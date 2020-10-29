Протесты в Беларуси, последние новости на 29 октября 2020: что сейчас происходит в стране

Следим, что происходит 29 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 октября - четвертый день всеобщей забастовки, которую анонсировала Светлана Тихановская. Вчера, в среду, о забастовке высказывался председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

- Ничто никуда не делось, внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку, - сказал Ярошук. - Рабочие и так не были настроены массово протестовать. Эти забастовки мы более корректно называем акциями протеста. Это то, что могут позволить себе рабочие. Все трансформировалось в саботаж, на рабочих местах люди проводят итальянские забастовки. В той или иной форме это проявляется на всех промышленных предприятиях. Можно назвать для примера и МАЗ, и Минский электротехнический завод. Забастовка в классической форме проходит на "Гродно Азоте".