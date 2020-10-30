В Беларуси 30 октября проходят акции протеста студентов. Преподавателей увольняют, студентов отчисляют и дают повестки в военкомат

Фото: Студэнцкая ініцыятыўная група

Акции протеста белорусских студентов не утихают второй месяц. После слов Александра Лукашенко о том, что бастующих преподавателей и работников заводов надо увольнять, а протестующих студентов – отчислять, чиновники принялись за исполнение.

«Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу - пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза», - сказал 27 октября Лукашенко.

Теперь некоторым студентам вузов при отчислении теперь сразу выдают повестку в военкомат. Преподавателей, объявивших забастовку или отказавшихся подписать отчисление студентов из-за протестов, увольняют.

Фото: Студэнцкая ініцыятыўная група

Похоже, это повлекло вторую волну протестов. В пятницу, 30 октября, студенты и преподаватели МГЛУ собрались в фойе, чтобы выразить солидарность с уволенными и отчисленными из университета. Судя по фото, пришло не менее сотни человек. 30 октября в сети появился и приказ за подписью нового ректора университета Натальи Лаптевой об отчислении 15 студентов. Напомним, предыдущий ректор Наталья Баранова в сентябре обещала, что «за политические взгляды никого отчислять не будут».

К слову, встреча с ректором анонсирована на субботу, 31 октября. В официальном телеграм-канале МГЛУ сообщается, что 31 октября недавно назначенный ректор университета Наталья Лаптева «будет рада встретиться с представителями каждого курса всех факультетов! Если мы все заинтересованы в диалоге, диалог обязательно получится!».

К вечеру 30 октября стало известно, что уволенную накануне преподавательницу итальянского языка МГЛУ Наталью Дулину задержали. Ее увезли неизвестные от входа в университет.

Первых трех студентов отчислили 30 октября из БГЭУ. В приказе, подписанном деканами, говорится, что студенты неоднократно нарушили договор о подготовке специалиста с высшим образованием и правила внутреннего учебного распорядка тем, что приняли участие в несанкционированной акции 26 и 27 октября в учебных корпусах БГЭУ. А еще там значится набившее оскомину предложение, что студенты «хлопали в ладоши, выкрикивали лозунги, использовали незарегистрированную символику», а значит, подлежат отчислению.

К слову, накануне стало известно об увольнении декана факультета международных бизнес-коммуникаций БГЭУ Михаила Мишкевича. Приказ об отчислении студентов факультета подписал его же и.о. – А.В. Беляев.

Фото: отчислено / studentyBY

В БГАИ более 60 сотрудников университета во главе с проректором потребовали восстановить отчисленных студентов, подписав открытое письмо к властям.

Студенты БГТУ, БГУИР и БНТУ 30 октября также вышли на акции протеста, поддержать их пришли выпускники университетов. Студенты БНТУ также рассказывают, что из вуза хотят отчислить 52 человека. А вот в БГУФК ректорат принял решение убрать большую перемену, чтобы студенты не собирались на акции.

Студенты БГМУ призвали к диалогу администрацию, которая накануне поставила у входа пять милиционеров для проверки студенческих билетов на входе. Будущие медики жалуются, что из вуза отчисляют лучших студентов.

- Разве это нормально, что студентов отчисляют из-за их позиции? Причем, не криминальной, а совершенно адекватной: мы выступаем за честность, соблюдение прав и свобод человека и против насилия милиции! По статье 128 Кодекса об образовании отчисляют лучших студентов с повышенной стипендией. А лечить кто людей потом будет, ОМОН? – возмущается студентка медицинского вуза Кристина.