Латушко заявил о создании новой структуры - Народного антикризисного управления. Кто в ней?

Павел Латушко записал видеообращение, в котором сообщил о создании новой структуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-министр культуры и экс-директор Купаловского Павел Латушко записал видеообращение, в котором сообщил о создании новой структуры - Народного антикризисного управления (НАУ).

- Власть в очередной раз проигнорировала требования народа освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. На улицах снова стрельба и взрывы, ранены мирные демонстранты, сотни задержанных. Настало время двигаться дальше. Координационный совет был создан с целью проведения результативных переговоров по переходу власти. НАУ обеспечит их начало, а потом станет органом, который обеспечит стабильность в стране с момента ухода экс-президента со своего поста до даты выборов и прихода к власти нового правительства, - объяснил Павел Латушко.

Среди ближайших шагов, которых следует ждать от НАУ, - наказание лиц, виновных в насилии в отношении мирных граждан; взаимодействие с международными организациями для ареста выведенных из страны режимом средств; формирование списка компаний и банков, связанных с обслуживанием и финансированием режима, для осуществления экономических санкций; расширение списка лиц для осуществления персональных санкций.

Стало известно, что в состав НАУ уже вошли адвокат Михаил Кирилюк, спортсменка Александра Герасименя, ресторатор Вадим Прокопьев, оперная певица Маргарита Левчук, политик Юрий Губаревич.

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