыкновенные антибиотики.

-Причина появления рака не влияет на результат лечения, от ответа на этот вопрос ничего не изменится. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рак очень коварная болезнь - она долго может себя не проявлять. Поэтому важен скрининг - осмотр людей из группы риска, которые пока ни на что не жалуются. А профилактика рака универсальная, она от всех болезней: режим жизни, 8 часов сна, не курить, не пить, не объедаться.

- Для лечения хеликобактера параллельно нужно пить два сильнейших антибиотика. Одно лечишь, другое калечишь?

- Безвредных лекарств не существует, всегда есть побочный эффект.

Наши противоопухолевые лекарства, например, практически все обладают очень серьезными побочными эффектами. В ряде случаев в результате этих побочных эффектов человек и умирает - не от рака, а от осложнения лечения. Но это не значит, что не надо лечиться.

Но одно дело - лечить онкологического пациента в дебюте заболевания, другое - на финише. Вероятность излечения от рака на первой стадии - порядка 90%. И денег понадобится немного. При четвертой стадии речь обычно идет лишь о продлении жизни. Но чтобы продлить ее хотя бы на год - нужны серьезные средства.

- Какие пациенты сейчас лежат в вашем отделении?

- У нас уменьшается количество заболевших раком желудка, но растет число случаев колоректального рака, рака толстой кишки, и у мужчин, и у женщин. По сути - это верхний и нижний отделы единого желудочно-кишечного тракта. Просто рак сместился из одного отдела в другой. Болеет много молодых, людей трудоспособного возраста.

- Часто колоректальный рак - случайная находка? Рак же долго себя не проявляет, и мало кто добровольно пойдет на колоноскопию…

- Согласен. Но это если делать колоноскопию без наркоза. На мой взгляд, это варварство, это пытка для человека. Сейчас наркоз практически безвредный. И что такое колоноскопия? Вставили трубу и дальше раздувают кишку воздухом. Под местной анестезией во время операции можно взять кишку и резать ножницами - человек ничего не почувствует. А вот если начать ее растягивать - будет больно. Так и при колоноскопии. И конечно, надо, чтобы после 40 лет каждый человек прошел обследование, в том числе сделал колоноскопию.

Многие болеют раком легкого, несколько тысяч новых случаев ежегодно.

- Это же не всегда связано с курением?

- Не всегда. Доказано, что сильный канцероген - асбест, который раньше применяли при строительстве домов. Если в доме асбест, люди им дышат и получают рак.

В Париже как-то построили университетский корпус, уже и аппаратурой начинили. Но выяснилось, что там конструкции из асбеста. Корпус законсервировали и в итоге разрушили. Тут многое зависит от уровня сознательности населения той или иной страны.

Как-то я был в Швейцарии, и меня удивило, что на светофорах они выключают двигатель. Вначале подумал, что экономят бензин, а оказалось - ради экологии. Также в Швейцарии вы не купите пальчиковую батарейку. Вначале надо сдать старую - и только тогда вам продадут новую.

«Мастопатия может стать плацдармом для развития в дальнейшем рака груди»

- Правда, что сильный стресс может стать спусковым крючком для онкологического заболевания? Знакомый, потеряв высокую должность, где работал много лет, полгода просидел без работы, сильно переживал. И вдруг у него обнаружили рак…

- Одна ласточка не делает весны. И две тоже. Несколько случаев ни о чем не говорят. Но, безусловно, психическое, моральное состояние человека влияет на все. На победителях быстрее заживают раны, хоть они такие же, как и у побежденных.

- Лидер культовой украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, рассказывая о жизни в Украине, говорил мне, что после Майдана, противостояния, огромного стресса украинцы стали чаще болеть. Не только простудами и ОРВИ, молодые стали умирать от инфарктов, инсультов, рака.

- В Украине сейчас самый худший вариант системы здравоохранения. Там за все надо платить. К нам едут из разных стран. Много из Калининградской области, где во времена СССР была прекрасная онкологическая служба, но ее разогнали, специалисты уехали. Сейчас там строят клинику, но нужно время. Еще больше к нам едут из Украины, где раньше была одна из лучших онкологических служб.

Едут люди со средним достатком - по причине того, что на поездке и лечении в Беларуси они экономят. В Украине такое лечение выходит дороже.

- А действительно ли то, что у женщин затяжной стресс может проявиться раком желудка или груди?

- Не вижу связи. Может быть депрессия, а рака - нет. Зависимости не существует.

Если уже говорить про это, то неуравновешенность психики ведет к мастопатии, а она может быть плацдармом для развития в дальнейшем рака груди. Чаще мастопатия не связана с раком, но она бывает разная, в том числе приводит и к онкологии.

Иногда есть явная опухоль, женщина о ней знает, но к врачу не идет. Боится, причем это может быть культурный и высокообразованный человек. Когда уже опухоль начинает проедать грудную клетку, появляются боли - только тогда обращается за помощью. И это не редкость.

Вначале женщины волнуются, опухоль растет, но чувствуют они себя нормально - кому-то надо детей выучить, кому-то еще что-то успеть...

Что касается самоизлечения от рака, есть такие книжки, но за 58 лет работы онкологом я не встречал ни одного такого пациента.

Чаще стресс, если посмотреть на примере американцев, приводит к ожирению, люди начинают заедать. А ожирение ведет ко многим болезням, развиваясь, они могут привести к раку.

Кстати, многие не хотят слушать про свой диагноз. На Западе, если человеку остается совсем мало жить, врач откровенно описывает ситуацию. И человек уходит завершать земные дела.

У нас часто не хотят слушать ни родные, ни пациент, лишь возмущаются: «Лечите!» Но мы же врачи, а не убийцы. Наша задача продлять жизнь, а не сокращать ее. А иногда осложнения от лечения приведут к смерти быстрее, чем сама болезнь.

«При системном медицинском наблюдении можно прожить очень долго»

- Что делать, если онкологическому пациенту совсем плохо?

- Если совсем плохо - при крупных клиниках есть отделения паллиативного ухода. Но это материальные затраты. Помогают и в хосписах, но там не лечат болезнь, а снимают симптомы. Там есть выездные бригады, пациент передается под их опеку. Ему снимают боль, чтобы человек не страдал.

- Нередко можно услышать фразу «Лучше бы я умер…», человека накрывает депрессия…

- «Лучше бы я умер» - это не депрессия. Это человек страдает от чего-то другого. Сейчас достаточно транквилизаторов и психостимуляторов для того, чтобы поменять настроение, можно создать какую угодно эйфорию. И это благо. А обычно про нежелание жить говорят, когда человек страдалец, его гложет какая-то жизненная ситуация. Его надо избавить от этой ситуации и страданий - и человек перестанет так говорить.

- Что касается самоизлечения от рака, есть такие книжки, но за 58 лет работы онкологом я не встречал ни одного такого пациента. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В моменте наступления болезни очень важен жизненный настрой. И конечно, профилактика. Во времена СССР высшим органом власти было Политбюро, туда попадали люди уже в преклонном возрасте. И стрессов там было очень много, как при любом царском дворе с интригами. Но все они жили очень долго. Потому что у них любую болезнь выявляли на ранней стадии, иногда на стадии предболезни. И потому что их постоянно обследовали лучшие врачи.

Вывод - при системном медицинском наблюдении можно прожить очень долго.

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