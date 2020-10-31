Новые правила въезда в Беларусь: кого пустят в страну?

С 1 ноября Беларусь закрыла границу на въезд для иностранцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 1 ноября Республика Беларусь вводит временное ограничение на пересечение границы для иностранцев и лиц без гражданства. Такое решение принял Совет министров в Постановлении №624 от 30 октября «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». Закрытие границ связано с профилактикой COVID-19.

«Комсомолка» объясняет, как будет работать граница во время действия ограничения.

1. Могут ли въезжать в страну граждане Республики Беларусь? Да. Ограничения касаются только обладателей паспортов других государств и лиц без гражданства.

2. В каких пунктах пропуска действует ограничение на въезд иностранцев?

С 1 ноября иностранцев на белорусской границе будут разворачивать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, на железнодорожных вокзалах и речных портах.

Ограничение НЕ распространяется на Национальный аэропорт Минск, то есть с 1 ноября попасть в Беларусь иностранцы смогут только через аэропорт.

3. Кого пустят в Беларусь через закрытую границу?

Совет министров делает исключение только для некоторых категорий граждан. Среди них:

- иностранцы, которые являются супругами, родителями, детьми граждан Беларуси;

- иностранцы с разрешением на постоянное или временное проживание в Беларуси;

- иностранцы с разрешением на работу или подтверждением, что они осуществляют трудовую деятельность в Беларуси;

- приезжающие в Беларусь из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

А также:

- дипломаты; - представители официальных делегаций; - представители учреждений, организаций, которые оказывают международную безвозмездную помощь Республике Беларусь; - водители при выполнении международных автомобильных перевозок, перевозок международных почтовых отправлений; - поездные, локомотивные бригады поездов международного сообщения, экипажи судов внутреннего водного транспорта; - граждане, осуществляющие перевозку стволовых клеток или органов для трансплантации.

Также могут въезжать граждане Российской Федерации, если они проезжают Беларусь транзитом по пути в Россию. Кроме них транзитом и в упрощенном порядке проезда участка дороги Славутич - Чернобыльская АЭС могут следовать иностранцы, которые работают на предприятиях в зоне отчуждения, везут грузы или реализовывают международные проекты по закрытию Чернобыльской АЭС.

4. Нужна ли самоизоляция?

Да, нужна, если граждане следуют из стран, внесенных Минздравом в перечень неблагополучных по коронавирусу. По данным на 31 октября, в списке есть Литва, Польша и Украина, и нет России и Латвии.

Таким образом, белорусы, а также иностранцы, которые являются их супругами, родителями или детьми, иностранцы с правом на временное или постоянное пребывание после въезда в Беларусь обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. До истечения этого срока выехать за границу они не смогут.

То же правило распространяется и на иностранцев, попавших в страну через аэропорт: прибывшие из «красной зоны» отправляются на самоизоляцию.

Исключение делается только для сотрудников диппредставительств, сотрудников Государственной фельдъегерской службы, работников, которые доставляют специальные отправления, водителей международных перевозок и почты, членов экипажей воздушных судов, поездных бригад, судов водного транспорта. Освобождаются от 10-дневного карантина также те, кто выезжал за границу в служебную командировку.

5. Можно ли въехать с документом, что пройден тест на COVID-19?

Нет, пропуск через границу на основании справки о том, что у гражданина нет коронавируса, Беларусь отменила.

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