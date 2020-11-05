Минчанин попросил закрасить свастику в подъезде, ответ ЖЭУ: только за деньги жильцов. Разбираемся, почему

Если вандальная надпись сделана в подъезде - ее удалят за счет жильцов, если на улице – на счет местного бюджета Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 октября Роман - житель минской многоэтажки на проспекте Независимости, заметил у себя в подъезде свастику. Два знака с четырьмя крестами, загнутыми в правую сторону, появились на потолке между первым и вторым этажами. Согласно белорусскому законодательству, этот символ запрещен, а его изготовление или распространение наказывается штрафом.

Роман не рассчитывал найти «художника» и привлечь его к ответственности, но со следами вандализма решил разобраться.

- Как сознательный гражданин, я сообщил в обслуживающую организацию о появлении в моем доме запрещенной символики, - рассказал «Комсомолке» парень. - Ведь в Беларуси активно борются с БЧБ-флагами, которые могут угрожать суверенитету страны, и закрашивают быстро. А уж свастика, как пропаганда фашизма, точно недопустима!

Роман позвонил в контакт-центр ЖКХ и оставил заявку на побелку обрисованных участков. Ее приняли, но свастика с потолка не исчезла. Через несколько дней парень опять позвонил в «115» и узнал, что его заявка закрыта с комментарием ЖЭУ: «Работы могут быть произведены по дополнительному соглашению за счет средств жильцов».

- Не понимаю! Подозреваю, что если бы на потолке был БЧБ-флаг, коммунальщики наверняка справились бы за полдня, - недоумевает Роман.

Ситуация действительно неоднозначная: в последние месяцы активно закрашиваются бело-красно-белые надписи и флаги, а МВД рассылает белорусам смс с просьбой сообщать об использовании незарегистрированной символики. Однако законодательство Беларуси не содержит запрета на использование бчб. А вот за распространение нацистских символов можно получить штраф.

Если лицо, которое оставило вандальную надпись, установлено, то компенсировать расходы обяжут его Фото: Валерий ШАХОВ

ОФИЦИАЛЬНО

1 февраля 2020 года вступило в силу постановление МВД №340 от 27 декабря 2019 года. В нем утверждается перечень организаций, символики и атрибутики, запрещенных в Беларуси в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». Кроме свастики - символа Национал-социалистской рабочей партии Германии - в перечень запрещенной символики и атрибутики вошли флаг Третьего рейха, эмблема СС, нацистское партийное приветствие и другие.

В соответствии со ст. 17.11 КоАП РБ, распространение информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность, а также изготовление, хранение или перевозка с целью распространения такой информационной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления, влекут наложение штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения.

КОМПЕТЕНТНО

Если вандальная надпись сделана в подъезде - ее удалят за счет жильцов, если на улице - за счет местного бюджета

Точки над i расставил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович:

- Любые вандальные надписи и рисунки - будь это свастика, бело-красно-белый флаг или признание в любви, - если они сделаны в подъездах многоквартирных домов, то их закрашивают за счет средств граждан. Сумма, соразмерная общей площади занимаемых квартир, вносится в платежки за ЖКХ. Если виновное лицо установлено, то компенсировать расходы обяжут его. Для этого коммунальные службы и сообщают о факте вандализма в милицию.

В случае если надписи размещены на фасадах зданий, асфальте, дорожных знаках и других местах, принадлежащих городскому имуществу, то их закрашивают за счет местных бюджетов.

КСТАТИ

Читатели kp.by обратили внимание на способ, которым сотрудники коммунальных служб закрашивают граффити на фасадах. Например, если это надпись, то зачастую ее просто перекрывают по контуру. А так как цвет краски не всегда совпадает, обезображенный участок бросается в глаза.

- Решение принимается исходя из масштаба рисунка, - объяснил Геннадий Акстилович. - Если поврежден 1% площади, то закрашивать весь фасад нецелесообразно.

О факте вандализма комунальные службы сообщают в милицию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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