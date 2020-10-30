В Польше массовые протесты: женщины требуют права на аборт

Конституционный суд Польши решил, что аборты по причине патологии плода незаконны. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

В Польше уже неделю не стихают массовые акции протеста. Они затронули Варшаву, Краков, Гданьск и другие крупные города, где на улицы выходят от 10 до 70 тысяч протестующих. В манифестациях участвуют в основном женщины - они объявили национальную женскую забастовку. Причина протестов - запрет на аборты. Манифестации сопряжены со стычками с полицией: применялся слезоточивый газ, происходили задержания активистов.

- Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок, - комментирует Александр Лукашенко ситуацию в соседней стране.

Напомним, правительство Польши в лице премьера Матеуша Моравецкого неоднократно делало заявления о протестах в Беларуси. Соседняя страна призывала белорусские власти не применять насилие в отношении протестующих и предлагала стать посредником в переговорах о выходе из политического кризиса.

Теперь политическое противостояние обострилось в самой Польше. Конституционный суд Польши решил, что аборты по причине патологии плода незаконны. А по статистике Минздрава, это абсолютное большинство абортов в стране: в 2019 году из-за тяжких и неизлечимых болезней плода прервано 1074 из 1110 беременностей. По собственному желанию сделать аборт в Польше нельзя. Сейчас легальны только две причины для аборта: угроза жизни матери и беременность в результате изнасилования.

- Я понимаю женщин, которые протестуют, - заявил в интервью телеканалу Polsat News президент Польши Анджей Дуда. - Несмотря ни на что, я надеюсь, что Конституционный суд даст время, чтобы это положение можно было доработать.