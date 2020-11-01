Дают ли в Беларуси компенсацию за неиспользованные отпуска за несколько лет?

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У меня уже третий год не был использован трудовой отпуск, только по несколько дней в году. Сейчас идти в отпуск также нет необходимости. Можно ли каким-то образом взять компенсацию за неиспользованные отпуска? И обязательно ли при этом брать минимум 14 дней? Будет ли нарушением не пойти в отпуск до конца этого года?

Елена.

Чтобы взять компенсацию за неиспользованный отпуск, надо отдохнуть как минимум 21 день. При этом отпуск можно разделить на части, соблюдая условие, что одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней. Например, если его общая продолжительность - 29 календарных дней, то вы используете сначала 14, затем еще 7, а за 8 оставшихся берете компенсацию. Либо вы можете сразу оформить 21 день отпуска, и получить компенсацию. Но для этого вы должны отработать полный рабочий год (статья 161 Трудового кодекса).

Чтобы взять компенсацию за предыдущие годы, вам нужно уточнить у кадровика, сколько дней отпуска вы использовали. Потом за каждый рабочий год взять такое количество дней, чтобы в сумме получилось 21, а за остаток получить компенсацию. Вы можете суммировать эти дни, пойти в один большой отпуск, и получить все выплаты сразу, либо сделать это по отдельности.

Также компенсацию можно получить, если вас отзывают из отпуска. При этом достаточно использовать суммарно 14 календарных дней (статья 174 Трудового кодекса). Но это можно сделать только по предложению нанимателя, сам работник инициировать отзыв из отпуска не может. Схема такая: за каждый рабочий год оформить все неиспользованные дни, и когда вас отзовет начальник, то за оставшуюся часть можно будет взять компенсацию. При отзыве из отпуска не надо соблюдать требование об отработке полного рабочего года.

Что касается этого года, то если вы используете хотя бы 14 календарных дней, то нарушений не будет. Их нужно взять до окончания вашего рабочего года, а не календарного (он исчисляется с даты вашего приема на работу). Это допускается в исключительных случаях, когда предоставление полного трудового отпуска может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации (статья 170 Трудового кодекса).

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