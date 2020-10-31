«Пограничник дал совет воспользоваться авиасообщением»: белорусские студенты, которые не смогли въехать в Беларусь, вернулись в Польшу

Белорусские студенты застряли на границе. Фото: Оксана БРОВАЧ

О сложностях со въездом в Беларусь в международном автодорожном пункте пропуска «Брест» сообщения появились поздно вечером 30 октября. Студенты с белорусскими паспортами, которые возвращались с учебы в Польше, и их родственники в чатах стали жаловаться на то, что их не впускают в Беларусь.

– Мы студенты, нас ехало 5 человек: 2 человека в одном автобусе, 3 в другом. Не пустили троих. На вопросы, почему не пустили, отвечали: «Приказ. Не можем разглашать». Уже два часа сидим. Нас не пустили в Беларусь. Сказали, найдем вам транспорт, чтобы отправить до ближайшего населенного пункта в Польше, - сообщает студентка Полина в телеграм-чате «Граница (Брест).

Судя по сообщениям тех, кто пересекал границу, ситуация неоднозначная. Кого-то пропускали, кого-то - нет.

– Я студентка, меня пустили без проблем, - говорит Александра.

– Час назад из РП, пустили, не задавая вопросов, - добавляет в чате Игорь.

Рано утром 31 октября поделился увиденным на границе Егор: – Ехал сегодня ночью автобусом в Беларусь, Варшава - Брест. На нашей границе высадили 6 студентов. Пограничник толком ничего не прокомментировал, но дал совет всем студентам воспользоваться авиасообщением. Там все работает в штатном режиме.

Делится опытом еще одна участница чата: – Ехала вчера ночью через «Варшавку» (пункт пропуска Варшавский мост - Ред.). Не говорила, что студентка. Сказала, была в гостях. Пропустили без проблем. Видела людей и маршрутку на мосту, которую вернули из-за студентов. В общем, не нужно говорить, что студент, - считает девушка. Напомним, 29 октября стала появляться информация, что Беларусь закрыла границы с соседними странами - белорусы не могли вернуться домой. Позже Госпогранкомитет заявил, что белорусов на въезд в страну все же пропускают.

ОФИЦИАЛЬНО – Группа из семи студентов смогла вернуться в Польшу. Ситуация разрешилась, - 31 октября цитирует БелТА заявление пресс-службы Госпогранкомитета Беларуси.

Также пограничники сообщили, что неразбериха со студентами возникла из-за требования соблюдать 10-дневную самоизоляцию. – Пограничники предупредили молодых людей, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство, - комментирует Госпогранкомитет.