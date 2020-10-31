С палочками и в инвалидных колясках: минчане вышли на марш людей с неограниченными возможностями

Третий марш людей с неограниченными возможностями в Минске 31 октября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске продолжаются протестные выступления и акции солидарности. На марш людей с неограниченными возможностями, как назвали его сами участники, в субботу 31 октября днем вышли люди с инвалидностью. Они собрались на площади независимости около Красного костела, а затем прошли маршем по проспекту Независимости до Октябрьской площади. В колонне были люди разных возрастов – и пожилые люди с тросточками, и молодые в инвалидных колясках.

Об инцидентах с милицией не сообщается. Это уже третий такой марш людей с инвалидностью в Минске.

На акцию люди пришли с плакатами... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... и цветами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько десятков участников собрались на площади Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На марш вышли люди, которым сложно передвигаться без опоры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один плакат участника акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна двинулась в сторону Октябрьской площади. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди участников марша была и молодежь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане уже в третий раз выходят на марш людей с неограниченными возможностями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Собравшиеся выступали против насилия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ