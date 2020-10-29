Воскресенский предложил оппозиции вернуться в Беларусь. Ему ответил в штабе Тихановской

Юрий Воскресенский предложил находящимся за границей членам Координационного совета вернуться в Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освобожденный из СИЗО бывший оппозиционер, а сейчас переговорщик, вещающий от лица власти, Юрий Воскресенский предложил находящимся за границей членам Координационного совета вернуться в Беларусь.

- Обращаюсь к участникам, членам так называемого Координационного совета... вернуться в Беларусь. Я даю свои гарантии, что никто их здесь не тронет. Я приглашаю их вовлечься в политический легальный процесс, - заявил Юрий Воскресенский в эфире ОНТ.

По его мнению, это необходимо сделать «во избежание того, чтобы наши сторонники, сторонники оппозиции, страдали дальше». «Зачем они подставляют людей под палки, резиновые пули, провоцируют беспорядки, подставляют людей под протоколы и уголовные дела?» - недоумевает Воскресенский.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина отреагировала на это высказывание и заявила, что возвращение Светланы Тихановской возможно только после начала переговоров о мирной передаче власти. В противном случае ее жизни грозит опасность. Да и сама Тихановская не раз заявляла, что вернется на родину, только когда будет чувствовать себя в безопасности.

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