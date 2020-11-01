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Общество

«Соседей по двору задерживают одного за другим. За 10 дней - 10 человек»: что происходит в активном минском дворе на Притыцкого

В сентябре соседи стали устраивать чаепития во дворе, украсили его лентами. А через месяц некоторых жильцов стали отправлять на сутки – они считают, что эти события связаны
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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Большинство задержанных из дома на Притыцкого, 97 получили по 15 суток ареста

Большинство задержанных из дома на Притыцкого, 97 получили по 15 суток ареста

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жильцы дома по улице Притыцкого, 97 в Минске еще несколько месяцев назад были знакомы только формально: здоровались, встречаясь в подъезде или на детской площадке. Сейчас они устраивают дворовые чаепития и ярмарки, собирают задержанным соседям передачи и празднуют встречи с теми, кто освободился.

Ленточки висели больше месяца. Фото: личный архив героев публикации

Ленточки висели больше месяца. Фото: личный архив героев публикации

Екатерина познакомилась с соседями недавно. Девушка называет себя активным человеком и говорит, что не предполагала встретить здесь столько единомышленников.

- Со временем мне открылся дивный новый мир – оказывается, здесь живет море активных людей, с которыми ты встречаешься где-то на детской площадке, во дворе или по дороге в магазин, но ничего о них не знаешь.

С сентября соседи стали собираться на чаепития во дворе, вывесили на шпиле дома большой бело-красно-белый флаг и много маленьких лент тех же цветов на заборе детской площадки.

Фото: личный архив героев публикации

Фото: личный архив героев публикации

- Ленточки провисели с начала сентября до середины октября. Наверное, детскую площадку никто не трогал, потому что у нас закрытая территория, площадка принадлежит товариществу собственников.

Недавно жильцы дома провели две гаражные распродажи: собранные во время первой ярмарки 700 рублей перечислили одному из пострадавших во время протестов в августе. Через две недели соседи провели еще одну распродажу - на этот раз вырученную сумму перечислили соседке, которая попала в аварию, и после этого впала в кому.

В сентябре жильцы дома стали собираться на чаепития во дворе, потом организовали две ярмарки. Фото: личный архив героев публикации

В сентябре жильцы дома стали собираться на чаепития во дворе, потом организовали две ярмарки. Фото: личный архив героев публикации

«Марго поехала за тканями – ее остановили, отвезли в РУВД»

За последние две недели были задержаны и отправились на сутки 10 человек из этого дома (мы не называем их фамилии, но они есть в редакции). Жильцы считают, что это реакция на их дворовую активность. По их предположениям, конкретных людей могли вычислить по дворовому чату.

- На чаепития мы тоже выходим с открытыми лицами, без масок - в это время нас вполне мог кто-то сфотографировать.

Цепочка задержаний началась 18 октября - в тот вечер двое парней с Притыцкого, 97 вышли поддержать людей, которые стояли у метро с флагами. Их задержали, отвезли в РУВД, соседи поехали вслед с передачей. Суд назначил парням по 15 суток по статье 23.34.

Следующими в списке задержанных соседей оказались дизайнер одежды Маргарита Сокол и ее муж Святослав. Об их задержании подробно рассказывает подруга Марго, певица Катя Волкова:

- Марго оказалась «на сутках» уже во второй раз. В первый раз нас задержали вместе на женском марше 14 сентября – ей назначили 13 суток, мне 12. Знаю, что ей было тяжело психологически. После освобождения она себя плохо чувствовала, ходила по врачам. Она не успела еще даже в себя прийти – и вот 23 октября мне звонит ее мама и говорит, что Марго задержали, она во Фрунзенском РУВД. Марго - дизайнер, она поехала за тканями буквально на полчаса – насколько нам известно, ее остановили, отвезли в РУВД, машина оказалась на штрафстоянке.

Так встречали после первого задержания Маргариту Сокол. Фото: личный архив героев публикации

Так встречали после первого задержания Маргариту Сокол. Фото: личный архив героев публикации

Екатерина говорит, что муж повез Марго теплые вещи в РУВД, но оттуда его уже не выпустили.

- В суде выяснилось, что поводом для их задержания стали какие-то фотографии с акции протеста, которые нашли в их соцсетях. Сейчас ребята в Жодино. У них свой магазин одежды в Минске – сейчас там наплыв клиентов, многие хотят их поддержать.

На суд к Марго и Святославу 26 октября собирались прийти двое ребят – они живут в том же доме.

- Парня и девушку задержали при переходе из одного корпуса суда в другой. Девушку осудили на 15 суток, парня – на 10.

За что и по какой статье - неизвестно.

«Почему кого-то пугают люди, которые пьют во дворе чай и украшают забор ленточками?»

- В день задержания Марго и Святослава в РУВД оказался еще один наш сосед, - продолжает Екатерина. – Он с семьей возвращался в город. Машину остановили сотрудники ГАИ и предложили пройти освидетельствование на алкоголь. У них не оказалось с собой прибора – сказали поехать с ними, а жене предложили ехать домой. Мужчина сразу согласился, не сопротивлялся.

О том, что ее муж в РУВД, женщина узнала только утром. Позже его осудили по статье за неповиновение на 15 суток.

- Ночью 23 октября неизвестные люди пришли срезать наши ленты. Спросить, на каком основании они это делают, вышел наш сосед. Задержание, суд – 15 суток. 28 октября во дворе задержали женщину, которая гуляла с собакой.

С 18 по 28 октября были задержаны 10 соседей. Фото: личный архив героев публикации

С 18 по 28 октября были задержаны 10 соседей. Фото: личный архив героев публикации

Жители дома предполагают, что на этом задержания не закончатся. Как минимум еще одного человека зачем-то хотят пригласить в милицию.

- Очень печально осознавать, что это сейчас белорусские реалии – всегда нужно быть готовым к задержанию. Это очень большой стресс. Приходишь домой, запираешься на все замки, сворачиваешься под одеялом калачиком и трясешься. Но почему кого-то пугают люди, которые пьют во дворе чай и украшают забор ленточками? Я считаю, что нужно это предавать огласке. Замолчать – это сделать то, чего от нас хотят, - уверена Екатерина.

Получить комментарий в милиции по этой ситуации пока не удалось.

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