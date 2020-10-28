Жировые складки на животе: чем опасны для здоровья?

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На прямую линии "Комсомолки" по проблемам желудочно-кишечного тракта пришло много вопросов. Тема эта близка многим. Изжога после еды, урчание в животе, тошнота по утрам, боли в животе и расстройство стула, что такое инфекция хеликобактер пилари, почему могут быть опасны всеми любимые суши, как лечить гастрит или язву - на эти и другие вопросы читателей сайта KP.BY ответила Наталья Николаевна Силивончик, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО.

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