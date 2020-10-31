31 октября 1905 года в Минске: расстрел рабочей демонстрации или усмирение разбушевавшейся толпы?

Знак в память жертв Курловского расстрела установлен на станции метро «Площадь Ленина» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом на станции метро «Площадь Ленина» напоминает памятный знак, на котором написано: «31 октября 1905 года царские войска расстреляли безоружных рабочих, собравшихся на митинг у железнодорожного вокзала». Что произошло в тот день, мы вспомнили с кандидатом исторических наук Андреем Унучеком.

- Андрей Владимирович, какая обстановка была в империи и Минске накануне расстрела?

- Это было время революции, когда в ответ на расстрел 9 января 1905 года демонстрации в Петербурге (события Кровавого воскресенья) началась волна забастовок по всей Российской империи, в том числе на территории Беларуси. Царская власть решила подавить революцию силовым путем, но уже к октябрю стало понятно, что это невозможно. И поэтому было принято решение пойти на политические уступки. 17 октября (30 октября по новому стилю) был опубликован Манифест, где декларировались основные политические свободы, которые на Западе были нормой, но в самодержавной России - революционным шагом. Декларировалась свободы собраний, печати, свобода совести, учреждение представительного органа и т. п. На белорусских землях после восстания 1863 - 1864 гг. существовала система чрезвычайных законов, которая была установлена более чем на 40 лет. В ней отсутствовали даже те демократические реформы, которые были проведены в России, - уже появились земства, суды присяжных, цензурная реформа и т. д. Так что для Беларуси Манифест имел еще большее значение.

«Абсолютное большинство пуль убитые получили в спину и затылок»

- Итак, 17 октября Манифест провозглашает демократические свободы, а на следующий день - 18 (31) октября произошел расстрел. По одной из версий, разбушевавшаяся толпа напала на караулы полков, те открыли стрельбу. По другой - мирную демонстрацию приказали расстрелять…

- В Национальном историческом архиве Беларуси хранится дело под названием «Сведения о происходившей 18 октября 1905 г. демонстрации в Минске у вокзала Либаво-Роменской железной дороги и о столкновении между демонстрантами и войсками (31.12.1905 - 08.01.1906)». В деле подробный протокол, благодаря которому можно понять, что планировалось и что в итоге получилось.

Демонстранты пришли к дому губернатора на современной площади свободы. Фото: minsk-old-new.com

В октябре объявило забастовку Минское депо Либаво-Роменской железной дороги. Губернатор, генерал-лейтенант Павел Курлов стремился силой задушить эту забастовку. Для этого были стянуты части Окского полка, четыре сотни 2-го Таманского казачьего полка и еще несколько резервных рот солдат. Они все располагались в районе Привокзальной площади. Трудно сказать, кто отдал приказ стрелять и был ли он вообще. Но все было сделано для того, чтобы этот расстрел стал возможным. Площадь была окружена военными частями. Другое дело, что на тот момент власти не знали о Манифесте - как следует из документов, в железнодорожном депо, где был телеграф, узнали о Манифесте раньше губернатора.

- Что привело к расстрелу?

- Люди, когда узнали о Манифесте, начали собираться в разных местах города. Основная масса собралась утром 18 октября на Привокзальной площади. Сначала организаторы думали, что соберутся в здании вокзала - в большом зале для пассажиров третьего класса - и проведут небольшой митинг. Но людей пришло больше, чем планировалось - около 10 - 15 тысяч человек, что для 100-тысячного города было очень много. Руководителем забастовочного комитета был минский железнодорожник Павел Жаба. По его инициативе митинг был вынесен на площадь. Он выступил перед людьми, зачитал Манифест и призвал сформировать делегацию и пойти к губернаторскому дворцу на площадь Свободы. Курлов вспоминал, что люди подошли к дворцу и он лично встретился с Павлом Жабой и разрешил этот митинг. После люди пошли к Пищаловскому замку на Володарского, где после их требований освободили нескольких политзаключенных, которых на руках донесли до вокзала. Где-то около четырех вечера митинг подходил к концу. По воспоминаниям Курлова, экстремистски настроенные участники митинга начали забирать оружие у солдат, в ответ был открыт огонь…

Но на следующий день после расстрела в Петербург пошла депеша общего собрания минских присяжных поверенных (это сообщество адвокатов), где было описание огнестрельных ранений, которые получили убитые, и список из 51 имени погибших. Исследователи, кстати, полагают, что их было не меньше 80, это не учитывая раненых и покалеченных. Так вот, в депеше утверждалось, что абсолютное большинство пуль убитые получили в спину и затылок. Из этого следовал вывод, что стрельба началась, когда люди уже расходились, а значит, их было уже значительно меньше, чем в разгар дня. Стрельба вызвала панику. Убитых находили в различных местах, потому что огонь велся с различных направлений. Эти выводы коллегии минских адвокатов ставят под сомнение слова Курлова о том, что кто-то напал на солдат.

- В списке погибших в основном еврейские имена. Почему?

- Да, в основном это были евреи по той причине, что они составляли большой процент населения тогдашнего Минска, но были и белорусские имена. Среди участников митинга был и грузин - предок будущего президента Грузии Звиада Гамсахурдиа.

Размещение жандармов и демонстрантов перед зданием вокзала можно понять по картинке Михася Филиповича. Фото: minsk-old-new.com

«Забастовки длились два месяца, была сорвана мобилизация в армию»

- Каковы были последствия расстрела?

- Весь Минск поднялся с требованием отставки губернатора Курлова и всех жандармских чинов. Объявили забастовку предприятия и отделения железной дороги, которые располагались на территории Беларуси. Только через два месяца ситуацию удалось более-менее успокоить. Губернатор Курлов был отозван на несколько дней в Петербург, но затем его вернули. Шло следствие, которое в итоге ничем не завершилось. Из-за этого расстрела на территории Беларуси была сорвана мобилизация в армию Российской империи. Есть свидетельства, что некоторые отказывались идти в армию даже под угрозой трибунала. В Барановичах железнодорожные войска отказались выполнять приказы командования. И для подавления этого бунта перекинули две бригады, которые раньше были на Дальнем Востоке. Такие последствия были сигналом для бюрократической системы, что надо что-то менять. Произошли демократические преобразования. Этим удалось сбить накал, и революция перешла в стадию политической борьбы.

- А покушение на Курлова в 1906 году было следствием расстрела?

- Действительно, через три месяца, 14 января 1906 года, около минского Петропавловского собора во время похорон полицмейстера Курча 26-летний Иван Пулихов (его именем названа улица в Минске) бросил бомбу в Курлова. Бомба не разорвалась, и Пулихов был схвачен. Также была арестована еще одна террористка - Александра Измайлович. Она во время этого покушения стреляла из браунинга в нового полицмейстера Норова, но промахнулась и ранила солдата и почтальона. Пулихов и Измайлович были членами боевой организации партии эсеров. Пулихов был уроженцем Минска, учился в Петербургском университете. После исключения из университета он жил в Минске под наблюдением полиции. А бомба не взорвалась потому, что Пулихову ее передала Зинаида Жученко - агент охранки. Перед покушением бомбу обезвредили… Пулихова повесили в Пищаловском замке, затем тайно похоронили на Сторожевском кладбище, а в 1926 году могилу нашли и поставили там памятник. В 1954 году могилу перенесли на Военное кладбище.

Памятник жертвам расстрела стоял на нынешней Привокзальной площади. Фото: minsk-old-new.com

Александра Измайлович также была приговорена к смертной казни, которую заменили на бессрочную каторгу. Она сидела при всех властях и была расстреляна коммунистами в 1941 году. А Павел Курлов после Октябрьской революции уехал в эмиграцию и умер в Берлине в 1923 году.

- Известно, что советская власть установила на Привокзальной площади памятник. Какова его судьба?

- В 1928 году на Привокзальной площади был установлен памятник жертвам расстрела, но он был разрушен во время войны. Сегодня о тех трагических событиях напоминает только бронзовый мемориальный знак, который находится на подземном уровне у входа на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны железнодорожного вокзала.