Очереди на ПЦР- и экспресс-тесты в аптеках. Как и где можно провериться на коронавирус?

Провериться на коронавирус белорусы теперь могут и самостоятельно - в аптеках страны появились экспресс-тесты отечественного производства. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вторая волна коронавируса в Беларуси стремительно набирает обороты: 29 октября зафиксировано самое высокое за все время пандемии количество новых случаев коронавируса - за сутки выявлено 984 зараженных пациента. Даже в самый пик первой волны в день выявляли меньше новых зараженных пациентов: последний рекорд заболеваемости был зафиксирован 29 апреля и составил 973 человека.

На ПЦР-тесты выстроилась очередь

Одновременно взлетел спрос и на платные тесты, позволяющие определить болезнь. Так, в медицинской лаборатории «Синево» в середине октября «Комсомолке» пояснили, что записаться на ПЦР-тест можно только ближе к середине ноября, остальные даты расписаны. Но с 26 октября здесь ввели возможность сдавать тест по живой очереди. И на проспекте Независимости мгновенно выстроилась эта самая очередь, выходя за пределы лаборатории.

- Да, это очередь на ПЦР. Сдают те, кто были по записи, а между ними в свободное время принимаем тех, кто по живой очереди, - пояснили в «Синэво».

ПЦР-тест здесь стоит 63,01 рубля. А за англоязычный вариант результата теста нужно заплатить 70,5 рубля.

- О возможности предоставления нашего результата ПЦР для поездки за границу, нужно уточнять у принимающей стороны. «Синэво» не входит в перечень организаций, имеющих право выдачи справки для выезда за границу, - уточнили в лаборатории.

На подготовку результатов отводят срок до трех рабочих дней. Сдать тест можно в одной лаборатории Минске, а также в Бресте, Гомеле и Гродно.

«Люди приехали ждать тесты, а лаборатории их не дали»

Сделать платный ПЦР тест можно и в 2-й городской клинической больнице по адресу Энгельса, 17. Однако здесь есть вероятность отстоять очередь и в итоге остаться без теста.

- ПЦР делается по живой очереди. Люди приходят занимать очередь с 8 утра, - пояснили «Комсомолке» в поликлинике. - Тестов дают ограниченное количество, могут вообще не дать. В одни день дали 40 мазков, в другой - 10, в прошлую пятницу - 0. То есть в пятницу люди приехали ждать тесты, а лаборатории их не дали, люди ушли ни с чем. Но такое у нас было в первый раз.

Заметим, что ждать своей очереди приходится в коридоре, вместе с потенциально больными коронавирусом. На вопрос, как здесь минимизируют возможность заражения, в учреждении ответили так.

- В очереди все в масках, стоят в коридоре вразброс, - сказала сотрудница поликлиники.

Стоит эта услуга 38,5 рубля, результат готов на следующий день после 18.00. Платные ПЦР-тесты можно сдать и в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Стоят они здесь 37,94 рубля. Стоит отметить, что справки для поездки за границу делают в других государственных медучреждениях.

«С подозрением на коронавирус обращайтесь в поликлинику»

Спрос на услугу продиктован еще и тем, что большинство медцентров делают только тест на антитела.

- Тест на антитела показывает наличие болезни в активной фазе. То есть если вы болеете на данный момент, он должен это показать. Но делать его надо не в первый день появления симптомов, а лучше всего примерно на седьмой, тогда он максимально результативен, - пояснили в медицинском центре «Экомедсервис». - У нас его сдают только с 14.30 до 15.30 по записи. Стоит такая услуга - 25,87 рубля.

В медицинском центре «Лодэ» ПЦР-тесты тоже не делают, а в случае подозрения на коронавирус рекомендуют обратиться в поликлинику по месту жительства.

- Мы делаем только тест на антитела, а они появляются только через 7 - 10 дней после появления первых симптомов, даже через 10 - 12, поэтому тест на антитела может быть не информативен, - пояснили в медцентре.

Тест здесь делают по живой очереди в строго отведенное время, стоит он 32 - 35 рублей в зависимости от срочности. В лабораториях «Синево» и «Синлаб» можно сдать и тест на антитела, стоит он около 32 рублей.

В продаже впервые появились экспресс-тесты

Провериться на коронавирус белорусы теперь могут и самостоятельно - в аптеках страны появились экспресс-тесты отечественного производства.

Тест-полоски «Мульти Тест 010» производства компании ООО «Мульти Лаб» поступили в продажу 29 октября. Цены на них варьируются от 28,75 до 33,54 рубля в зависимости от аптеки. Рецепт врача для их покупки не нужен. По словам аптекарей, раскупают новинку очень быстро, поэтому перед походом в аптеку стоит предварительно уточнять наличие товара.

БУДЬ В КУРСЕ!

КТО И КАК МОЖЕТ ПРОИЙТИ ПЦР-ТЕСТ БЕСПЛАТНО?

Осенью Минздрав изменил правила подхода к лечению коронавирусным пациентам. По новым правилам заметно сузили круг лиц, которых относят к контактам 1-го и 2-го уровням, также отменили повторные ПЦР-тесты для бессимптомных больных. Разобраться в новшествах «Комсомолке» помогла главный врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника» Ольга Есманчик.

Обязателен ли ПЦР-тест для постановки диагноза?

Специалист поясняет, что ПЦР-тест для постановки диагноза не обязателен, для этого достаточно теста на антитела.

- У контактных лиц при положительном анализе ПЦР или тесте на антитела даже при отсутствии симптомов устанавливают диагноз коронавирусной инфекции и пациента изолируют на 14 дней с момента контакта. Раньше срок изоляции был 21 день, - говорит Ольга Есманчик. - При наличии симптомов или характерной картине на компьютерной томографии легких лечащим врачом проводится уточнение диагноза методом лабораторной диагностики: может быть сделан ПЦР- или экспресс-тест.

Кому и когда должны делать ПЦР в поликлиниках?

По новым правилам, тест ПЦР контактам 1-го уровня будут делать на 7-е сутки с даты последнего контакта или на 9-е сутки тест иммунохимическими методами. То есть диагноз контактам 1-го уровня могут поставить и на основании экспресс-теста. Контактам 2-го уровня тоже делают ПЦР-тест при наличии симптомов. Повторный тест бессимптомным больным и тем, кто болел в легкой форме, теперь не полагается.

А кто является контактом 1-го и 2-го уровня?

В начале октября Минздрав изменил и правила определения контактов 1-го и 2-го уровней, заметно сузив круг лиц, попадающих в их число.

Так, к контактам 1-го уровня относятся люди, которые не меньше 15 минут без маски на расстоянии метра контактировали с больным ковид. Если это был заболевший с симптомами. В случае болезни с симптомами контакт считается в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания. А в случае взаимодействия с бессимптомно болеющим, в течение 4 дней до и 10 дней после даты проведения теста на ковид.

К контактам 2-го уровня относятся только дети до 10 лет, которые ходят в сады и школы, без маски контактировавшие на расстоянии от 1 до 2 метров с инфицированным ковид. Если у него есть симптомы, то контактом считается общение в период 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов. В случае бессимптомного заболевания - в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учебы).

Такие нормы содержатся в постановлении от 02.10.2020 № 81 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. №36».

СПРАВКА КП

ПЦР - расшифровывается как «полимеразная цепная реакция». Для этого теста берут мазок из носа и зева, а потом проводят исследование по обнаружению РНК-возбудителя. То есть тест позволяет определить наличие вируса в организме.

Для теста на антитела берут кровь. Этот тест позволяет определить, болел ли человек коронавирусом ранее, а также определить болезнь в активной стадии. Тест измеряет иммунный ответ организма на вирус, то есть отслеживает реакцию организма на ковид.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Минске в связи со второй волной коронавируса частично приостанавливается плановая госпитализация. В столице приостанавливают плановую помощь для людей с хронической кардиопатологией, а также плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

- Мы не останавливаем плановую помощь детскому населению. Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи, - цитирует слова Дмитрия Чередниченко, первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома официальный телеграм-канал Минздрава. - Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления - шлюзы, перекрытия и т. д. Теперь все отделения готовы и далее работать как ковидные, - сказал Дмитрий Чередниченко. - Средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения. Мы имеем постоянный запас примерно на месяц - полтора, по некоторым позициям больше.

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