«К 70 так прокачала себя в интернете, что стала успешным блогером»

В нашем интервью Ольга Шатыко рассказала об одном из секретов своего успеха. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наша героиня - умница, красавица, талантливая женщина, модель без возраста, бизнес-леди… Встретив на улице, многие ее узнают, с восхищением оглядываются или просто подходят познакомиться. В нашем интервью Ольга Шатыко рассказала об одном из секретов своего успеха.

«Я вдруг поняла, что становлюсь новой безграмотной»

- Помню, как в середине 90-х чаще стала бывать за границей. В частности, в Варшаве, - вспоминает Ольга. - Там я видела рекламные объявления. И в каждом стояли эти загадочные буквы - www. А дальше какое-то название. Я не понимала, о чем речь, а потом призналась себе: я ведь становлюсь новой безграмотной! Если в двадцатые годы прошлого столетия безграмотными считались люди, которые не умели читать и писать, то на пороге XXI века ими стали те, кто не владеет интернетом. Вернувшись домой из поездки, я прямиком отправилась записываться на курсы интернет-грамотности.

- Тяжело было?

- Мне было 50 лет, но была и сильная мотивация! Овладела интернетом без проблем и с тех пор начала им активно пользоваться. А когда купила компьютер, мне вообще открылся новый безграничный мир - интересный и захватывающий. Это очень воодушевляло. Можно было читать научные статьи, следить за событиями, учиться, общаться… Сейчас мне 71 год. И я до сих пор продолжаю развиваться. Это беспрерывный процесс.

- А сегодня интернет есть еще и в каждом смартфоне…

- Первый смартфон у меня появился в 2010 году. Это был новый прорыв. Тогда же появилась возможность доступа в ютуб, социальные сети. Это была уже жизнь на другой планете. Для людей третьего возраста или тех, кто к этому возрасту приближается, это очень важная возможность. Уже сегодня я не хожу в банк - пользуюсь интернет-банкингом, сама делаю переводы, а коммунальные услуги оплачиваю, сидя дома за чашечкой чая. В интернете я покупаю билеты в кино, в театр, овладела заказом авиабилетов, бронированием гостиничных номеров. Страшно представить, как бы проходила моя жизнь, если бы я не пользовалась всеми благами интернета.

Встретив на улице, многие Ольгу узнают, с восхищением оглядываются или просто подходят познакомиться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иногда в шутку говорю сыну: коммунизм, к которому так стремились большевики, наконец наступил. Подумать только: можно сделать онлайн-заказ продуктов из магазина, и тебе на шестой этаж принесут все, что ты указал в заказе.

Интернет спасает еще и потому, что мои друзья по жизни живут в разных странах. Мессенджеры и звонки по интернету - настоящее спасение. Можно говорить сколько хочешь, и не за бешеные деньги, как раньше. С сыном и внуком общаюсь по видеосвязи. Они живут в Израиле. А через площадку ZOOM вообще можно устраивать видеотусовки.

- А что насчет того, что живого общения технологии все же заменить не могут?

- А его действительно не заменишь. Но, например, в тех обстоятельствах, в которых все мы оказались во время пандемии, когда живая коммуникация ограничена, те же соцсети позволяют оставаться в социуме, в курсе событий друзей и всего мира.

«Решила доказать, что 20 лет пенсии можно не доматывать, а прожить с блеском»

- Знаю, что за последние пару лет вы умудрились стать еще и успешным блогером…

- Все началось с того, что я загорелась желанием показать женщинам своего возраста, что наша жизнь может быть интересной, а не унылой. Третий возраст - не доматывание отведенной жизни до смерти, а целая интересная жизнь. 20 - 25 лет пенсии можно прожить с блеском!

И я решила вести об этом блог. Время первой волны пандемии потратила на образование и продвижение. Ведение блога в инстаграме требует многих навыков и знаний. К примеру, нужно овладеть технологией обработки фото, монтажа видео, сториз…

Я начала рассказывать о своем опыте, показывать свою жизнь, делиться полезной информацией. Ко мне начали приходить подписчики. Сейчас их уже больше 21 тысячи человек, которые с удовольствием пишут комментарии и говорят, что я их вдохновила, и что на моем примере они и сами многого перестали бояться, и что в моем возрасте они хотели бы выглядеть и жить, как я. А я всем им говорю, что это возможно.

Ольга Шатыко пользуется всеми благами интернета и с его помощью не только постоянно развивается, но и зарабатывает. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня блог @olgashatyko для меня - не только источник вдохновения и личной мотивации, но еще и заработок. В своем блоге я рекламирую товары и услуги, а мне за это платят. Я вам больше скажу, именно блог заставил меня в 70 лет стать индивидуальным предпринимателем.

Была еще одна интересная история. В прошлом году благодаря моему блогу на меня вышли девушки, которые проводили в Минске конференцию TED. Это известная во всем мире конференция. Ее спикеры - простые люди, которым есть что рассказать и чем поделиться. Меня пригласили в качестве спикера. Я с удовольствием согласилась и рассказала о том, почему я не боюсь стареть. Мое выступление длилось 19 минут. Его записали, а позже опубликовали на официальном американском сайте конференции, у которого 26 миллионов подписчиков. Недавно я заглянула на тот сайт. Оказывается, мое выступление посмотрели тысячи людей во всем мире. А это значит, что все не напрасно. Вот такой интересный проект мне подарил интернет и личный блог.

- Что можете сказать людям, которые с интернетом пока на вы?

- Людям в возрасте надо не работать от звонка до звонка, а развиваться, жить в удовольствие, по возможности еще и зарабатывать. Поверьте, даже будучи на пенсии, вы легко сможете овладеть новой профессией. Для этого нужно не так много усилий, как вам кажется. Более того, это еще и очень интересно. Главное - не ставить на себе крест, заранее считая себя неспособным освоить то или иное устройство или навык.

КСТАТИ

Возраст - не помеха для новых начинаний

Компания А1 запустила новое цифровое волонтерское движение для обучения мобильным технологиям - #яонлайн.

Присоединиться к проекту может каждый, кто хотел бы научить своих родственников и друзей разбираться в современных технологиях. Все, что нужно для участия в проекте, - найти человека, который хочет научиться пользоваться мобильным интернетом, и пройти регистрацию. Стать волонтером может абонент любого мобильного оператора. Задача волонтера - объяснить, для чего может быть полезен мобильный интернет, как оплачивать счета онлайн, не стоять в очередях, делать покупки с доставкой на дом, искать нужную информацию, устанавливать приложения, заказывать лекарства и другие товары, созваниваться по видеосвязи с родственниками и друзьями.

Компания А1 запустила новое цифровое волонтерское движение для обучения мобильным технологиям - #яонлайн. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Регистрация на официальном сайте дает волонтеру возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать. Важно: номер телефона волонтера не может совпадать с номером получателя трафика. После регистрации на номер ученика проекта #яонлайн придет sms-сообщение с просьбой активировать бонус: для этого нужно набрать USSD-запрос *173# и нажать кнопку «Вызов». Бонус будет начислен в течение 24 часов и действителен в течение 30 дней, по истечении которых трафик сгорает. Воспользоваться бонусом волонтер сможет только один раз, и зачислен он может быть только на номер абонента А1. Абоненту другого оператора нужно перейти на какой-либо из тарифных планов А1 либо пройти обучение, не используя бонусный трафик.

В помощь волонтерам запущен телеграм-канал. Его виртуальный ведущий Ян уже научил пользоваться мобильным интернетом своих близких и теперь готов помогать волонтерам проекта.

Кстати, проект долгосрочный, поэтому начать не поздно никогда.