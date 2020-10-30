«Некоторые автобусы отменили». Что происходит на границе с Украиной 30 октября

Некоторые автобусы в Украину отменили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусы, которых не пускали на родину по возвращении из Украины 29 октября, все же смогли проехать пункт пропуска. По сообщениям в гомельских телеграм-чатах, один из автобусов развернули на границе, а гражданам Беларуси предложили проследовать пешком. Ночью на попутках им пришлось добираться до Гомеля.

Также в соцсетях рассказывали о том, что продажу билетов на автобусы в Украину отменили 29 октября. Однако по официальным данным на 30 октября, купить билеты можно:

- Отменили только некоторые автобусы, в частности, «Гомель - Чернигов». Международные рейсы «Могилев - Киев», «Минск - Киев» остались, на них можно купить билеты, - объяснили на автовокзале в Гомеле. - Условия для белорусов не изменились: при пересечении белорусского пункта пропуска нужен только паспорт, украинского - паспорт и страховка, покрывающая лечение от ковида. Для возвращения в страну никаких новых условий не появилось. По приезде необходима самоизоляция, как и раньше.

Очередей на выезд из Беларуси нет. Фото: ГПК

В гомельской погрангруппе пока не дают никакой информации, кроме той, что размещена на сайте Госпогранкомитета. Снимать и находиться в пункте пропуска можно только с разрешения ГПК после официального запроса.

Напомним, 29 октября белорусская погранслужба сообщила, что "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины". В то же время под ограничения не подпадают: сотрудники диппредставительств и консульств, водители, выполняющие международные перевозки, члены поездных и локомотивных бригад международного сообщения. А пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск» пока функционирует без ограничений.

По данным сайта ГПК на полдень 30 октября, очередей на границе с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией практически нет - на некоторых направлениях стоят лишь фуры.