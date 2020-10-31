Александр Лукашенко: «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что Юрий Караев, Александр Барсуков и Валерий Вакульчик должны обеспечить порядок и дисциплину в Беларуси. Фото:

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависят и стабильность, и благополучие наших людей, - сказал Александр Лукашенко. - Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа".

Александр Лукашенко рассказал, что Иван Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома. Непосредственно работал с людьми в должности участкового милиционера, также он возглавлял Заславский РОВД, УВД Витебского облисполкома, сообщает пресс-служба президента.

"Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - отметил президент.

Нового начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба президент представил так:

"Он занимал должность начальника милиции общественной безопасности в этой же структуре, хорошо ее знает, неплохо себя зарекомендовал. Тем не менее, поддержка ему не помешает. Вы знаете, что мною было принято решение из теплого уютного Минска направить его в Витебскую область. Я не слышал ни одного замечания от тех, кто с ним сталкивался, что он что-то делал не так, что он вел себя непрофессионально".

Экс-министра МВД, а ныне помощника по Гродненской области Юрия Караева Александр Лукашенко охарактеризовал как человека, который в полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране:

"Он преданный государственным интересам, ответственно подходит к решению поставленных задач, прислушивается к мнению специалистов. Он никогда не самоустранялся от решения проблем, не боялся брать ответственность на себя, при этом даже чрезмерно. Он обладает высокой степенью организованности и работоспособности".

О помощнике президента по Минску Александре Барсукове, ранее занимавшим должность замминистра МВД, Александр Лукашенко говорил как о человеке, который всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в стране. Он прошел путь от простого милиционера до замминистра.

"В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств", - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, у нового министра МВД Ивана Кубракова (был главой ГУВД Мингорисполкома) сложится крепкий тандем с Александром Барсуковым.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что Юрий Караев, Александр Барсуков и Валерий Вакульчик (помощник по Брестской области) должны обеспечить порядок и дисциплину в Беларуси.

Обращаясь к коллективу МВД, Александр Лукашенко сказал, что надо действовать решительно:

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".

Президент также вручил генеральские погоны: Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову - генерал-лейтенанта милиции, Михаилу Грибу - генерал-майора милиции.

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