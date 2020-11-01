Долгая дорога в Куропаты: Марш против насилия 1 ноября прошел под звуки взрывов светошумовых гранат

Митингующим не давали собраться - но несколько тысяч человек все же прорвались в Куропаты, как и было запланировано. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в выходные отмечали День памяти предков «Дзяды», официально он - 2 ноября. Именно в этот день оппозиция уже много лет устраивает шествие в урочище Куропаты, к местам массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В том, что именно туда и отправится Марш против насилия, можно было не сомневаться. Готовились к нему загодя и силовики. Поэтому он оказался драматичным с самого начала. В точку сбора возле Парка Челюскинцев пришли в лучшем случае 5 тысяч человек, и далеко по проспекту Независимости им не дали продвинуться. Уже у киностудии «Беларусьфильм» протестующим пришлось срочно менять заготовленный сценарий и отступать по улице Волгоградской.

Водометы в этот раз ездили по городу - но для устрашения. Водой из них не поливали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поджимаемые сзади машинами с силовиками, демонстранты двинули в сторону обычно сонного во время воскресных маршей Зеленого Луга. Там силовикам удалось рассеять колонну – они устроили настоящее сафари по дворам. Въезжали с двух сторон дома на машинах и обстреливали разбегающихся пейнтбольными шариками.

Вышедшие на шум старухи подбадривали силовиков: «Туда они побежали, тунеядцы эти. Ничего еще для страны не сделали, а уже не нравится им». Выглядело это дико и сюрреалистично, как в компьютерных шутерах. Вместе с тем многие жильцы распахивали двери своих подъездов и впускали протестующих. Минут через пятнадцать, когда силовики разъехались, из подъездов, осторожно озираясь по сторонам начали выходить совсем еще дети – лет по 18-20.

Обычный уже воскресный день в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть колонны все же собралась возле МакДональдса на Логойском тракте. Здесь была еще одна попытка рассеять протестующих – полетели светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадал от пуль как минимум один мужчина, его забрал Красный крест. Люди вновь разбежались во дворы улиц Мирошниченко и Гамарника и спрятались в открытых подъездах.

Силовикам в воскресенье пришлось немало побегать за протестующими. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как только митингующие оказывались рядом с отдельно стоящим силовиком, начинали обсуждать с ним внутриполитическую ситуацию в стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания были - но не массовые. Протестующие бегали "во всю мощь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В полной амуниции за молодыми и быстрыми протестующими непросто угнаться. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из протестующих принес на марш грузинский флаг. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Особенно трогательно на маршах выглядят самодельные флаги из спанбонда. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые родители, несмотря на реальную опасность, берут на марши детей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дым от светошумовой гранаты у троллейбусного депо. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такого нашествия силовиков тихий и спокойный Зеленый Луг не видел давно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Параллельно большое количество протестующих шло по улице Калиновского, чтобы соединиться у Куропат. Довольно много демонстрантов приходили небольшими группами и из центра города. Самые смелые перетекали через кольцевую дорогу и оказывались практически на голом поле. Оттуда до Куропат рукой подать, но силовики предприняли еще одну попытку разогнать толпу и устроили охоту прямо на машинах по полю.

Чтобы попасть в Куропаты, многие шли по полю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врачи с народом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Между Экспобелом и Куропатами - большое и пустое поле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Те, кто все же дошел до финальной точки - Куропат, чувствовали себя героями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В итоге до Куропат добрались несколько тысяч человек. Первые выстроились вдоль главной тропы с бело-красно-белыми флагами, создав таким образом своеобразную аллею героев, по которой проходили участники шествия к центру мемориала. В то же время многие остались у Экспобела, всего в полукилометре от урочища, так и не решившись перебежать поле. Как ни странно, силовики не стали хватать людей, когда те расходились из Куропат, хотя и контролировали выходы из урочища. Видимо, не было приказа.

Это не пустые слова - митингующие действительно бесстрашные. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За скоростью сегодня было кому следить. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зажгли свечи в память о расстрелянных в сталинские времена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие проводили параллель между 1937 и 2020 годом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Долгая дорога на Куропаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Окончательных данных по задержанным пока нет – но из разных источников приходит информация, что это около двух сотен человек, среди которых три журналиста газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. В общем, фраза, сказанная накануне Лукашенко о том, что «больше в плен никого не берем» так и осталась не совсем понятной. Из областных центров наиболее явными были протесты в Гродно, в остальных городах люди решили не рисковать и избежали практически верных «суток».

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