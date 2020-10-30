Список бесплатных лекарств, цены на связь, размеры пенсий и пособий. Что изменится в Беларуси с 1 ноября 2020 года

Расширится список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Повышение некоторых пенсий и пособий произойдет автоматически, вслед за величиной прожиточного минимума, к которой они привязаны. Напомним, прожиточный минимум пересматривают раз в три месяца, и с 1 ноября он увеличится на 2,01 рубля и составит 258,11 рубля. Вслед за ним изменятся размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Однако ощутимо вырастут разве что единовременные пособия за рождение детей - 2 581,10 рубля за первого и 3 613,54 рубля - за второго и последующих детей. Остальные прибавки составят буквально несколько рублей.Так, ежемесячное пособие по уходу за первым в семье ребенком до трех лет составит 427,84 рубля, по уходу за вторым и далее - 488,96 рубля. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности, вырастет на 2 рубля - до 258,11 рубля.

Совсем незначительно подрастут некоторые пенсии

Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые назначаются инвалидам и тем, кто не смог наработать себе на трудовую пенсию. Правда, и тут суммы едва ощутимые, максимальная прибавка - 2,21 рубля.

Немного подрастут пенсии Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, узников концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Расширится список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства

С 20 ноября в Беларуси расширят список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства. Сейчас в нем более 100 названий заболеваний, а в ноябре войдут наследственные гликогенозы и врожденный ихтиоз.

Минимальный потребительский бюджет вырастет на 6 рублей

Как и бюджет прожиточного минимума, размер минимального потребительского бюджета пересматривают раз в три месяца. МПБ на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября составит 419,78 рублей в месяц (сейчас – 413,1 рубля). Эта величина немного отличается для разных категорий людей – студентов, пенсионеров, детей и т.д.

По сути, эта величина мало что меняет для населения. Она служит основанием для определения права граждан на получение льготных кредитов, а также для анализа достигнутого уровня жизни населения, оценки материального положения различных групп населения и т.д.

Подорожает мобильная связь

С 1 ноября услуги мобильной связи оператора МТС в Беларуси подорожают на 4%, а оператор А1 повысит тарифы чуть позже - с 4 ноября, для физлиц они вырастут на 3 - 4%.

В итоге для абонентов станет дороже как абонентская плата, так и звонки, смс, мобильный интернет. Но есть и приятный бонус: оба оператора с 1 ноября запустят недорогой интернет-роуминг и звонки для своих абонентов на территории России.

«Тунеядцам» придут большие счета за горячую воду

Напоминаем, власти страны знают всех трудоспособных, но неработающих белорусов пофамильно, и вводят санкции за тунеядство. Такие граждане (за исключением декретниц и некоторых других категорий) попадают в специальную «базу тунеядцев», которую власти обновляют раз в квартал. Очередное обновление произойдет 1 ноября. Если вы не работаете, имеете в собственности жилье и попали в этот список - придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 мая 2021 года - еще и отопление, и газ. Правда, работает база из рук вон плохо - при каждом обновлении туда попадают декретницы, пенсионеры и даже умершие люди.

Подорожают сигареты

С 1 ноября вырастут цены на многие сигареты. Прибавка к цене составит от 2,11 руб. за пачку. Кроме того, в продаже появятся новые марки сигарет.

По традиции в начале каждого месяца Министерство по налогам и сборам устанавливает максимальные розничные цены на сигареты с фильтром. С 1 ноября сигареты в магазинах вновь станут дороже, на этот раз на 2 - 11 копеек.

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