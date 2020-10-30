Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 октября 2020 года: новый рекорд за сутки и старт продаж белорусских экспресс-тестов

Во всем мире число случаев коронавируса превысило отметку 44,9 миллионов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация в Беларуси:

28 октября Минздрав Беларуси опубликовал актуальную статистику по коронавирусу. Всего в республике зарегистрировано 96 529 случаев COVID-19 (+984 за сутки). Выздоровели и были выписаны из медучреждений страны 85 332 человека (+642 за сутки).

К сожалению, ведомство сообщает и о летальных случаях: за последние сутки умерло 4 белоруса. Всего с начала пандемии в Беларуси скончались 973 человека - у них была коронавирусная инфекция, хронические заболевания.

Ситуация в мире

Судя по цифрам, пандемия коронавируса не собирается сбавлять обороты. 26 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за все время. Тревожный рост наблюдается сразу в нескольких странах Северного полушария. Например, в государствах Европы и Северной Америке отделения интенсивной терапии заполняются до предела.

По данным портала worldometers.info, во всем мире число случаев коронавируса превышает 44,9 миллионов. Из этого числа выздоровели более 32 млн, а умерли – свыше 1,1 млн. Более 11 миллионов пациентов болеют в настоящий момент.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США: более 9,1 млн. На втором месте – 8 млн. А на третьем месте мирового рейтинга находится Бразилия – 5,4 млн.

Белорусские экспресс-тесты на коронавирус стали продавать в аптеках страны

В аптеки Беларуси поступили в продажу тест-полоски для выявления COVID-19. «Мульти Тест 010» разработаны компанией ООО «Мульти Лаб» (РБ), их отпускают без рецепта врача.

По данным на утро 20 октября, тест можно было приобрести в 161 аптеке страны. Стоимость варьируется от 28,75 до 33,54 рублей. Представители говорят, что товар пользуется ажиотажем, поэтому перед визитом в аптеку стоит уточнить его наличие по телефону.

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