«А что комментировать?». Участников студенческих акций протеста отчисляют из вузов

Студентов стали отчислять после участия в акциях протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

27 октября Александр Лукашенко резко высказался о студентах, принимающих участие в акциях протеста:

- Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах… Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно, - цитирует президента БелТА.

Уже на следующий день стала появляться информация об отчислениях студентов. По данным портала tut.by, речь идет о БГМУ, БГУКИ, БГУИР, БНТУ, Академии искусств и других крупных вузах страны. Утром 28 октября стало известно о том, что примерно 17 человек из Университета культуры и искусств обнаружили, придя в вуз, что их пропуска заблокированы. Накануне студенты принимали участие в забастовке, после чего появились слухи о том, что на них формируют приказ об отчислении. Получить официальный комментарий в вузе нам не удалось.

Вечером того же дня стало известно, что Белорусский медуниверситет должны покинуть «где-то 20 - 30 человек». Чтобы поддержать отчисленных ребят, у ректората стали собираться студенты и преподаватели. Вскоре к вузу приехал ОМОН, но о задержаниях не сообщается. Напомним, 26 октября в вузе проходила акция солидарности студентов.

- В настоящий момент никаких комментариев, звоните позже, - отказались комментировать ситуацию в БГМУ.

В Академии искусств был подписан приказ об отчислении троих студентов. При этом появилась информация, что проректор по учебной работе вуза Елена Бохан отказалась подписать этот приказ. Правда, на отчисление студентов это никак не повлияло.

Похожая ситуация произошла и в БГУИР: декан факультета компьютерных систем и сетей Марина Лукашевич отказалась подписывать приказ об отчислении студентов своего факультета. Как сообщает dev.by, она написала заявление на увольнение по собственному желанию и, по ее словам, сделала это сама, без какого-либо давления на неё. Студентов она попросила не устраивать протестов в связи с ее уходом. Также стало известно, что из этого вуза уволился кандидат технических наук, доцент Валерий Прытков. Руководство БГУИР сообщило преподавателю, «известному своей позицией», что не продлит ему контракт. 26 октября он написал заявление.

В список вузов, где не обошлось без увольнений, попал и МГЛУ. Сначала там попросили забрать трудовую книжку доцента кафедры итальянского языка Наталью Дулину, которая объявляла о забастовке преподавателей и обсуждала ситуацию со студентами. Об отчислениях студентов пока не сообщается, но беседы с ними проводятся. Затем Телеграм-канал вуза сообщил, что стало известно об увольнении еще трех преподавателей: Сафронова Юлия, Аблова Анна, Каткова Ксения. Официальных подтверждений пока нет. Наталья Дулина сказала в интервью телеканалу "дождь", что еще 10 преподавателей получили приглашение в отдел кадров.

В БНТУ уже известно об отчислениях студентов. 29 октября ребят по одному вызывали к ректору, чтобы ознакомить с приказом. Сообщается, что в этом списке более 50 фамилий с десяти факультетов. Парням сразу же вручали повестки в военкомат. На просьбу «Комсомолки» прокомментировать ситуацию в приемной вуза ответили:

- Проректор сейчас на встрече со студентами. Не скоро будет. Извините, а что комментировать? Пока еще комментировать нечего по этим вопросам.

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