Стал известен самый популярный способ мошенничества по СМС в Беларуси

Смс-сообщения о выигрышах - самая популярная "удочка", которую закидывают мошенники в кошельки белорусов. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Чаще всего онлайн-мошенники пытаются обмануть белорусов, присылая им фейковые сообщения о выигрышах. Это выяснила «Лаборатория Касперского», сообщает Interfax.by. Два месяца – июнь и июль – по заказу «Лаборатории Касперского» белорусов опрашивала компания OMI. Опросили 492 человека.

«Выигрышные» смс получали 80 процентов людей, которые в том или ином виде сталкивались с онлайн-мошенниками. Деньги в результате разных схем обмана терял практически каждый пятый из столкнувшихся с телефонными или онлайн-мошенниками, выяснили эксперты.

Тексты сообщений от мошенников похожи: они содержат поздравление, сообщают о выигрыше крупной денежной суммы или ценного подарка и приглашают перейти по ссылке (как вариант – написать на короткий номер). Чтобы получить выигрыш, пользователю предлагают заплатить «комиссию», «налог», «страховку» - мошенники могут придумывать разные поводы, чтобы потребовать выплаты, и звучат они весьма правдоподобно.

-Мы видим, что злоумышленники весьма изобретательны. Они активно играют на доверчивости и стремлении людей к лёгким деньгам. К сожалению, значительная часть пользователей сети — по данным нашего опроса, это 44% — не делают ничего, чтобы защитить себя от мошенничества в интернете, - цитирует агентство представителя антивирусной компании в Республике Беларусь Дмитрия Кудревича.

Это уже не первая волна смс-мошенничества на выигрышах, которая накрывает Беларусь. В 2019 году мошенники рассылали смс от имени известной компании по производству часов. Адресатам сообщали, что они выиграли дорогие часы, которые достанутся им при условии, если они оплатят идущую впридачу к часам цепочку. В том же году от имени «Белпочты» злоумышленники рассылали сообщения о выигрышах телефонов и предлагали оплатить доставку приза, перейдя по ссылке и введя свои данные, а от имени компании Viber – сообщения о выигрыше 700 тысяч долларов. Розыгрыш проводился якобы среди всех пользователей мессенджера без их ведома, по телефонным номерам.

В 2014 году жительница Шумилино получила смс, в котором говорилось, что она выиграла автомобиль. Чтобы вместо авто получить деньги, ей предложили сделать несколько выплат для покрытия расходов по превращению машины в денежную компенсацию, и забрать деньги в Витебске. Когда женщина приехала в областной центр, оказалось, что мошенники дали ей адрес детского сада (подробности ЗДЕСЬ).

В 2011 году мошенники выманили у молодой семьи из Витебска все сбережения после того, как супруга получила смс с сообщением, что она выиграла «Ауди». Муж и жена не только потратили на «оформление» автомобиля все, что у них было, но и влезли в долги (ПОДРОБНЕЕ).

-Кроме денег, в распоряжение мошенников могут попасть платежные данные пользователя, - предупреждают специалисты по кибербезопасности.

Советы от «Лаборатории Касперского», как обезопасить себя онлайн:

-к сообщениям о внезапном выигрыше, щедрым выплатам или компенсациям нужно относиться скептически, особенно если вы не принимали участие ни в каких розыгрышах или лотереях и не претендовали на получение компенсаций и выплат.

-не стоит переходить по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, смс, социальных сетях, по электронной почте, если они вызывают у вас подозрение.

-имеет смысл позаботиться о защите ваших домашних компьютеров, планшетов, телефонов.

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