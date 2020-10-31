Артемис Ахпаш в поисках работы, Валентина Гарцуева - на съемках в кино: как зарабатывают уволенные звезды

Артемис Ахпаш до сих пор в поисках работы, а Валентина Гарцуева сосредоточилась на съемках в кино

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, который вел рекламную игру «Удача в придачу» на ОНТ, был первым человеком из телесферы, который опубликовал откровенный пост о ситуации на белорусском телевидении. Уже третий месяц он без постоянной работы.

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, который вел рекламную игру «Удача в придачу» на ОНТ. Фото: соцсети

- Я продолжаю работать ведущим мероприятий на частных праздниках и корпоративах, но в связи с обстановкой в Беларуси, а также с коронавирусом заказов немного. Ситуация с работой оставляет желать лучшего - не сравнить с тем объемом съемок, командировок, которые были в период «Удачи в придачу», - рассказывает «Комсомолке» Артемис. - Еще я занимаюсь профессиональным озвучиванием. Как привило, это рекламные проекты на радио или в YouTube. Из-за ковида поступает много заявок по проведению онлайн-мероприятий, так как у зрителей я ассоциируюсь с человеком, который умеет вести прямой эфир. Еще у меня сейчас есть время подумать над созданием интересного и полезного проекта, который не будет идти вразрез с моими взглядами на жизнь. Также рассматриваю вариант преподавания - могу вести курс по технике речи. Подписчики в Инстаграме часто делают комплименты моему поставленному голосу.

Телеведущего Дмитрия Кохно в начале июля 2020 года лишился работы - он вел популярную викторину «Удача в придачу» на ОНТ. Телеведущий не был в штате ОНТ - работал по договору подряда, но его можно было назвать одним из главных лиц канала. К слову, Дмитрий был бессменным ведущим «Удачи в придачу» с 2016 года, в 2018-м и 2019-м был ведущим «Песни года в Беларуси», а в 2019 году вел гала-концерт у стелы на День Независимости. Как рассказывал «Комсомолке» Дмитрий, его увольнение, скорее всего, было связано с постом в соцсетях о ситуации с задержаниями у магазина symbal.by. Тогда Кохно написал, что его жена плачет, а его самого разрывает от того, что седой бабушке нужно убегать от людей из автозака. Спустя два месяца, в сентябре, Дмитрий Кохно был задержан у своего дома и осужден на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии, но в ИВС на Окрестина ведущий провел 12 суток. Дмитрий признал свою вину в участии в акции протеста в Минске, которая проходила 23 августа. 15 октября 2020 года его снова судили, на этот раз по статье о неповиновении. Дмитрию Кохно присудили штраф в 25 базовых величин (675 рублей).

А меньше чем через неделю после суда мы узнали, что Дмитрий Кохно станет новым ведущим восьмого сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. Белорусский телеведущий придет на смену актеру Петру Фадееву, который вел все 7 сезонов «Холостяка». Подробности об этом можно прочесть здесь.

Телеведущего Дмитрия Кохно в начале июля 2020 года лишился работы - он вел популярную викторину «Удача в придачу» на ОНТ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме нового проекта, доход Дмитрию приносит авторский курс по публичным выступлениям (его стоимость примерно $25. - Авт.), который он запустил около месяца назад.

- Он помогает людям научиться правильно вести себя на публике, туда также включены упражнения для постановки дикции. Знаю, о чем говорю: сам из студента колледжа связи вырос до профессионального ведущего. Курс пользуется спросом, даже моя жена Надежда, пока находилась в роддоме (12 октября у супругов родилась дочка Аврора, также они воспитывают 2-летнего сына Платона. - Авт.), изучила его. Небольшой доход приносит реклама в Инстаграме. - уточняет Дмитрий. - Зато невероятно то, что недели две мы не можем расплатиться ни в одном кафе, где бываем: люди не берут с нас деньги. Первые два раза это было мило, но спустя 4 - 5 раз я уже топал ногой и просил взять с нас плату, ведь есть более нуждающиеся люди. Мне отвечали, что счет оплатили другие посетители и они уже покинули заведение. На днях я ставил имплантат, и, как позже выяснилось, стоматолог поставил мне самый лучший (я выбирал проще) и не взял с меня денег. Это совершенно другая реальность - солидарность не может не греть душу.

Актриса Валентина Гарцуева покинула Купаловский театр вместе с более чем 30 коллегами по сцене в конце августа.

Актриса Валентина Гарцуева покинула Купаловский театр вместе с более чем 30 коллегами по сцене в конце августа. Фото: соцсети

- Сейчас я занимаюсь съемками. Все-таки мы актеры не только театра, но и кино, - улыбается Валентина. - И профессию мы не оставили. Ни для кого не секрет, что на съемках драматические актеры имеют возможность заработать деньги куда выше театральных зарплат, но часто отказываются: в приоритете у большинства театр. Сейчас как никогда рада, что у меня есть проекты в кино. В госучреждениях работы нам пока не будет - знаю от коллег, которым пришлось в силу обстоятельств искать место. Но мы держимся вместе и никого в обиду не дадим. Вы знаете, как много оказалось вокруг купаловцев хороших людей. И подработки предлагают, и поддерживают…

Перед выходом материала некоторые телеведущие отказались от своих комментариев.