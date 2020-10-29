«Нужно было проиграть минимум три шайбы». Четырех хоккеистов в Витебске судили за договорные матчи

Игрокам хоккейного клуба платили за проигрыши. За это они попали под суд. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Изюминка ситуации в том, что ХК «Витебск» в то время и так плелся в хвосте турнирных таблиц. Предсказать проигрыш команды, особенно в матчах с сильными соперниками, можно было с большой вероятностью и не подстраховываясь договорняком. Но были нюансы.

- По условиям букмекерских контор ставка может делаться не просто на проигрыш или выигрыш команды, но и на определенные условия проигрыша, - объясняет старший прокурор отдела Витебской областной прокуратуры Алексей Толкачев. - Так, заказчики ставили хоккеистам условие: проиграть нужно минимум три или четыре шайбы. Как правило, команда уступала больше: со счетом 1:6, 0:6 или даже 0:11.

Деньги за проигрыш получали ведущие игроки команды - один из вратарей, нападающий… Всего в преступной схеме было задействовано пять хоккеистов. А подбил их на это знакомый одного из членов команды, минчанин, который увлекался спортивными тотализаторами.

Мужчина не работал ни на одну из букмекерских контор, но ставки на спорт считал своим основным занятием. Играл с переменным успехом - однажды, как он сам рассказал на следствии, «проиграл квартиру». Но и везло ему частенько.

Мужчина даже занялся аналитикой: готовил прогнозы по результатам состязаний в разных видах спорта, от хоккея до бильярда. На этой почве он сошелся с таким же увлеченным парнем из Украины. Вначале они обменивались прогнозами, покупали-продавали их. Потом украинец рассказал, что можно получить больше денег, если организовать договорные матчи. Поделился опытом: сам он так уже делал, даже в поле зрения правоохранительных органов из-за этого попадал. Минчанин вспомнил, что в ХК «Витебск» играет его знакомый, и решил прозондировать почву.

- В тот период финансовое положение клуба было незавидным, - рассказал Алексей Толкачев. - Спонсоров у отстающей команды практически не было, и хоккеисты получали мизерную зарплату. Были проблемы с экипировкой, другим снаряжением. Хоккеист согласился на предложение и привлек к этому еще несколько членов команды.

Всего на договорняке команда сыграла шесть матчей. Проиграли командам "Брест", "Могилев", "Динамо-Молодечно" и "Локомотив-Орша" на чемпионате Беларуси по хоккею в сезонах 2018-2019 и 2019-2020, а также на Кубке Руслана Салея в сезоне 2019-2020. Каждый хоккеист, задействованный в схеме, получал в среднем около 700 долларов за проигранную игру.

Всего спортсмены получили прибавку к зарплате в сумме эквивалентной более чем 16 тысяч долларов США, а посредник, оказавший исключительно пособнические действия, - более чем 1900 долларов США.

Сколько наварил украинец, который придумал эту схему, неизвестно - белорусская фемида до него пока не добралась. Минчанина, который выступил посредником между автором идеи и витебскими хоккеистами, оштрафовали на 350 базовых (9450 рублей). Один из спортсменов амнистирован еще на стадии предварительного следствия (у него есть определенные льготы). Остальные приговорены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на разные сроки - полтора, два, три года. Один из осужденных спортсменов не сможет участвовать в профессиональных соревнованиях три года, другие - по году.