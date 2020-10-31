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Общество

С палочками и в инвалидных колясках: минчане вышли на марш людей с неограниченными возможностями

Несколько десятков человек собрались на площади Независимости и двинулись в сторону Октябрьской
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Третий марш людей с неограниченными возможностями в Минске 31 октября.

Третий марш людей с неограниченными возможностями в Минске 31 октября.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске продолжаются протестные выступления и акции солидарности. На марш людей с неограниченными возможностями, как назвали его сами участники, в субботу 31 октября днем вышли люди с инвалидностью. Они собрались на площади независимости около Красного костела, а затем прошли маршем по проспекту Независимости до Октябрьской площади. В колонне были люди разных возрастов – и пожилые люди с тросточками, и молодые в инвалидных колясках.

Об инцидентах с милицией не сообщается. Это уже третий такой марш людей с инвалидностью в Минске.

На акцию люди пришли с плакатами...

На акцию люди пришли с плакатами...

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... и цветами.

... и цветами.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько десятков участников собрались на площади Независимости.

Несколько десятков участников собрались на площади Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На марш вышли люди, которым сложно передвигаться без опоры.

На марш вышли люди, которым сложно передвигаться без опоры.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один плакат участника акции.

Еще один плакат участника акции.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна двинулась в сторону Октябрьской площади.

Колонна двинулась в сторону Октябрьской площади.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди участников марша была и молодежь.

Среди участников марша была и молодежь.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане уже в третий раз выходят на марш людей с неограниченными возможностями.

Минчане уже в третий раз выходят на марш людей с неограниченными возможностями.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Собравшиеся выступали против насилия.

Собравшиеся выступали против насилия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На марш минчане стали собираться около 13 часов дня.

На марш минчане стали собираться около 13 часов дня.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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