Что пьют для настроения зимой? Пробуем «Зімовы» квас с вишней, портер с миндалем и другие новогодние вкусы от «Лидского пива»

Как минимум два раза в году «Лидское пиво» устраивает праздник ценителям своей продукции. Ближе к лету в продаже появляются напитки с освежающим летним вкусом, а к Рождеству - традиционные зимние, создающие атмосферу теплого домашнего праздника, который принято встречать в семейном кругу.

Традицию выпуска лимитированных напитков с зимним колоритом продолжают в этом году три новогодних вкуса и очень приятный бонус. Кое-что мы уже даже продегустировали!

Безусловная новинка - Koronet Porter Christmas Edition, сваренный на предприятии «Лидское пиво» специально к новогодним праздникам. Его можно было бы назвать классическим британским портером, если бы не легкая миндальная нота. В праздничной темной пенной классике она воспринимается совершенно гармонично и придает интересное послевкусие. Новинка из линейки Koronet представлена в привычном для этой серии формате британский пинты - 0,568 л.

Специальное зимнее предложение - ЛІДСКАЕ «Зімовае» из лимитированной сезонной серии. Зимний сорт титульного бренда лидских пивоваров приготовлен с добавлением гвоздики, корицы и можжевельника - пряностей, которые подчеркивают глубину вкуса темного пива. Аромат «Зімовага» создает атмосферу зимних праздников, где есть место и веселым хороводам вокруг сияющей новогодней елки, и уютным посиделкам с друзьями, и прогулкам морозными вечерами. А теперь - сюрприз! В этом сезоне ЛІДСКАЕ «Зімовае» впервые можно будет приобрести в удобном баночном формате 0,33 л. Но и выпуск в традиционной стеклянной бутылке 0,4 л и ПЭТ 0.9 л тоже продолжится.

Лидский квас «Зімовы» - незабываемая новинка прошлой зимы. И вот пришло время снова наслаждаться полюбившимся напитком! Это бесподобный натуральный квас брожения без консервантов. Но сварен он по рецептуре, разработанной специально к зимнему периоду. И как только технологам удается угадать, чего угодно душе человека, подуставшего в старом году? Неотразимое сочетание вкусов сочной вишни и пряной корицы - это как отблеск теплого лета, бодрящего и наполняющего энергией. Словом, очень актуальный в это время года напиток! Производитель позаботился, чтобы его было удобно брать в дорогу и покупать про запас - Лидский квас «Зімовы» выпускается в удобной пластиковой таре 0,5 и 1,5 л, а также в банке 0,33 л.

Итак, к зимним вкусам кваса и пива линейки ЛІДСКАЕ добавился праздничный продукт для ценителей Koronet. Но и это еще не все. В компании «Лидское пиво» придумали, как создать предпраздничную атмосферу, близкую той, что была в детстве. Помните, как мы считали дни, отрывая каждый день листок календаря? Или находили утром под подушкой конфетку, открытку, игрушку - маленькие предвестники праздника? Что-то похожее ожидает нас с 1 декабря с новым сюрпризом от производителя любимых напитков.

- Ежегодно мы с нетерпением ждем наступления холодного сезона, чтобы создавать новые зимние традиции особенными продуктами, - отметили в компании «Лидское пиво», Olvi Group. - Мы рады, что с 2009 года имеем возможность приближать ощущение праздника необычными новогодними вкусами, а в этом году - подготовить для потребителей отдельный сюрприз.

Это замечательный виртуальный адвент-календарь, который будет помогать день за днем приближать праздник. Откроется он с 1 декабря на странице www.zimovae.by, и все желающие смогут здесь ежедневно вести отсчет до начала нового года, узнавать о зимних традициях, участвовать в конкурсах и выигрывать призы. Не выходя из дома можно стать участником увлекательных событий - ведь все активности адвент-календаря рассчитаны на онлайн-участие, что делает их безопасными во время продолжающейся пандемии. А для большего удобства на этикетках зимних продуктов нанесены QR-коды, отсканировав которые, можно перейти на страницу сайта. До начала этого зимнего приключения осталось совсем немного!