Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 октября 2020 года: 970 новых случаев в день и закрытие границ со странами-соседками

Число заразившихся COVID-19 во всем мире преодолело 45-миллионый рубеж Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация в Беларуси

По данным Минздрава, опубликованных 30 октября, в Беларуси зарегистрировано 970 новых случаев COVID-19. А за все время с начала пандемии белорусские медики выявили 97 499 заражений. После курса лечения выздоровели и были выписаны из медучреждений страны 85 332 пациента (+650 за сутки). К сожалению, справиться с недугом удалось не всем: за последние сутки умерло еще 4 человека, а за все время – 977 белорусов. В ведомстве отмечают, что все погибшие имели не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

Ситуация в мире

Число заразившихся COVID-19 во всем мире преодолело 45-миллионый рубеж. По данным ресурса worldometers.info, выздоровели более 33 млн человек, а умерли – свыше 1,1 млн. Прямо сейчас в активной фазе заболевания пребывают 11,2 млн пациентов.

На первом месте рейтинга стран с максимальным количеством подтвержденных случаев находятся США (более 9,2 млн). На втором – Индия (8 млн). Третью строчку занимает Бразилия (5,4 млн).

Обстановка на границах с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной: что известно?

Вечером в четверг, 29 октября, стало известно, что границы Беларуси с Литвой, Польшей и Украиной закрыты на въезд в нашу страну. Белорусы массово сообщали, что не могли вернуться домой. В числе застрявших был и экс-кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень. После 19:00 Госпогранкомитет заявил, что въезд из вышеперечисленных стран, а также из Латвии временно ограничен в связи с коронавирусом в этих государствах. Причем ограничения касались наземных пунктов пропуска, а Национальный аэропорт «Минск» продолжаал работу в штатном режиме.

Вместе с тем под ограничительные меры не попадают сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки, а также члены поездных и локомотивных бригад международного сообщения, - пояснили в ГПК.

Утром 30 октября официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский сообщил, что белорусов пропускают на въезд в нашу страну. А «по остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае».

Минздрав: добровольцы, испытывающие на себе вакцину от коронавируса, чувствуют себя удовлетворительно

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что все 100 добровольцев, которые испытывают на себе вакцину от COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно. Специалисты оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины. Напомним, добровольцы получили первый компонент препарата «Спутник V»,, введение второго запланировано через 21 день.

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