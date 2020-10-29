Иван Кубраков - новый глава МВД Беларуси: биография и громкие высказывания

Ивана Кубракова называют одним из самых молодых генералов в милиции - это звание он получил в 43 года. Фото: МВД

В четверг, 29 октября президент отправил в отставку бывшего министра Юрия Караева, его должность занял Иван Кубраков. Ему 45 лет, к должности министра пришел в звании генерала. До этого он полтора года работал начальником ГУВД Мингорисполкома.

Одно из последних его громких высказываний, сделанных в должности руководителя столичной милиции, касалось протестующих: он говорил, что в воскресенье, 25 октября на митинг в Минск съехались агрессивные люди, чтобы занять центр города. Возле площади государственного флага протестующие забросали милиционеров камнями, говорил Кубраков.

- Затем толпа двинулась в спальные районы. Протестующие начали забрасывать камнями административные здания, напали на Центральное РУВД Минска, начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила. В итоге милиция не позволила взять под контроль центр города Минска.

В программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ 15 октября Кубраков высказался о работе милиции на протестах:

- Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия.

Тогда же он прокомментировал и возможное применение милицией боевого оружия:

- Сотрудники органов внутренних дел и до этого использовали и применяли оружие, если это необходимо для защиты законных интересов граждан, для пресечения преступлений, если другим способом, то есть уговорами, применением физической силы пресечь данное преступление невозможно. Поэтому мы готовы, у нас достаточно и специальных средств, имеется табельное оружие, которое мы готовы применить. Однако это крайняя мера. Это если уже невозможно выполнить поставленную задачу или защитить наших граждан, в том числе и сотрудников МВД, другим способом.

По его словам, спецсредства используются, если пресечение преступления невозможно с помощью физической силы.

- Но эта реакция - очень адекватная. Поэтому о радикализации со стороны сотрудников органов внутренних дел даже говорить нельзя.

Иван Кубраков родился в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области в 1975 году. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД, Академию МВД. Начинал карьеру с работы участковым в Центральном районе Минска, позже стал инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики.

Вот, что он рассказывал о работе участковым:

- В 2001 году получил участок в Центральном РУВД и понял, что это еще сложнее, чем мне рассказывали. Однако не жалею о своем выборе, ведь благодаря этому получил бесценный опыт. В такой специальности нет узкой направленности, необходимо знать азы многих профессий. Люди обращаются с разными вопросами, и приходится быть в одном лице сотрудником уголовного розыска, наркоконтроля, инспекции по делам несовершеннолетних, ГАИ, юристом и даже психологом. Если участковый сухо отвечает на просьбы горожан, мол, не в его компетенции, то никакого доверия со стороны населения и близко не будет. Когда же он внимателен к проблемам каждого и подсказывает, как их решить, то и граждане его уважают. Вспомните методы участкового Анискина в фильме «Деревенский детектив». Он не бегал сломя голову, а вел доверительные беседы, которые в итоге помогли раскрыть преступление.

Затем Иван Кубраков руководил Заславским отделом Минского РУВД, работал в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Кубраков был инициатором того, чтобы в 2012 году силовикам в черных беретах вернули название ОМОН – к тому времени подразделения поменяли несколько названий: АМАП, ПМСН, СРБР.

В мае 2017 полковник Кубраков был назначен президентом на должность начальника УВД Витебского облисполкома. Звание генерал-майора он получил именно в этой должности.