Белорусские актеры открыли зоомагазин: «Пандемия показала: зрелища людям пока не нужны»

Дмитрий (слева) и Кирилл служили в одном театре, а сейчас вместе начали бизнес. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В рубрике «Дело с нуля» мы рассказываем о тех, кому удалось открыть свой бизнес без поддержки богатого папы или родственника-бизнесмена.

Еще в начале 2020 года актеры театра и кино Кирилл Новицкий и Дмитрий Медведев даже не подозревали, что к концу года станут бизнесменами. Пандемия коронавируса оставила их без работы, но они не растерялись и открыли необычный для актерской среды бизнес - зоомагазин.

«Идея открыть зоомагазин пришла нам почти одновременно»

Уютный магазинчик «ГрыZOO» в районе станции метро «Восток» в Минске работает всего около трех недель. Друзья и коллеги Кирилл и Дмитрий здесь и владельцы, и продавцы, и идейные вдохновители. У актеров за такой короткий срок уже появились постоянные клиенты.

- У меня был свой бизнес: занимался постановкой детских спектаклей, которые мы успешно показывали в детских садах и школах. Но с началом пандемии коронавируса все спектакли отменились. На этот период я переехал к родителям в Гомель вместе с кошкой и постоянно ходил за кормом в зоомагазин. Однажды разговорился с продавцами и спросил: «Как у вас обстоят дела в такое нелегкое время?» Ребята ответили: «Да все хорошо, пандемия никак не отразилась на доходах!» В этот момент я подумал: «Почему же я занимаюсь не тем, чем надо?!» - рассказывает Дмитрий Медведев.

Магазин актеров-бизнесменов работает всего около трех недель, но уже есть постоянные покупатели. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Раньше считалось, что людям подавай хлеба и зрелищ, но как оказалось, сейчас только хлеба… А мы, актеры, абсолютно не были готовы к такому развитию событий. В итоге я тоже остался без работы, - подхватывает партнер и друг Кирилл Новицкий. - Как актер стал временно невостребованным, поэтому пришлось искать работу в других сферах. Удалось устроиться продавцом в зоомагазин. Долго не укладывалась в голове мысль, что с актерским образованием нужно идти работать кассиром… Но когда работал в магазине, понял, что этот бизнес вполне успешен. Подумал: а почему бы мне не открыть зоомагазин? Тем более я люблю животных. Подготовил документы, и в этот момент Дима приехал в Минск, мы встретились, и он мне говорит: «Я вот думаю, а не открыть ли мне зоомагазин?» Я отвечаю: «Так я уже запустил процесс. Давай, подключайся!»

Актеры-бизнесмены признаются, что любое дело начать нелегко, но главное - не бояться трудностей и планомерно идти к цели.

- Зоомагазин - это такой же продуктовый магазин, только для животных. Но, к счастью, в бюрократическом смысле открыть его легче, чем магазин продтоваров для людей. Мы зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью, наняли юриста и бухгалтера. Все это сделали для дальнейшей перспективы. На данный момент вложили всю душу в это дело, а дальше все будет зависеть от покупателей. Наш магазин находится не совсем в проходном месте, поэтому мы делаем ставку на душевную атмосферу и приятные цены для наших клиентов. Мы ориентируемся на то, что сможем зарабатывать благодаря товарообороту, - рассказывают Дмитрий и Кирилл.

- Зоомагазин - довольно специфический бизнес, в котором нужно хорошо разбираться…

- Что касается ветеринарных препаратов, у нас в магазине их еще нет. Но в перспективе мы планируем сделать лицензию на торговлю ветпрепаратами и взять в штат ветеринара, который сможет оказывать качественные услуги нашим клиентам. Во всем остальном мы разбираемся самостоятельно: как говорится, дорогу осилит идущий. Конечно, перед открытием мы детально изучили ведущих производителей кормов, витаминов для животных, разных лакомств, а также вспомогательных аксессуаров, - говорит Дмитрий.

- И все, что есть в магазине, проверили на своих собаках и кошках! Плюс я в детстве занимался в экологическом центре и многое знаю про братьев наших меньших, - с улыбкой добавляет Кирилл.

Вот такой зооэксклюзив есть в «магазине-артисте», причем изделия из дерева делает актер-кукольник Валерий Зеленский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игрушки из дерева для питомцев создает актер-кукольник

В магазине актеров есть и настоящий зооэксклюзив - игрушки для животных ручной работы из дерева. Домики, качели, лестницы, лабиринты и даже последнее пристанище для мелких грызунов - деревянный ящичек, который ребята называют «печальный домик». Все изделия сделаны из дуба и сосны.

- Все это создает еще один наш партнер - актер театра кукол Валерий Зеленский. Он сразу же загорелся идеей, и теперь мы называем нашу торговую точку «магазин-артист». Первое, что сделал Валера - этот домик с балкончиком для хомячка, - показывает нам изделие Кирилл Новицкий.

- Но особенно впечатляет «печальный домик»… - рассматриваем небольшую деревянную коробочку с крышкой.

- На самом деле это очень нужное предложение для покупателей. Для большинства людей питомец - это член семьи, поэтому и попрощаться с ним хотят как-то по-особенному, а не просто завернуть в полиэтиленовый пакет и похоронить. Помню, как в моем детстве я хоронил своих попугаев, а наутро бездомные кошки их откапывали - простите за правду жизни, - говорит Кирилл.

Дмитрий добавляет, что в перспективе линейка таких «печальных домиков» будет расширена. Хозяева магазина признаются: на открытие пришлось взять взаймы.

- Мы были ограничены в средствах, поэтому экономили максимально. Например, все стеллажи сделали своими руками: просто заказали распил ДСП и сами все собрали. Конечно, значительную часть мы экономим за счет того, что сами работаем в магазине и не нужно платить зарплату. А ради успеха предприятия мы готовы работать хоть круглосуточно. Своим друзьям, у которых есть питомцы, развозим заказы поздним вечером по домам. В перспективе также думаем о налаживании доставки, - рассказывают партнеры.

Еще в начале 2020 года актеры театра и кино Кирилл Новицкий и Дмитрий Медведев даже не подозревали, что к концу года станут бизнесменами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Существует стереотип, что творческие люди и бизнес - вещи несовместимые. Что вы скажете на это?

- Творческие люди - эмоциональные, это правда. Но думаю, это больше надуманный стереотип. Правда, когда я искал работу во время пандемии, работодатели почему-то с таким предубеждением говорили: «Актер? Что это за образование?» Но это проблема этих людей. Мы пока прекрасно справляемся со своими обязанностями!

- А свой актерский талант используете?

- Знаете, как правило, покупатели всегда немного зажаты, и если начать им что-то навязчиво предлагать, они это почувствуют и уйдут. А мы как профессиональные актеры можем вывести почти любого человека на непринужденный разговор, причем не нарушая его личного пространства. Что-то подсказать, посоветовать - и получить довольного клиента. Так что да, актерские навыки в новом бизнесе нам помогают.

Кстати, вместе со звучным названием «ГрыZOO» актеры придумали и запоминающийся слоган магазина «Есть что погрызть!». Сейчас они подали документы на регистрацию патента на фирменный слоган и название. В перспективе Кирилл и Дмитрий хотят вырасти до сети зоомагазинов, но при этом признаются: они верят, что в будущем смогут заниматься актерским мастерством, пусть даже просто для души.

Еще недавно Кирилл Новицкий был востребован в театре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько денег понадобилось для старта? Около 20 000 рублей.

Что нужно для поддержания бизнеса? Оплата аренды, коммунальных услуг, налогов, услуг юриста и бухгалтера, закупка товара.

Сколько стоит эксклюзивная продукция? «Печальный домик» для грызунов - 15 рублей, качели - 12, домик - 35. Цена на корм для животных - средняя по городу.

Когда по планам удастся выйти в ноль? Примерно в течение года.

Где рекламируется? В Инстаграме, сарафанное радио.