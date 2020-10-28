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Что происходит в Минске и других городах Беларуси в среду 28 октября 2020 года: последние новости

Тихановская объявила Народный ультиматум и призвала к забастовке. Что происходит в Беларуси 28 октября 2020
Источник:kp.by
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Следим, что происходит в Беларуси 28 октября

Следим, что происходит в Беларуси 28 октября

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

13 октября Светлана Тихановская поставила властям ультиматум, который назвала народным. Если требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, - говорится в ее телеграм-канале. - Начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

26 октября Тихановская назвала первым днем забастовки: в понедельник на некоторых предприятиях были люди, которые отказались работать в знак протеста. Следим, что происходит в Беларуси 28 октября.

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