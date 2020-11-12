Летчик – о спасательной операции после авиакатастрофы над тайгой: «Вокруг тела, и вдруг - движение на обломке фюзеляжа, волосы встали дыбом. Это была Лариса»

Военный летчик Владимир Чулкин рассказал, как выглядела та страшная катастрофа его глазами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об одном из самых невероятных случаев в истории авиации мы писали в «КП» от 9 сентября 2020 года. Тогда, 24 августа 1981 года над уссурийской тайгой, недалеко от города Завитинск, бомбардировщик Ту-16К столкнулся в воздухе с пассажирским самолетом Ан-24. Считалось, что в катастрофе погибли 38 человек - все пассажиры и члены экипажа обоих самолетов. Но, ко всеобщему потрясению, среди трупов и кусков железа в тайге нашли выжившую девушку – 20-летнюю студентку Ларису Савицкую, которая чудом спаслась, упав на обломке самолета с высоты 5200 метров…

Сейчас идут съемки фильма об этой авиакатастрофе, причем участие в его создании принимает сама Лариса Савицкая. Правда, говорить о пережитом женщина отказывается до сих пор. О том, чем она в виде исключения поделилась со сценаристами фильма, зрители узнают только после его выхода на экран. Но нам улыбнулась журналистская удача! После сентябрьской публикации в редакцию белорусской «Комсомолки» обратился военный летчик в отставке - Владимир Алексеевич Чулкин. Это он руководил спасательной операцией, в результате которой нашли Ларису. Мы смогли пообщаться с Владимиром Алексеевичем.

«Военные прозевали гражданский самолет»

- Я знаю, что Лариса не дает интервью, в которых бы рассказывала о той трагедии, - говорит Владимир Чулкин. Сегодня бывшему летчику 85 лет. - Я тоже не тщеславный. И очень не хотел бы разглашать ее личное… Могу говорить только о том, как эта катастрофа выглядела моими глазами.

Знаете, в те времена в принципе не любили рассказывать о трагедиях, особенно о тех, в которых были виноваты военные. А причиной этой катастрофы была именно человеческая ошибка. Гражданский самолет опаздывал на три часа. А у нас были учения военно-воздушных сил. Наши самолеты должны были взлетать. Один самолет должен был пристроиться ко второму - впереди идущему. А мы - наблюдать, как дивизия выполняет задачи. Я был на командном пункте дивизии. И вот самолеты взлетели, начали пристраиваться. Была облачность… Но никто и не ожидал там гражданского самолета. Не просмотрели воздушную обстановку. Военные балбесы не учли, что по этой трассе будет проходить Ан-24… В результате первый бомбардировщик пронесся совсем рядом с пассажирским. А второй столкнулся…

Владимир Алексеевич признался, что история Лариса окончательно убедила его в жизненном принципе - никогда не сдаваться. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как позже сообщали эксперты, крышу Ан-24 сорвало. Пассажиры погибли моментально - их просто выбросило. Это невероятно, но Ларису Савицкую, которая не была даже пристегнута, выкинуло в проход, но она сумела подтянуться, влезть в другое кресло, вцепиться и вжаться в него. Уже в этот момент от Ан-24 осталась только часть фюзеляжа длиной несколько метров. На этом куске была Лариса, а рядом - ее мертвый муж и еще одна погибшая женщина.

- Года за два до аварии я смотрел фильм «Чудеса еще случаются». Как оказалось позже, Лариса смотрела его буквально перед трагедией, - рассказывает Владимир Алексеевич. - Этот фильм основан на реальной истории 17-летней немки Джулианы Кепке, которая после крушения самолета над перуанскими джунглями выживала в одиночку в дикой природе. Как мне потом рассказывала Лариса, когда самолет начал падать, она, как героиня того фильма, вжалась в кресло и сгруппировалась, понимая, что в противном случае погибнет. На этом же обломке она падала и планировала несколько минут. Помогла ее хорошая физическая форма - она увлекалась баскетболом и бальными танцами. Такое невозможно представить, но это факт: будучи молодой 20-летней девушкой, Лариса держалась невероятно стойко, сделала все, чтобы выжить, и не допустила паники. В результате ее не выбросило за пределы кресла. Долетев до земли, обломок самортизировал на мшистой почве. Но даже после такого, казалось бы, невероятного везения, Лариса умудрилась еще трое суток с серьезнейшими травмами провести в тайге - и снова выжить. Я знаю случаи, когда подготовленные летчики после катапультирования погибали, будучи экипированными и подготовленными. А 20-летняя девушка выжила!

Придя в сознание после падения, Лариса Савицкая обнаружила себя сидящей в самолетном кресле посреди глухой тайги. Рядом был труп погибшего мужа… В тот день они возвращались из свадебного путешествия.

В год аварии Ларисе Савицкой было всего 20 лет. Фото: личный архив героя публикации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У Ларисы было сотрясение мозга, перелом руки, ребра, в нескольких местах был компрессионный перелом позвоночника... Боль, скорее всего, притупилась из-за шокового состояния, в котором она находилась, - говорит Владимир Алексеевич. - Потом она рассказывала, что, будучи в шоковом состоянии, она даже встала, недалеко ушла, но, боясь потерять самолет, добрела обратно. Пила только дождевую воду, ничего не ела.

- Как получилось, что после катастрофы Лариса прождала спасения почти три дня - до 26 августа?

- После трагедии мы сели в Ан-12 и полетели в район бедствия. Сверху видели, как горят части самолета. Прилетели, доложили. Командующий сказал: «Ты там был, организовывай вертолеты. Бери сколько нужно». Был создан оперативный штаб. Посадить вертолет в том месте, где рухнул самолет, было невозможно. Там были леса, небольшие горы, маленькая речка и, самое ужасное, не было летной погоды - дождь, облачность, туман… К месту трагедии отправили группу лесорубов. Они пилили деревья, чтобы организовать посадочные площадки для вертолетов. Им показали на карте, где вертолетчики видели обломки самолета. Погода улучшилась на третий день. Полетели, начали искать. Офицеры доложили: «Нашли часть самолета».

А потом начали находить тела…

- Штурмана нашли разрезанным до самого пояса. Женщины, одетые в платья, тоже разрезанные. Те, кто был в джинсах - целые… Трупы пролежали 2,5 дня. От них уже шел запах. Заворачивали во что попало… Специальных мешков не было. И вдруг во всем этом ужасе кто-то замечает движение на обломке фюзеляжа. Мне потом рассказывали, что в этот момент волосы стали дыбом… Это была Лариса, она отгоняла комаров. Полулежа, еле чем-то укрытая… Ее сразу на носилки и увезли.

Тела людей погрузили в Ми-6, уже потом их опознавали родные.

«Чтобы встать на ноги, понадобился год»

- Когда после аварии вы увидели Ларису?

- Примерно через год. Я все думал, как ей помочь. В нашем полку в той катастрофе ведь тоже погибли летчики. Я не мог тогда сказать: «Давайте сбросимся выжившей на реабилитацию». В результате я взял путевку в военный санаторий и решил отдать ей. Когда встретились с Ларисой, я ее ни о чем не спрашивал, просто наблюдал за ней. Убедился: если бы на месте этой женщины были тысячи других - они бы погибли в той ситуации. Лариса выжила, потому что у нее настолько сильный внутренний стержень, что это невероятно! Уравновешенная, интеллектуальная, сильная духом. Человек высшего духовного содержания...

Лариса не могла ни сидеть, ни ходить. О передние кресла ей выбило зубы. Врачи вертели, крутили ее полгода, но почти никакого результата не было. Но у Ларисы очень боевая и энергичная мама. Она нашла где-то очень толкового костоправа. Уже потом Лариса рассказывала, что он положил ее на стол, стал делать какие-то манипуляции руками, а потом в спине что-то три раза хрустнуло. Оказывается, он вправил ей позвонки. После этого Лариса села, смогла держать предметы в руках, пошла на поправку. Уже после выздоровления она даже на лыжах каталась. И летать, кстати, не боялась... Мы писали друг другу письма. Потом потерялись. И вот недавно снова нашлись. Знаю, что у Ларисы есть 35-летний сын, а ей самой скоро исполнится 60 лет.

Владимир Алексеевич вместе с Ларисой во время их встречи спустя время после падения самолета. Фото: личный архив героя публикации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На вашу жизненную историю эти события как-то повлияли?

- История и знакомство с Ларисой меня убедили: силы человека безграничны. В любой, даже безнадежной ситуации, надо бороться. У меня тоже был случай: в самолете загорелся двигатель. Но я не растерялся, вырулил эту ситуацию, остался в живых. В 52 года сам научился играть на фортепиано, создал даже военный оркестр. А недавно, в мои 85 под минусовку записал 20 романсов. Вместе с внуком осваиваю интернет и мессенджеры…

После выхода на пенсию Владимир Алексеевич сам научился играть на фортепиано. Фото: личный архив героя публикации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А когда в последний раз летали?

- В 82 года. Потом подсело зрение, инсульт случился. Полетать уже, увы, не полетаю, но еще повоюю!