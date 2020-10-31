Театры огня, резные тыквы, «Лiстапад» и альпака Каштан: куда идти с 30 октября

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Хеллоуин

- В парке Dreamland Хеллоуин продлится аж три дня - 30 и 31 октября и 1 ноября. Его главное событие - огненно-пиротехническое шоу. В фестивале примут участие сразу пять театров огня: тематические номера будут наполнены сложными трюками и световыми эффектами. Костюмированный карнавал тоже в планах, от гостей ждут, что они нарядятся в любимых персонажей фильмов, комиксов или книг. Владельцы самых оригинальных одеяний получат призы. Еще одним интересным событием станет выставка фонарей Джека - резных тыкв, главных символов Хеллоуина. Гости смогут принять участие в мастер-классе по карвингу - искусству художественной резки по овощам. Участников научат вырезать из тыквы разные фигуры, а после фестиваля ее можно будет забрать на память. Начало фестиваля в 19.00 в каждый из дней. Билет - 10 руб.

- Приходите на Хеллоуин в ТЦ «Титан» (пр. Дзержинского,104, 3-й этаж, зона детского лабиринта). 31 октября (с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00) здесь состоится страшно-веселая вечеринка. Среди ее героев - граф Дракула, его дочь Мэвис, Франкенштейн и Мумия. Гостей ждет кулинарное шоу по приготовлению кровавого угощения от шеф-повара (11.00 - 13.00), мастер-класс по изготовлению тыковок и веселых привидений от детского центра, творческая мастерская от изостудии (11.00 - 13.00), мастер-класс по программированию, устрашающий, но бесплатный аквагрим. Вход свободный.

Выставки

- До 15 ноября в Национальном художественном музее продлена работа выставки «Немецкая живопись и гравюра XVII - начала XX века». Среди живописных экспонатов выставки - парадные портреты, а также так называемые «рембрандтески» - произведения, созданные под влиянием великого голландца, особо популярные в XVIII столетии. Можно рассмотреть еще представленную на выставке декоративную живопись, картины в батальном жанре, гравюры. Этот вернисаж организован при содействии посольства Германии в Беларуси. Режим работы: 11.00 - 19.00, выходной - вторник. Билеты: 2 - 4 руб., но такие цены будут только до 15 ноября. Это связано с тем, что на ремонте залы нового корпуса.

- Национальный центр современных искусств в Минске празднует свое пятилетие. А день рождения - это экскурсии и знакомства. 30 и 31 октября в 16.00 гостям обещают рассказать об истории корпуса на Некрасова, 3, «мастерских Савицкого», о больших кураторских проектах. Предварительная запись по тел.: (017) 235-03-32, (017) 281-74-79. А если не попали на экскурсии, то можно подойти со среды по воскресенье с 12.00 до 20.00 и посмотреть новую достойную выставку «Трыццаць тры творы. Выстава набыткаў музейнага збору НЦСМ». Билеты: 2 - 5 руб.

Концерт

- 6 ноября на сцене Белгосфилармонии состоится грандиозный гала-концерт, посвященный творчеству выдающегося армянского композитора, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна, - классика советской песни, автора множества популярных и любимых в народе хитов. Среди них «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Не спеши», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Ноктюрн». Эти и многие другие мелодии прозвучат в сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича и его солистов. Билеты: 20 - 30 руб.

Кино

- Киноманы с нетерпением ждут Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который нынешней осенью пройдет с 6 по 13 ноября. Фильм-открытие - «Уроки фарси» Вадима Перельмана. Сюжет картины перенесет зрителя в 1942 год, в немецкий концлагерь. Эта лента в нынешнем году удостоена гала-показа на Берлинском кинофестивале. Фильм-закрытие - «Икар» Мацея Пепшицы. Количество участников «Лістапада» -120 картин из 50 стран. Показы пройдут в кинотеатрах «Центральный», Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Galileo, «Пионер» и «Беларусь». Церемония открытия и закрытия (билеты на них можно купить по цене 15 руб.) - в «Москве».

Детская афиша

- В Минском зоопарке появился новый обитатель. Это альпака, дальний родственник ламы. Глаза у него милые, уши острые и темные, шерсть густая, копытца напоминают мозолистые подушечки. Кличка - Каштан. Альпака еще юный, ему только 2 года, он приехал из Риги. Ему подготовили отапливаемый вольер с теплой подстилкой из соломы. В зимний вольер пока не перевели и 14 розовых фламинго. Ищите этих удивительно грациозных пернатых в вольере возле служебного входа в экзотариум. Билет в зоопарк: 6 руб. для многодетных семей, 9 руб. - для всех остальных. Ежедневно с 10.00 до 19.00.

- Детям от 6 лет и их родителям рекомендуем посмотреть в планетарии на куполе украинский анимационный фильм «Хрумка и волшебная ракета». В сказочной лесной школе астрономии маленький Хрумка и его друг Куня узнают, что такое космос, а затем на волшебной ракете отправляются в невероятное путешествие по Солнечной системе. Компанию им составит добрый робот-проводник Робик. Этот мультик - один из лучших анимационных фильмов конкурсной программы второго Минского международного фестиваля полнокупольных фильмов. Ближайшие сеансы - 31 октября в 14.00, 1 ноября в 13.00, но есть и в другие дни. Билеты: 4 - 4,8 руб.

- Во время школьных осенних каникул с 31 октября по 8 ноября во всех кинотеатрах Минска будут показаны лучшие анимационные и художественные фильмы, созданные в последнее время. Всего в афише 17 лент, среди которых - «Повелитель драконов», «Царь зверей», «Чудо-детки: непутевые волшебники», «Мой друг мистер Персиваль», «Расправь крылья». Более подробная информация о дате, сеансах и кинотеатре, в котором можно посмотреть заинтересовавшую картину, размещена на сайте kinominska.by в разделе «Расписание». Билеты: 3 - 6 руб.

- Последние дни красивой золотой осени можно и нужно провести на природе. Бесплатную экскурсию выходного дня предлагает Музей народной архитектуры и быта в Строчицах, что рядом с МКАД. 31 октября в 13.00 здесь можно познакомиться с традиционным бытом селян прошлых веков и с их транспортом – бричками и санями. Входные билеты в музей: 7 – 4 руб.

ОТМЕНЯЮТСЯ

Жуков, Лобода и Гагарина приедут в Минск только в будущем году

Подавляющее большинство осенних концертов, которые планировались на больших минских площадках, перенесены на год

Так, например, концерт группы «Руки Вверх!», который был запланирован на 31 октября, теперь может состояться только 26 марта будущего года. LOBODA объявила новую дату грандиозного шоу в Минске «Новый Рим» - и это 6 ноября 2021 года. Полину Гагарину пока можно лицезреть только на телепроекте «Голос», вживую, на «Минск-Арене», - не раньше 23 октября будущего года. Гастроли в Минске Санкт-Петербургского театра балета имени Якобсона, запланированные еще весной и перенесенные на 4 и 5 ноября, отменены.

В Большом театре Беларуси из-за сложной эпидемической ситуации отменены спектакли на 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 11 ноября. Балеты «Щелкунчик» и «Дон Кихот», которые должны были состояться в ноябре, перенесены на февраль. Билеты можно сдать до конца ноября.

БУДЬ В КУРСЕ

Где купить антураж для праздника древних кельтов?

В эти выходные в Минске пройдут последние сельхозярмарки

Тыкву для Хеллоуина, а еще картошку, яблоки, грецкие орехи, семечки, морковку, свеклу, зелень, квашеную капусту и многое другое вкусное и полезное можно прикупить 31 октября и 1 ноября на последних нынче осенних сельхозярмарках в Минске.

Прогуляться за витаминной продукцией стоит на площадку у «Чижовка-Арены» (здесь разместится большая городская ярмарка и будут торговать около 400 сельхозхозяйств и фермеров), а также по другим адресом: ул. Герасименко, 51, ул. Рокоссовского, 114, ул. Я.Чечота, 25, ул. Руссиянова, 1, ул. Лобанка, 94, а также в парк им. Дружбы народов, к кинотеатру «Киева», к ДК железнодорожников, на бульвар Тракторостроителей.

Хотя, возможно, сельхозпродукцию с машин будут продавать и в ноябре, если только не будет очень холодно.