Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 ноября 2020 года: без малого 1000 зараженных ежедневно и планы переводить студентов на дистанционку

В конце октября в Беларуси был побит весенний рекорд по новым случаям заражения - 984 подтвержеднных ковидных пациента. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация в Беларуси

По данным Минздрава, опубликованным 1 ноября, в Беларуси зарегистрировано 977 новых случаев COVID-19. К слову, как и в начале пандемии, Минздрав не приводит ежедневные данные о количестве новых случаев, их приходится считать самостоятельно. Но судя по официальным цифрам, в Беларуси началась вторая волна коронавируса – как и весной, в последние дни фиксируется без малого 1000 зараженных ежедневно. 28 октября было зафиксировано 984 новых случая заболевания коронавирусом, это рекорд с апреля. Некоторые медики рассказали «Комсомолке», что ситуация даже хуже, чем весной. Врачи подозревают, это из-за отсутствия карантина в школах, а и. о. министра здравоохранения говорит, все из-за того, «что мы наблюдаем в выходные».

За все время на территории страны провели более 2,5 млн тестов на COVID-19. С начала пандемии белорусские медики выявили без малого 100 тысяч зараженных (99,5 тысяч). После курса лечения выздоровели и были выписаны из медучреждений страны 87 188 пациентов (+525 за сутки). К сожалению, справиться с неизвестным ранее вирусом удалось не всем: за последние сутки умерло еще 5 человек, а за все время пандемии в стране – 985 человек. В ведомстве каждый раз подчеркивают, что все погибшие имели ряд хронических заболеваний.

Зато в аптеках стлали продавать отечественные тесты на антитела к COVID-19. А в БНТУ 1 ноября заявили, что может снова ввести дистанционное обучение для студентов, как это было весной.

Такие вопросы будут рассматриваться индивидуально на основании докладной записки от структурного подразделения, - говорят в вузе.

"Пациенты с онкологией - самые уязвимые"

Ведущий химиотерапевт Минздрава, руководитель группы химиотерапии, профессор Эдвард Жаврид рассказал в интервью "Комсомолке", что во время пандемии пациенты с онкологией - самые уязвимые. А еще - о том, может ли коронавирус быть спусковым крючком для возникновения рака, почему в Беларусь едут лечиться русские и украинцы и что делать, если человеку совсем плохо (читать далее...)

Ситуация в мире

С приходом второй волны, многие страны возвращаются к полному локдауну. Сначала его ввела Чехия, теперь Германия, Франция, Бельгия и Великобритания – пока только на четыре недели. Ситуация меняется ежедневно, поэтому список возобновивших карантин стран пополняется очень быстро. Впрочем, как и в начале пандемии, лишь две страны на территории Европы не вводили карантин – Швеция и Беларусь, даже несмотря на высокие показатели заболеваемости. Правда, для жителей Швеции закрылись соседние с ней страны, а Беларусь на днях закрыла сухопутные границы для всех соседей. А вот прилететь самолетом к нам по-прежнему можно.

Согласно всем оценкам специалистов, число зараженных и умирающих будет расти как минимум до середины декабря, а закончится это в лучшим случае летом 2021 года. Число заразившихся COVID-19 во всем мире преодолело 46-миллионый рубеж. По данным ресурса worldometers.info, выздоровели почти 40 млн человек, а умерли –1,2 млн. В последние дни в мире регистрируется около полумиллиона новых случаев заражения ежендневно.

На первом месте рейтинга стран с максимальным количеством подтвержденных случаев находятся США (9,2 млн). На втором – Индия (8,2 млн). Третью строчку занимает Бразилия (5,5 млн), а четвертую – Россия (1,6 млн).

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