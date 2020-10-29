Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 октября 2020 года: снова 900+ случаев в день и приостановка плановой медпомощи

Во всем мире зарегистрировано более 44 миллионов случаев коронавируса Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ситуация в Беларуси:

Первый в стране случай выявления COVID-19 медики зарегистрировали 27 февраля: «нулевым» пациентом оказался студент, прилетевший в Минск из Ирана. С тех пор белорусские медики провели 2 418 399 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава на 28 октября, COVID-19 подтвердился у 95 545 человек (+936 за сутки). Выздоровели и были выписаны из больниц 84 690 пациентов (+454 за сутки). Умерли 969 белорусов (+4 за сутки) – у них был не только коронавирус, но и хронические заболевания.

Ситуация в мире:

По последним данным ресурса worldometers.info, во всем мире зарегистрировано более 44 миллионов случаев коронавируса. С инфекцией справились свыше 32 млн пациентов, а умерли – 1,1 млн.

Наиболее сложная обстановка с COVID-19 складывается в США: страна на протяжении нескольких месяцев возглавляет рейтинг государств с максимальным числом зараженных. Коронавирусом переболели президент Америки Дональд Трамп, его супруга Меланья и многие другие политики и медийные личности. Сейчас число инфицированных в США превышает отметку 9 миллионов.

На втором месте рейтинга находится Индия: там заражены свыше 8 миллионов человек. На третьем – Бразилия (более 5,5 млн случаев). Соседняя от нас Россия занимает четвертую строчку: 1,5 миллиона заражений.

Медики по всему миру фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О подобном факте в Беларуси «Комсомолка» сообщала еще в сентябре.

Вторая волна? В Минске частично приостанавливается плановая медицинская помощь

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко сообщил, что в столице приостанавливается плановая помощь пациентам. Речь идет о людях с хронической кардиопатологией. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

Плановая госпитализация детского населения будет оказана в полном объеме. Плановую травматологическую, гинекологическую, офтальмологическую и онкологическую помощь пациентам окажут в незадействованных под COVID-19 больницах или отделениях клиник.

Также Дмитрий Чередниченко отметил, что эпидситуация в столице прогнозируемая, а вторая волна – «плавно-нарастающая».

При въезде в Беларусь у иностранцев потребуют тест на коронавирус

Новшества прописаны в постановлении Совмина Беларуси №591 от 13 октября 2020 года. Иностранные граждане и лица без гражданства (исключение – те, кто постоянно проживает в республике) в случае, если они следуют из стран, включенных в перечень государств, где регистрируются случаи коронавируса, должны предоставить оригинал медицинского документа с отрицательным результатом на COVID-19. Исследование должно быть проведено не позднее 72 часов до даты пересечения границы. Проверять наличие документа уполномочены сотрудники органов пограничной службы и таможенных органов.

Эксперт: некоторые люди устойчивы к COVID-19

Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По словам академика, даже при многократных контактах с инфицированными некоторые люди не заражаются вирусом. И речь идет не о «безопасных» носителях, а о тех, кто активно его выделяет. Пока ученые не нашли объяснения этому феномену, но его точно нельзя аргументировать тем, что «устойчивые» люди соблюдают все правила безопасности и носят маску.

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