С палочками и в инвалидных колясках: минчане вышли на марш людей с неограниченными возможностями

Третий марш людей с неограниченными возможностями в Минске 31 октября.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске продолжаются протестные выступления и акции солидарности. На марш людей с неограниченными возможностями, как назвали его сами участники, в субботу 31 октября днем вышли люди с инвалидностью. Они собрались на площади независимости около Красного костела, а затем прошли маршем по проспекту Независимости до Октябрьской площади. В колонне были люди разных возрастов – и пожилые люди с тросточками, и молодые в инвалидных колясках.
Об инцидентах с милицией не сообщается. Это уже третий такой марш людей с инвалидностью в Минске.
На акцию люди пришли с плакатами...
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
... и цветами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несколько десятков участников собрались на площади Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На марш вышли люди, которым сложно передвигаться без опоры.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Еще один плакат участника акции.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Колонна двинулась в сторону Октябрьской площади.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Среди участников марша была и молодежь.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минчане уже в третий раз выходят на марш людей с неограниченными возможностями.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Собравшиеся выступали против насилия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На марш минчане стали собираться около 13 часов дня.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ