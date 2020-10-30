Мошенники обманывают жителей Беларуси в интернет-магазинах. В МВД объяснили, как этого избежать

Два брата снимали деньги с карточек белорусов и переводили их на свой биткоин-счет. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Крупском районе поймали двух братьев, которые обирали людей, желающих что-то продать через интернет. Братья мимикрировали под площадку объявлений Куфар. Вот что рассказали о схеме, которую применяли мошенники, в МВД:

- Молодые люди создали фишинговую копию интернет-площадки и разместили ее в интернете с доменом kufar.cc. При помощи специальной программы они генерировали страницы потенциальных жертв в Телеграм. Братья набрали себе штат исполнителей. Эти люди изучали объявления на Куфаре, связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры, договаривались об оплате товара онлайн и, пообещав перечислить аванс за товар, направляли людей на фишинговый сайт.

Как только жертва вводила на лже-Куфаре реквизиты своей карты, данные тут же поступали к братьям. Они моментально опустошали счета жертвы – переводили деньги на свой биткоин-кошелек, который зарегистрировали за пределами Беларуси. Воркерам доставались неплохие гонорары: иногда на оплату их труда братья выделяли 80-90 процентов добытого.

Всего мошенники завладели деньгами как минимум 350 потерпевших, общая сумма похищенного – около 180 тысяч рублей.

В отношении братьев возбудили уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники, совершенной группой лиц. Сейчас правоохранители ищут тех, кто на них работал.

Кстати, на площадке объявлений Куфар заблокирована возможность отправки потенциально вредоносных ссылок. Куфар борется с мошенниками своими способами.

- Мы просим пользователей регулярно посещать Центр поддержки пользователей Куфара, там собраны все известные на данный момент схемы мошенничества. Мошенники постоянно выдумывают новые приемы, и наша база данных, соответственно, обновляется, - советует начальник службы поддержки Куфара Анастасия Наумова.

Специалисты Куфара проанализировали даже лексикон мошенников и собрали ЗДЕСЬ типичные фразы, которые они употребляют.

А вот что советуют правоохранительные органы.

1. Заведите отдельную карту для операций в интернете, пополняйте ее небольшими суммами по мере необходимости. Не привязывайте эту карту к основному счету! Если мошенники все же доберутся до вас, потери будут минимальны.

2. Пользуясь услугами площадок объявлений и торговых площадок в интернете, внимательно изучайте правила и прислушивайтесь к рекомендациям администрации площадки. Крупные сервисы заботятся о своих клиентах и сами стараются обеспечить его безопасность.

3. Как правило, на площадках предусмотрено общение только в рамках сервиса. Не соглашайтесь на предложение перевести диалог в мессенджеры, а если согласились, ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые пересылают вам в мессенджеры, в смс или по электронной почте незнакомцы!

4. Проверяйте адресную строку сайта, на котором собираетесь провести финансовую операцию. Визуально фишинговый сайт может точно копировать настоящий, но в адресной строке будут отличия, как правило, на один-два символа.

Что делают мошенники?

- Предлагают перейти в мессенджер, отказываются общаться в рамках торговой площадки.

- В мессенджере присылают вам ссылку для перехода на интернет-сайт под предлогом проверки оплаты, просмотра баланса, контроля банковского счета.

- Просят сообщить им данные вашей банковской карты, в том числе CVV-код , логин и пароль от вашего интернет-банкинга, коды, которые банк присылает вам в смс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В последнее время в Беларуси резко выросло количество мошенничеств с банковскими карточками. Что делают злоумышленники, чтобы обмануть вас? Читайте ЗДЕСЬ.

А вот так пытается предупреждать мошенничество Куфар (ПОДРОБНОСТИ).