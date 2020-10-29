После забастовки на «Гродно Азот» уволено 12 человек

26 октября работники "Гродно Азот" принимали участие в забастовке. Фото: azot.by

После забастовки на одном из крупнейших предприятий Беларуси «Гродно Азот» уволено 12 человек. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Стачком Азота»:

«Руководство подготовило приказ на увольнение 12 человек за отсутствие на рабочем месте», - сообщается в телеграм-канале. Также там выложено фото приказа с именами уволенных работников, подписанного генеральным директором предприятия Игорем Бобырем.

В документе написано, что часть работников уволена «за нарушение трудовой дисциплины», еще часть – «за отсутствие на рабочем месте 26.10.2020 и 27.10.2020 более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин», а кто-то – «за прогул без уважительных причин, совершенный 27.10.20».

Напомним, утром 26 октября утром около сотни работников "Гродно Азота" принимали участие в забастовке. Люди собрались на проходной предприятия, отказывались принимать смену, их задерживала милиция.

А в четверг, 29 октября, Александр Лукашенко высказался о том, как акции протеста затрагивают вопросы безопасности:

- …Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос, - цитирует Александра Лукашенко БелТа.

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