Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 октября 2020 года: новый рекорд за сутки и старт продаж белорусских экспресс-тестов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на пятницу 30 октября 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
КомментироватьОставить комментарий
Во всем мире число случаев коронавируса превысило отметку 44,9 миллионов

Во всем мире число случаев коронавируса превысило отметку 44,9 миллионов

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация в Беларуси:

28 октября Минздрав Беларуси опубликовал актуальную статистику по коронавирусу. Всего в республике зарегистрировано 96 529 случаев COVID-19 (+984 за сутки). Выздоровели и были выписаны из медучреждений страны 85 332 человека (+642 за сутки).

К сожалению, ведомство сообщает и о летальных случаях: за последние сутки умерло 4 белоруса. Всего с начала пандемии в Беларуси скончались 973 человека - у них была коронавирусная инфекция, хронические заболевания.

Ситуация в мире

Судя по цифрам, пандемия коронавируса не собирается сбавлять обороты. 26 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за все время. Тревожный рост наблюдается сразу в нескольких странах Северного полушария. Например, в государствах Европы и Северной Америке отделения интенсивной терапии заполняются до предела.

По данным портала worldometers.info, во всем мире число случаев коронавируса превышает 44,9 миллионов. Из этого числа выздоровели более 32 млн, а умерли – свыше 1,1 млн. Более 11 миллионов пациентов болеют в настоящий момент.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США: более 9,1 млн. На втором месте – 8 млн. А на третьем месте мирового рейтинга находится Бразилия – 5,4 млн.

Белорусские экспресс-тесты на коронавирус стали продавать в аптеках страны

В аптеки Беларуси поступили в продажу тест-полоски для выявления COVID-19. «Мульти Тест 010» разработаны компанией ООО «Мульти Лаб» (РБ), их отпускают без рецепта врача.

По данным на утро 20 октября, тест можно было приобрести в 161 аптеке страны. Стоимость варьируется от 28,75 до 33,54 рублей. Представители говорят, что товар пользуется ажиотажем, поэтому перед визитом в аптеку стоит уточнить его наличие по телефону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ситуация напряженная, но контролируемая». В Рогачеве разворачивают дополнительные койки из-за коронавируса

Чиновник райисполкома умер после ИВЛ, число случаев COVID-19 в районе за все время превысило 1 тысячу (подробнее…)

В Минске частично приостановят оказание плановой медпомощи: виновата вторая волна ковида

Детям плановая помощь будет оказываться в полном объеме, уточнили в Минздраве (подробнее…)

ИнтересноеКоронавирус в Беларуси

Рекомендуемые