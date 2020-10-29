«Это ведь Кубраков вернул название ОМОН»: как соцсети отреагировали на отставку Караева, министра Кубракова и силовиков в регионах

Фото: БелТА

29 октября Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений: с самого утра их анонсировал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Ближе к полудню завеса тайны была снята. Все тот же канал сообщил: Валерий Вакульчик (совсем недавно, в начале сентября, он ушел с поста главы КГБ и стал председателем Совета безопасности Беларуси) назначен помощником по Брестской области. Александр Барсуков стал помощником по Минску, а бывший министр МВД Юрий Караев - по Гродненской области. Главой правоохранительного ведомства Лукашенко назначил 45-летнего генерала Ивана Кубракова, который до этого на протяжении полутора лет возглавлял ГУВД Мингорисполкома.

Эти кадровые перестановки активно обсуждают как в экспертном сообществе, так и в социальных сетях.

Так, политолог и журналист Андрей Елисеев считает, что перестановки силовиков в верхах не стоит рассматривать как их понижение или как плановую перетасовку.

На своей странице в Фейсбук выложил пост следующего содержания:

«Лукашенко самыми преданными силовиками укрепляет свою властную вертикаль и страхуется от ее развала. Дело в том, что среди трех основных опор поддержки Лукашенко (силовики, властная вертикаль и Кремль), самая шаткая опора - это вертикаль власти в лице руководства исполкомов. Вакульчик и Караев назначены дополнительными перекрестными контролирующими по самым неспокойным регионам, чтобы упредить расшатывание вертикали через возможный саботаж со стороны исполкомовцев или их явное откалывание».

Учредитель «Сильных новостей» Петр Кузнецов также высказался в той же соцсети.

В таких новостях есть и хорошее для белорусов, и плохое.

Начнем с хорошего. Передвижение фигур силовиков в такой напряженный момент в любом случае означает определенную степень смятения во власти, а также недостаток доверия и недовольство теми или иными действиями (или их отсутствием). Также они могут означать определенную степень усталости персонажей, износа, исчерпания личностного ресурса на конкретной позиции (без особого толку). Что именно стоит за каждым из решений - можно лишь гадать, но принимаются они не от большого удовлетворения ситуацией.

Плохое в этом то, что, как ни крути, никого лучше тех, кто был, на эти должности не назначат. Назначат тех, кто должен будет сделать то, что не смогли, не захотели или не сумели сделать предшественники. Так что, такая себе палка о двух концах».

В социальных сетях рокировки обсуждают на самом разном уровне: кто-то иронизирует, а кто-то прогнозирует. Форумы пестрят мнениями следующего характера.

«Если отправляет Вакульчика помощником в Брестскую область, то, значит, снял его с высшей должности - госсекретаря Совета безопасности. Не оправдал доверие? А вообще, это рекорд: поменять в течение месяца двух госсекретарей Совбеза».

«Помощник президента - это выше губернатора или нет? Хорошо, когда есть такой кадровый резерв».

Экс-министр МВД Юрий Караев стал помощником по Гродненской области. Фото: БелТА

Другие же цитируют бессмертную классику - басни Ивана Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь…».

Третьи обращают внимание на то, что экс-глава МВД Караев отправлен в Гродненскую область, где протестному движению противостоит губернатор (и бывший министр здравоохранения) Владимир Караник. «Интересно, что Караев едет к Каранику в непокорные Гродно и «Азот».

Есть и те, кто вспоминают слова самого Юрия Караева, которые он сказал на митинге в поддержку Александра Лукашенко, прошедшем 16 августа на столичной площади Независимости. Тогда глава правоохранительного ведомства говорил буквально следующее: «Уход министра внутренних дел в отставку деморализует личный состав и приведет к неконтролированию ситуации в сфере безопасности».

«Это неожиданное и интересное решение. И верное решение. Такого от президента никто не ожидал», - пишут на форумах те, кто поддерживает Александра Лукашенко.

Есть и те, кто вспоминает о заслугах нового министра МВД.

«Сотрудники отрядов милиции особого назначения до сих пор благодарны И. Кубракову за его инициативу по возвращению подразделениям дорогого каждому бойцу в черном берете названия ОМОН. Тогда, в 2012 году, еще майор Кубраков на совещании у только что назначенного министром Игоря Шуневича выступил с предложением вернуть подразделениям милицейского спецназа название ОМОН (отряд милиции особого назначения), ставшее их «фирменным» брендом».

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